CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 724¼ 725¾ 690 691¼ —33 Sep 739 742 704 705¼ —33 Dec 755 758½ 721½ 722¼ —33½ Mar 768¼ 770 736 736 —34 May 771¼ 772¼ 741¼ 741¼ —33 Jul 770 771 741½ 742½ —30 Sep 768 768¼ 745¾ 749¼ —26½ Dec 770 770 752¼ 752¼ —29 Mar 772 772 766¼ 766¼ —18 Est. sales 66,624. Mon.’s sales 183,757 Mon.’s open int 313,754 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 643 644½ 622¼ 631½ —5¾ Sep 590 590¾ 554½ 560 —24 Dec 593¾ 594½ 558½ 564¾ —23½ Mar 602¾ 603 567¼ 573½ —23¼ May 604¾ 604¾ 571 577 —23 Jul 606 606 570½ 575½ —22½ Sep 550¼ 555¼ 527¾ 529 —18 Dec 540 545 520½ 522¾ —15½ Mar 531¾ 531¾ 528¾ 528¾ —16¾ Dec 490 490 478¼ 483 —10 Dec 473 475¾ 473 475¾ —6½ Est. sales 260,640. Mon.’s sales 452,217 Mon.’s open int 1,282,065, up 20,911 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 394¾ 394¾ 380¾ 385¼ —6 Sep 406½ 408¼ 397½ 404 —3½ Dec 419¼ 419½ 408¾ 413 —7¼ Mar 423 423 423 423 —7¼ Est. sales 324. Mon.’s sales 944 Mon.’s open int 4,232 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523 1524¾ 1496¼ 1502¾ —18¼ Aug 1425 1428¼ 1392¾ 1399 —25½ Sep 1339 1340 1299¾ 1308¼ —28½ Nov 1324 1324¾ 1281½ 1293 —30 Jan 1333 1333¾ 1292 1302 —30¼ Mar 1325 1325 1286¾ 1297¼ —28½ May 1322 1322 1285½ 1298¼ —25½ Jul 1321 1321 1288¾ 1297½ —27 Aug 1279½ 1280¾ 1279½ 1280¾ —23 Nov 1245¾ 1247½ 1217 1230¼ —20 Jan 1232 1232 1232 1232 —20¾ Est. sales 133,302. Mon.’s sales 251,730 Mon.’s open int 636,409, up 3,779 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 59.68 60.16 57.69 58.52 —.99 Aug 57.95 58.53 56.24 57.05 —.95 Sep 56.96 57.41 55.33 56.12 —.87 Oct 56.38 56.76 54.80 55.52 —.84 Dec 56.29 56.60 54.65 55.47 —.71 Jan 56.11 56.37 54.46 55.21 —.80 Mar 55.49 55.99 54.16 54.90 —.76 May 55.25 55.63 53.90 54.61 —.76 Jul 55.35 55.35 53.62 54.29 —.79 Oct 52.81 52.81 52.81 52.81 —.76 Dec 53.03 53.03 52.48 52.55 —.91 Est. sales 80,530. Mon.’s sales 163,185 Mon.’s open int 490,118 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 415.50 415.50 406.80 411.10 —3.50 Aug 411.00 411.00 400.20 404.30 —5.20 Sep 405.00 405.00 393.40 397.80 —6.50 Oct 399.90 400.10 387.50 391.80 —7.90 Dec 399.60 399.60 386.10 390.60 —8.30 Jan 397.40 397.50 384.60 388.80 —8.50 Mar 390.10 390.10 379.20 383.10 —8.40 May 385.90 385.90 375.60 379.30 —8.30 Jul 385.50 386.00 375.80 379.90 —7.70 Aug 380.50 380.50 369.40 378.30 —6.70 Sep 377.40 377.40 365.10 375.30 —5.80 Oct 371.00 372.20 363.60 372.20 —3.30 Dec 371.00 371.90 365.50 371.90 —3.40 Est. sales 81,298. Mon.’s sales 125,376 Mon.’s open int 505,064, up 3,634

