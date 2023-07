CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 737 737¾ 718¾ 725½ —13½ Sep 750½ 751¼ 732¾ 739¼ —13½ Dec 767¾ 768¾ 750 755¼ —15¼ Mar 779½ 779½ 761¾ 766¼ —16 May 777½ 779¼ 764 768 —16½ Jul 775¾ 775¾ 760 764 —16¼ Sep 774½ 775 763¾ 764½ —18¼ Dec 782½ 782½ 770 770¼ —17½ Mar 779½ 779¾ 779½ 779¾ —9¼ Est. sales 95,977. Thu.’s sales 174,750 Thu.’s open int 337,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 655¾ 657½ 630½ 633½ —27 Sep 612¼ 613 581 586 —31 Dec 616½ 616¾ 584¼ 589½ —31¼ Mar 623½ 624 592½ 597½ —30½ May 625 625¾ 595¼ 600 —29¾ Jul 621¼ 622¼ 592¼ 596¼ —29¾ Sep 563 563 543¼ 546¼ —20¼ Dec 554 554¼ 534 538 —17¾ Mar 557¾ 560 542¼ 544½ —18½ Jul 555½ 556 555¼ 555¼ —11¼ Dec 502 505 493½ 495¼ —11¾ Dec 491 491 487½ 487½ —10 Est. sales 284,362. Thu.’s sales 440,633 Thu.’s open int 1,300,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397 398¾ 380½ 383¾ —13¼ Sep 404¼ 409½ 391½ 394¼ —15½ Dec 419½ 419¾ 400½ 405¼ —14½ Mar 425¾ 425¾ 411¼ 411¼ —14½ Est. sales 465. Thu.’s sales 957 Thu.’s open int 4,078, up 157 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1500 1500¼ 1470¼ 1488¾ —11¾ Aug 1416½ 1418¼ 1383 1399½ —18¾ Sep 1346¼ 1346¼ 1302½ 1316¼ —31½ Nov 1335¼ 1336½ 1290¾ 1303 —36½ Jan 1342¾ 1345½ 1300½ 1312¾ —35½ Mar 1332½ 1334¾ 1294¾ 1305¼ —32¾ May 1324½ 1328 1292¾ 1302¾ —29¼ Jul 1328¾ 1328¾ 1293 1301½ —27¾ Aug 1295 1295 1275¾ 1275¾ —31¼ Nov 1235½ 1241¾ 1225 1233½ —15½ Jan 1230¼ 1230¼ 1230¼ 1230¼ —21¼ Nov 1173¾ 1173¾ 1173¾ 1173¾ —7½ Est. sales 164,742. Thu.’s sales 350,292 Thu.’s open int 655,996 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 55.79 56.96 55.70 56.82 +1.05 Aug 54.83 55.83 54.63 55.67 +.84 Sep 54.17 54.94 53.75 54.76 +.59 Oct 53.74 54.50 53.35 54.27 +.42 Dec 53.75 54.42 53.08 54.20 +.44 Jan 53.47 54.27 52.92 54.00 +.36 Mar 53.22 53.96 52.62 53.84 +.49 May 53.03 53.68 52.41 53.65 +.51 Jul 52.84 53.47 52.26 53.39 +.46 Aug 52.62 52.62 52.54 52.54 —.04 Oct 51.71 51.71 51.71 51.71 +.14 Dec 50.73 51.55 50.73 51.41 —.01 Est. sales 94,096. Thu.’s sales 236,187 Thu.’s open int 505,195 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 423.60 424.40 408.80 410.40 —14.30 Aug 421.20 421.20 405.00 406.50 —15.30 Sep 417.20 417.30 400.40 401.80 —17.00 Oct 414.00 414.50 396.20 397.20 —18.60 Dec 415.10 415.10 395.70 396.90 —19.10 Jan 412.70 413.00 395.00 395.40 —19.30 Mar 404.80 404.80 389.20 389.60 —18.00 May 401.00 401.00 384.30 385.20 —17.10 Jul 399.00 399.00 383.80 385.20 —16.80 Aug 388.80 388.80 382.60 382.60 —15.50 Sep 380.00 381.10 380.00 380.80 —11.90 Oct 376.60 376.60 375.50 375.50 —10.10 Dec 376.90 376.90 374.50 375.00 —9.50 Est. sales 93,945. Thu.’s sales 217,724 Thu.’s open int 508,907

