CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 734¼ 756¾ 726½ 742¼ +9 Sep 747½ 770¼ 739¼ 756 +9½ Dec 765½ 784¼ 755¾ 770¾ +9 Mar 773¾ 794½ 767¾ 782¼ +8¾ May 772¼ 795¼ 771½ 784¾ +8¾ Jul 769½ 788½ 765¾ 778¼ +7¾ Sep 768¾ 788¼ 767½ 787½ +15¼ Dec 780 795 779 783¼ +6¾ Mar 790 798¾ 789½ 795¾ +17¼ Jul 750 750 750 750 +20 Est. sales 94,669. Fri.’s sales 180,256 Fri.’s open int 316,800 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 634½ 649½ 621 642¼ +11½ Sep 590 596½ 571¼ 588½ +3¾ Dec 594 600¾ 575½ 593¼ +5¼ Mar 602½ 608½ 584¼ 601½ +5¼ May 604½ 610¾ 587¾ 604¼ +5 Jul 602 607½ 586½ 602 +5½ Sep 546 553¼ 539½ 550 +8 Dec 538¾ 543¾ 530 539½ +6¼ Mar 546½ 549¾ 541¼ 548 +7¼ Dec 487½ 496 487½ 493¾ +2¼ Dec 480 485 480 485 +4¾ Est. sales 223,207. Fri.’s sales 558,394 Fri.’s open int 1,261,154 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 382 402 380 392¼ +6¾ Sep 398¼ 415½ 393¼ 407½ +7 Dec 411¾ 429½ 405¾ 421 +9½ Mar 420 430¼ 420 430¼ +9¼ Est. sales 462. Fri.’s sales 920 Fri.’s open int 4,272, up 194 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1486¼ 1525 1477¾ 1516½ +22 Aug 1400 1430¾ 1389 1422½ +18½ Sep 1318¼ 1346¼ 1308¼ 1338½ +17 Nov 1309 1333 1297½ 1324¾ +14¾ Jan 1318 1342 1307½ 1333¼ +13¼ Mar 1309 1332 1301½ 1324 +10¾ May 1304 1328 1299¾ 1324 +13½ Jul 1302¼ 1328¼ 1302¼ 1324 +13¼ Nov 1234½ 1255¼ 1234½ 1251¼ +10¼ Nov 1189¾ 1189¾ 1189¾ 1189¾ +14¾ Est. sales 124,042. Fri.’s sales 315,329 Fri.’s open int 632,630 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 58.22 59.39 57.97 59.13 +1.19 Aug 56.73 57.92 56.48 57.59 +1.02 Sep 55.66 56.95 55.50 56.63 +.97 Oct 55.26 56.34 54.94 56.08 +.97 Dec 55.08 56.20 54.75 55.90 +.94 Jan 54.80 56.01 54.62 55.77 +.97 Mar 54.37 55.67 54.34 55.43 +.97 May 54.08 55.42 54.08 55.24 +1.00 Jul 54.02 55.18 54.02 54.59 +.61 Oct 53.16 53.16 53.16 53.16 +.71 Dec 52.24 53.28 52.24 53.28 +.98 Est. sales 79,759. Fri.’s sales 200,619 Fri.’s open int 490,604 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 411.00 421.00 409.00 414.50 +3.80 Aug 407.40 415.50 405.00 409.80 +2.40 Sep 402.80 410.00 400.40 404.70 +1.50 Oct 398.40 405.00 395.60 399.90 +1.10 Dec 398.70 404.40 395.00 399.10 +.80 Jan 396.70 402.50 393.60 397.70 +.70 Mar 389.00 395.40 387.70 391.10 +.10 May 384.20 390.60 384.10 385.70 —.80 Jul 384.10 390.80 384.10 387.90 +1.70 Aug 385.50 389.20 385.50 385.50 +2.00 Sep 381.30 385.50 381.30 385.20 +5.80 Oct 376.70 381.30 376.40 376.50 +2.40 Dec 374.50 380.50 374.50 374.90 +.70 Est. sales 61,455. Fri.’s sales 195,479 Fri.’s open int 501,430

