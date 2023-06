CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 624¼ 648 624¼ 627 +3 Sep 636¾ 659¾ 636¾ 639½ +3¼ Dec 656 677¾ 656 658¼ +2¾ Mar 672¼ 692½ 672 673½ +2¼ May 683 700¾ 681 683 +2¾ Jul 688 705¾ 686½ 687¾ +1¼ Sep 708¾ 713½ 698½ 699½ +3¼ Dec 721 725¼ 709¼ 711½ +3¾ Mar 718 718 718 718 +1¾ May 725 725 725 725 +6¼ Jul 700 700 700 700 +½ Est. sales 115,744. Mon.’s sales 129,582 Mon.’s open int 399,658, up 424 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 599¾ 609½ 599¾ 605 +7½ Sep 533¾ 540 530¼ 532¼ +2 Dec 540½ 546¾ 536½ 538½ +1½ Mar 550 556 546 548 +1¼ May 555 561 551¾ 553¼ +½ Jul 557¾ 563 553½ 554½ — ¼ Sep 521 524½ 517¼ 517¼ —1¾ Dec 512¾ 517 509¼ 510½ —1¼ Dec 481¾ 484¼ 481¾ 482½ +1¼ Jul 498½ 501¾ 497¾ 501 +10¼ Est. sales 175,655. Mon.’s sales 330,159 Mon.’s open int 1,323,577 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 343 346½ 343 344¼ +1¼ Sep 349½ 350 347 347½ — ¼ Dec 351 351 351 351 +¼ Est. sales 144. Mon.’s sales 352 Mon.’s open int 4,489 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1352 1361 1340¼ 1355 +5 Aug 1263¾ 1271 1254½ 1266¼ +5¼ Sep 1191 1198 1183¼ 1191½ +2¾ Nov 1181½ 1189¼ 1175¼ 1182¾ +3 Jan 1191¼ 1198¼ 1184¾ 1192 +3 Mar 1190¼ 1197¼ 1184¾ 1191½ +2½ May 1196 1200 1189¼ 1195 +2 Jul 1199¾ 1204¾ 1193½ 1199¼ +1¾ Nov 1149 1149 1140¼ 1145¼ +3 Est. sales 113,414. Mon.’s sales 177,243 Mon.’s open int 661,014 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.26 50.28 48.68 49.97 +.71 Aug 49.20 50.06 48.61 49.79 +.60 Sep 48.87 49.74 48.40 49.52 +.54 Oct 48.53 49.37 48.10 49.14 +.50 Dec 48.38 49.18 47.95 48.99 +.51 Jan 48.31 49.01 47.89 48.85 +.44 Mar 48.36 48.82 47.76 48.69 +.41 May 48.17 48.64 47.57 48.46 +.35 Jul 47.93 48.43 47.35 48.23 +.34 Dec 46.71 47.18 46.71 47.15 +.44 Est. sales 86,150. Mon.’s sales 139,997 Mon.’s open int 540,267, up 1,152 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 401.50 405.90 398.40 399.40 —1.80 Aug 395.00 399.10 392.30 393.10 —1.40 Sep 383.90 387.80 381.60 382.20 —1.00 Oct 372.60 376.90 371.50 371.80 —.80 Dec 370.30 374.80 369.10 369.60 —.60 Jan 368.70 372.30 366.80 367.20 —.50 Mar 365.20 366.40 361.60 361.70 —.70 May 360.00 363.20 358.30 358.50 —.60 Jul 360.70 361.20 358.00 358.30 —.20 Aug 358.80 359.10 356.40 356.40 +.10 Sep 354.80 356.50 353.40 353.40 —.20 Dec 349.90 352.80 349.90 352.80 +3.50 Est. sales 44,731. Mon.’s sales 112,555 Mon.’s open int 493,088, up 6,644

