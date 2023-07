CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 659¾ 694 656 692 +30½ Sep 672 706½ 669¾ 704¾ +32 Dec 684¾ 719¾ 682½ 717½ +30¾ Mar 697½ 730¼ 697¼ 729 +30 May 706½ 736¾ 705 736¾ +30½ Jul 707 739 707 738½ +28 Sep 718¾ 741¼ 718¾ 741¼ +22¼ Dec 734½ 754¾ 734½ 754¼ +24½ Jul 720 720 720 720 +7½ Est. sales 110,425. Thu.’s sales 171,065 Thu.’s open int 377,684 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 623 636½ 622¼ 636 +12¾ Sep 569 591¾ 568¼ 590½ +20½ Dec 573½ 594½ 572½ 593½ +19 Mar 580¾ 600¾ 580¼ 600 +17¾ May 584 602¾ 583¾ 602¼ +16¾ Jul 583¼ 602 583¼ 601¾ +16¾ Sep 539 547 538½ 546½ +9 Dec 530 538 529 536 +5¾ Mar 537 545 537 543¼ +5½ Jul 547¾ 548¼ 544½ 544½ +3½ Dec 496 499½ 496 498½ +2 Dec 487 492 487 492 +5¼ Est. sales 315,383. Thu.’s sales 588,253 Thu.’s open int 1,274,340, up 3,441 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 405½ 409 402½ 407 +3¾ Sep 408 409¼ 404 407¼ +3½ Dec 408¾ 413 408¾ 411¼ +1½ Est. sales 333. Thu.’s sales 930 Thu.’s open int 4,252, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1426 1462¼ 1426 1461¼ +33 Aug 1365¾ 1409¼ 1365 1408 +39½ Sep 1308 1356½ 1306½ 1356¼ +47¼ Nov 1290½ 1339¾ 1289½ 1339¼ +47 Jan 1296¾ 1344¾ 1296½ 1344½ +45¾ Mar 1286½ 1326¼ 1285 1326 +38½ May 1278¼ 1314 1278¼ 1314 +32 Jul 1282¾ 1312¼ 1281 1312¼ +29½ Aug 1287¼ 1287¼ 1287¼ 1287¼ +20½ Sep 1247 1247 1247 1247 +14¾ Nov 1218 1235 1217 1231½ +12¾ Nov 1175 1181¾ 1175 1181¾ +15½ Est. sales 243,251. Thu.’s sales 396,027 Thu.’s open int 650,774 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 58.43 60.24 58.40 60.09 +1.66 Aug 57.45 59.39 57.43 59.28 +1.83 Sep 56.90 58.86 56.90 58.76 +1.88 Oct 56.61 58.52 56.60 58.46 +1.90 Dec 56.50 58.44 56.47 58.39 +1.94 Jan 56.23 58.13 56.19 58.13 +1.95 Mar 55.70 57.55 55.67 57.55 +1.85 May 55.27 57.07 55.19 57.07 +1.82 Jul 54.82 56.62 54.82 56.62 +1.82 Aug 55.00 55.00 55.00 55.00 +.72 Sep 54.01 54.25 54.01 54.25 +.53 Oct 53.28 53.28 53.25 53.25 +.16 Dec 52.88 53.40 52.88 53.19 +.31 Est. sales 124,256. Thu.’s sales 227,789 Thu.’s open int 518,032 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 393.70 409.30 392.40 409.10 +14.90 Aug 390.40 406.60 389.40 406.40 +16.00 Sep 387.00 403.70 386.30 403.10 +16.30 Oct 382.80 398.90 382.80 398.10 +14.80 Dec 383.80 398.90 383.20 398.10 +14.30 Jan 381.80 395.90 381.20 395.30 +13.60 Mar 374.80 387.70 374.40 386.60 +11.80 May 374.00 383.10 370.40 381.50 +10.60 Jul 370.90 382.20 370.80 380.40 +9.60 Aug 371.70 377.80 371.70 377.80 +9.00 Sep 368.60 375.70 368.60 374.70 +8.90 Oct 366.80 369.00 366.80 369.00 +6.70 Dec 362.00 368.50 362.00 365.80 +3.20 Est. sales 122,090. Thu.’s sales 225,023 Thu.’s open int 509,960

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.