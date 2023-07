CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 638 639 625 633 —3¼ Sep 649½ 650¾ 636¾ 644¼ —3¾ Dec 665½ 666¼ 653¼ 660¾ —3¼ Mar 681 681 667¾ 673¾ —4 May 689½ 689½ 676½ 683½ —3 Jul 694¼ 694¼ 681½ 687½ —4½ Sep 694½ 696 694 694 —7¼ Dec 710¾ 710¾ 705¼ 705¼ —7¾ Est. sales 71,824. Tue.’s sales 197,887 Tue.’s open int 382,620 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 610¼ 615¾ 601½ 614¼ +1¾ Sep 545 548 537¾ 547½ +1½ Dec 547¼ 552 542½ 551½ +¼ Mar 558¾ 560¾ 551¾ 560½ +¼ May 562 565½ 556½ 564¾ +½ Jul 563½ 566¼ 556¾ 565½ +¾ Sep 521 525¾ 518½ 525¾ +3¼ Dec 513½ 519½ 511¾ 519½ +3½ Mar 521 526¾ 521 526¾ +3¼ Dec 485¼ 485½ 484¾ 485½ +¼ Est. sales 209,093. Tue.’s sales 488,933 Tue.’s open int 1,295,247 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 379 381 372½ 380¼ +3¼ Sep 378½ 379¾ 375 379¾ +1¼ Dec 383¾ 386¾ 380 386 +3 Est. sales 445. Tue.’s sales 914 Tue.’s open int 4,211 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1398¾ 1399 1380 1390¾ —8½ Aug 1321 1321½ 1308½ 1320½ —1¼ Sep 1250½ 1251 1237¼ 1249¼ —2¼ Nov 1238¼ 1240 1225¼ 1238¾ — ¾ Jan 1246¼ 1249¼ 1235 1248 —1 Mar 1244 1246¼ 1233¾ 1244½ —1¼ May 1242¾ 1246¼ 1235¼ 1245 —1½ Jul 1247¾ 1248 1238½ 1248 —2 Nov 1188 1190½ 1183¼ 1190½ — ¼ Est. sales 125,920. Tue.’s sales 359,591 Tue.’s open int 660,855 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 55.62 55.65 54.63 55.26 —.17 Aug 54.75 54.75 53.78 54.41 —.16 Sep 54.14 54.20 53.31 53.88 —.19 Oct 53.76 53.84 52.95 53.56 —.12 Dec 53.73 53.73 52.80 53.43 —.12 Jan 53.61 53.61 52.63 53.26 —.12 Mar 53.31 53.31 52.32 52.90 —.16 May 52.99 52.99 52.00 52.49 —.24 Jul 52.56 52.56 51.63 52.11 —.23 Est. sales 57,851. Tue.’s sales 175,455 Tue.’s open int 524,000, up 2,565 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 398.00 398.80 391.60 395.90 —1.60 Aug 391.00 391.70 386.50 390.40 —.50 Sep 382.60 383.80 379.10 382.40 —.70 Oct 377.30 377.90 373.40 376.50 —1.10 Dec 376.50 377.20 372.80 375.70 —1.50 Jan 374.60 374.60 370.70 373.60 —1.40 Mar 368.30 368.30 365.00 367.60 —.80 May 364.80 364.80 361.60 364.40 —.20 Jul 362.80 364.40 361.30 364.40 —.10 Aug 361.40 362.40 361.40 362.40 —.20 Sep 359.50 360.70 359.50 360.70 +.90 Oct 356.00 357.90 356.00 357.90 +1.20 Dec 356.80 357.90 356.80 357.90 +.40 Est. sales 67,399. Tue.’s sales 196,866 Tue.’s open int 514,632, up 107

