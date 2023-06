CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 610¼ 617½ 602¼ 604¾ —6 Sep 623 630¼ 615½ 617¾ —6½ Dec 643¼ 649¼ 635¼ 637½ —6¼ Mar 655 663¾ 651½ 653¼ —6 May 664½ 672 660¾ 663 —4¼ Jul 668½ 677¼ 667¼ 669 —3¾ Sep 682 682¼ 680¾ 682¼ +¼ Dec 690¾ 698 690¾ 691¼ —3½ Est. sales 50,312. Thu.’s sales 145,313 Thu.’s open int 394,678, up 971 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 592½ 592½ 582 583 —9½ Sep 523½ 524¾ 518 518¼ —6 Dec 529¾ 530¾ 524¾ 525¼ —4¾ Mar 538¼ 540 534½ 535 —4½ May 543¾ 545¼ 540 540½ —4½ Jul 544¾ 546½ 542 542½ —4¼ Sep 513¾ 515½ 512½ 515¼ —1¼ Dec 510½ 511¼ 507¼ 507¼ —3¼ May 522¼ 522¼ 522¼ 522¼ +1 Dec 480 480 478 478 —1¼ Est. sales 123,565. Thu.’s sales 315,652 Thu.’s open int 1,331,293 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 338¾ 338¾ 330 334¾ —4¼ Sep 336½ 340¼ 336½ 340¼ —4 Dec 347 347 342 347 —1½ Est. sales 141. Thu.’s sales 749 Thu.’s open int 4,458, up 30 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1329 1347½ 1322 1341¾ +12¼ Aug 1242 1261 1236¾ 1254¼ +10¼ Sep 1175 1192½ 1171 1185½ +8¼ Nov 1168 1184¾ 1163½ 1177 +8 Jan 1178 1194½ 1174 1186¾ +8 Mar 1177½ 1195 1176 1187¾ +8¼ May 1180¾ 1198¼ 1178¾ 1192 +8¾ Jul 1184 1202 1184 1194¼ +7¼ Nov 1133¾ 1150¾ 1132½ 1144¾ +9¾ Est. sales 109,857. Thu.’s sales 262,244 Thu.’s open int 666,251 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.86 49.20 47.69 48.47 +.61 Aug 47.79 49.19 47.68 48.47 +.63 Sep 47.67 48.99 47.49 48.29 +.61 Oct 47.39 48.66 47.31 48.04 +.59 Dec 47.42 48.55 47.20 47.94 +.53 Jan 47.37 48.42 47.37 47.91 +.54 Mar 47.30 48.23 47.14 47.77 +.53 May 47.12 48.00 46.99 47.48 +.42 Jul 46.89 47.63 46.78 47.44 +.63 Dec 46.46 46.46 46.23 46.23 +.46 Est. sales 70,762. Thu.’s sales 173,167 Thu.’s open int 548,322 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 401.10 404.20 396.70 401.20 —.20 Aug 394.40 396.80 390.00 393.90 —.60 Sep 381.50 384.30 378.70 382.10 —.80 Oct 370.60 372.80 367.80 371.10 —.30 Dec 368.50 370.50 365.40 368.60 —.50 Jan 366.70 368.10 363.30 366.20 —.40 Mar 361.40 363.10 358.70 361.10 May 357.80 360.00 356.10 357.80 +.30 Jul 357.60 359.30 356.80 357.30 +.20 Aug 355.60 357.50 355.10 357.50 +2.40 Sep 353.00 355.20 352.50 355.20 +2.70 Est. sales 55,603. Thu.’s sales 152,988 Thu.’s open int 485,289, up 77

