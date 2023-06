CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 624½ 632¼ 618½ 629 +2¾ Sep 638¼ 645½ 632¼ 641 +2 Dec 655¼ 662¾ 649½ 657½ +1¼ Mar 668½ 676 663¾ 671½ +¾ May 675 685 673¼ 681 +1¼ Jul 680¼ 690¼ 678½ 686½ +1½ Sep 693 693 693 693 —1¾ Dec 706½ 706½ 706 706 — ½ Mar 709¾ 709¾ 709¾ 709¾ —5 Est. sales 88,696. Thu.’s sales 191,919 Thu.’s open int 401,042, up 3,925 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 608¼ 609 597½ 601 —9¼ Sep 527 527½ 518 520 —8½ Dec 531¾ 532 523 525¾ —7¼ Mar 542¼ 542¼ 533¾ 536 —7¼ May 547½ 547½ 539¼ 541½ —6¾ Jul 548 548½ 540½ 542¾ —6¾ Sep 513¾ 514¾ 509½ 509½ —6¾ Dec 507 508½ 502 504 —5¼ Est. sales 132,407. Thu.’s sales 399,686 Thu.’s open int 1,306,358 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 361¾ 365 353½ 365 +8¾ Sep 362 366½ 360 365 +5½ Dec 363¾ 371½ 361 371½ +7¾ Mar 372½ 372½ 372½ 372½ Est. sales 232. Thu.’s sales 1,098 Thu.’s open int 4,365 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1360½ 1378¼ 1356¼ 1376 +12¾ Aug 1274 1293¼ 1272 1291¼ +12 Sep 1198¾ 1213¾ 1196 1211¾ +9½ Nov 1186¾ 1197¾ 1182¼ 1196¼ +7¼ Jan 1193½ 1207¼ 1192 1205½ +7¼ Mar 1193 1205 1191½ 1203¼ +6¼ May 1194¼ 1206½ 1194¼ 1205 +5¾ Jul 1198½ 1210¼ 1198½ 1209 +5¾ Nov 1147½ 1153¼ 1145¾ 1153 +6¼ Est. sales 101,263. Thu.’s sales 317,884 Thu.’s open int 666,050 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 52.26 54.28 52.20 53.73 +1.23 Aug 51.35 53.22 51.27 52.88 +1.30 Sep 50.75 52.49 50.64 52.28 +1.30 Oct 50.25 51.93 50.19 51.78 +1.29 Dec 50.05 51.66 49.91 51.52 +1.28 Jan 49.99 51.41 49.80 51.28 +1.20 Mar 49.90 51.05 49.62 50.93 +1.07 May 49.45 50.76 49.40 50.67 +1.04 Jul 49.12 50.48 49.12 50.48 +1.10 Dec 48.60 48.80 48.60 48.80 +.54 Est. sales 114,491. Thu.’s sales 216,834 Thu.’s open int 525,045 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 403.60 407.10 397.90 398.50 —5.50 Aug 393.40 396.80 389.80 390.30 —3.60 Sep 379.60 383.10 377.50 378.20 —2.10 Oct 367.40 370.90 366.30 366.70 —1.30 Dec 365.20 368.60 364.10 364.60 —.90 Jan 362.80 365.90 361.90 361.90 —1.20 Mar 356.70 359.80 355.50 355.70 —1.10 May 353.40 356.90 352.10 352.10 —1.50 Jul 353.20 357.10 352.10 352.10 —1.60 Aug 354.90 356.00 352.00 352.40 +.30 Sep 353.60 353.60 349.60 349.60 —.10 Oct 351.00 351.00 347.10 347.10 +.20 Dec 347.80 352.00 347.80 348.00 +.30 Est. sales 60,519. Thu.’s sales 184,485 Thu.’s open int 507,088, up 1,925

