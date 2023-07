CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 654 663¾ 652 652 —1 Sep 669¼ 680¾ 664¼ 665¾ —1¾ Dec 686¼ 697½ 682 683½ —1 Mar 701¾ 711 696¼ 697½ —1½ May 711¼ 717¾ 704 704¼ —2 Jul 715¼ 720 707¾ 707¾ — ¾ Sep 718¾ 718¾ 714½ 714½ +¼ Dec 730½ 730½ 725 726¼ +3¾ Est. sales 31,289. Thu.’s sales 95,862 Thu.’s open int 289,938 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 585 593 582 582 +1 Sep 525¼ 532 523¾ 524½ +1 Dec 532 537¼ 528¾ 529¾ +1¼ Mar 541½ 547 538¾ 539½ +¾ May 547 552 543¾ 544¼ +½ Jul 547½ 552¾ 544¾ 545½ +1 Sep 514¾ 518½ 514 515 +2¾ Dec 507 513½ 507 509¾ +2¾ Mar 518¼ 518½ 518¼ 518½ +3¾ Dec 480 480½ 480 480 +5 Dec 471 471 471 471 +2 Est. sales 120,493. Thu.’s sales 392,445 Thu.’s open int 1,210,278 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 378 380 374½ 374½ +6¾ Sep 387¼ 397¼ 387¼ 393½ +10 Dec 405¼ 415¼ 403¾ 411½ +9¾ Mar 418 420 418 420 +4½ Est. sales 435. Thu.’s sales 1,327 Thu.’s open int 4,277, up 55 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1482 1515¾ 1480¼ 1501 +18 Aug 1367¼ 1396½ 1365¼ 1391¼ +23½ Sep 1281¾ 1306¾ 1281 1301¼ +21½ Nov 1267¾ 1292¼ 1266 1286 +20¼ Jan 1278 1299¾ 1275½ 1294 +19¾ Mar 1271 1293¼ 1271 1288½ +18½ May 1270½ 1290¼ 1270½ 1286 +17¼ Jul 1280 1290 1278 1286 +15¾ Sep 1227¼ 1227¼ 1227¼ 1227¼ +9½ Nov 1217¾ 1218 1210¼ 1211 +5 Est. sales 87,173. Thu.’s sales 200,508 Thu.’s open int 601,685 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 61.24 63.23 61.20 62.90 +2.07 Aug 57.90 60.13 57.82 59.71 +2.01 Sep 56.39 58.71 56.30 58.27 +2.07 Oct 55.65 57.85 55.46 57.42 +2.06 Dec 55.26 57.48 55.05 57.00 +2.03 Jan 55.06 57.08 54.78 56.50 +1.80 Mar 54.66 56.48 54.61 55.86 +1.64 May 54.12 55.98 54.12 55.35 +1.56 Jul 53.88 55.52 53.88 55.00 +1.61 Dec 52.27 53.04 52.27 53.00 +1.45 Est. sales 90,968. Thu.’s sales 170,336 Thu.’s open int 473,580 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 404.20 409.00 404.00 404.70 +1.70 Aug 396.00 401.40 396.00 396.70 —.20 Sep 389.20 392.40 388.40 389.20 +.40 Oct 381.50 385.80 381.50 382.00 Dec 380.20 384.40 380.00 380.80 +.30 Jan 378.00 381.70 377.50 378.20 +.20 Mar 372.50 375.20 371.50 372.40 +.80 May 369.40 371.60 368.00 368.90 +1.00 Jul 370.00 371.80 368.80 369.40 +.90 Aug 369.90 369.90 367.50 368.20 +1.40 Sep 367.30 367.30 364.00 364.00 Oct 360.80 360.80 360.80 360.80 +.10 Dec 361.10 361.10 360.80 360.80 —.50 Est. sales 41,609. Thu.’s sales 122,075 Thu.’s open int 478,217

