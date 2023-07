CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 700½ 728 699¼ 722¼ +26½ Sep 713 742 712¾ 736¼ +27½ Dec 730 757 728½ 751½ +27¼ Mar 740 766¼ 740 760½ +24¾ May 748½ 769 745 763¼ +21¾ Jul 743 766¼ 743 764½ +22 Sep 757½ 769 757 769 +19¾ Dec 760 775 760 774½ +15¾ Mar 768¾ 770 768¾ 770 +6 Jul 720 720 720 720 +8¾ Est. sales 86,549. Tue.’s sales 179,251 Tue.’s open int 353,865 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 650 667¾ 647¼ 664 +20¼ Sep 602¼ 621½ 599 616 +23 Dec 609 626¼ 604½ 620¾ +23¼ Mar 616¼ 632 612¼ 627¼ +21¼ May 619 632¾ 615¼ 628 +18¼ Jul 618 630 614½ 624½ +14¾ Sep 561 566½ 558½ 563¾ +6 Dec 548 552½ 544½ 549½ +3 Mar 556 559 552 556½ +2¾ May 558 558 558 558 +2 Jul 556 556 556 556 — ½ Dec 500 502½ 499 502 +1 Dec 493¼ 493¼ 493 493 — ¼ Est. sales 292,394. Tue.’s sales 540,137 Tue.’s open int 1,290,348, up 4,024 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397½ 403 389¼ 403 +6 Sep 400½ 406 397½ 406 +4¾ Dec 402¾ 415 400 414¼ +9½ Mar 420 420 420 420 +8¾ Est. sales 694. Tue.’s sales 874 Tue.’s open int 3,906 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1489 1521¼ 1479 1512½ +35¼ Aug 1421 1445 1411¼ 1437 +28¾ Sep 1368¼ 1386¾ 1354 1378½ +25¼ Nov 1358 1376 1341¼ 1368¼ +25½ Jan 1364½ 1381¾ 1349¼ 1375¼ +24¾ Mar 1344¼ 1361 1334 1355¼ +21¾ May 1334 1350 1325¾ 1345¼ +19½ Jul 1333 1347¾ 1325 1344¼ +19¼ Sep 1263 1263 1263 1263 +5 Nov 1243¼ 1253¾ 1236¾ 1249½ +9 Nov 1137¾ 1137¾ 1137¾ 1137¾ — ½ Est. sales 178,368. Tue.’s sales 368,749 Tue.’s open int 662,469, up 4,279 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 59.30 59.30 55.63 55.63 —4.00 Aug 58.37 58.37 54.73 54.73 —4.00 Sep 57.69 57.69 54.10 54.10 —4.00 Oct 57.34 57.40 53.76 53.76 —4.00 Dec 57.00 57.27 53.66 53.66 —4.00 Jan 56.89 56.89 53.50 53.50 —4.00 Mar 56.51 56.51 53.05 53.05 —4.00 May 55.01 55.01 52.60 52.60 —4.00 Jul 53.00 53.67 52.18 52.20 —3.98 Aug 52.75 52.75 52.07 52.07 —3.56 Sep 52.10 52.25 51.39 51.39 —3.63 Oct 51.66 51.78 51.66 51.70 —2.71 Dec 51.34 51.73 50.75 51.03 —3.21 Est. sales 146,667. Tue.’s sales 156,132 Tue.’s open int 510,197 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 418.10 440.20 417.40 438.90 +26.10 Aug 415.40 438.40 414.10 436.60 +26.50 Sep 411.60 436.50 410.60 434.80 +28.30 Oct 407.70 432.20 406.60 432.00 +29.80 Dec 408.90 432.60 406.60 432.40 +29.80 Jan 409.60 430.40 404.80 429.40 +28.90 Mar 397.70 420.50 397.50 420.10 +27.70 May 394.70 413.70 392.80 413.70 +26.50 Jul 392.40 413.20 392.40 413.00 +26.30 Aug 392.00 406.00 390.80 406.00 +23.10 Sep 386.00 398.90 386.00 398.40 +20.40 Oct 382.60 390.00 382.60 390.00 +18.10 Dec 382.40 389.50 379.80 389.50 +18.40 Est. sales 152,268. Tue.’s sales 195,657 Tue.’s open int 507,818

