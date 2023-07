OceanGate Expeditions enfrentó problemas para realizar sus excursiones al Titanic

(CNN) — OceanGate Expeditions, la empresa que opera el submarino que desapareció durante una exploración al Titanic, enfrentó a una…

(CNN) — OceanGate Expeditions, la empresa que opera el submarino que desapareció durante una exploración al Titanic, enfrentó a una serie de problemas mecánicos e inclemencias meteorológicas que obligaron a cancelar o retrasar viajes en años recientes, según revelan expedientes judiciales.

Las expediciones frustradas resultaron en un par de demandas con las que algunos clientes que pagaron grandes cantidades intentaron recuperar el costo de los viajes que dijeron no haber realizado. Las demandas afirmaron que la empresa exageraba su capacidad para llegar a los restos del Titanic.

Henry Cookson Adventures Ltd, una empresa de viajes con sede en Londres, acusó a OceanGate de no tener un “buque en condiciones de navegar” cuando firmó un acuerdo en 2016 para llevar hasta nueve pasajeros al Titanic en 2018. La compañía de viajes trató de recuperar aproximadamente US$ 850.000 que pagó a OceanGate, según una demanda civil presentada en 2021.

OceanGate no respondió a las demandas en los tribunales y no fue posible contactarla para solicitar comentarios.

Una publicación en el sitio web de OceanGate en 2018 afirmó que “los retrasos causados por el clima y los rayos” impidieron que la compañía completara una serie de inmersiones de prueba, pero la demanda de Henry Cookson Adventures cuestionó esa descripción.

“La afirmación de la caída de un rayo no fue verificada y la verdadera razón puede ser… porque el buque sumergible no podía certificarse en ese momento para operaciones seguras”, afirmó el demandante.

El demandante desestimó el caso en julio pasado y no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Más recientemente, una pareja de Florida afirmó en una demanda a principios de este año que no obtuvieron un reembolso después de que su expedición al Titanic planeada en 2018 con OceanGate se aplazara repetidamente, reportó CNN previamente. El expediente, disponible en internet, no muestra ninguna respuesta a la demanda.

Algunas expediciones se retrasaron después de que OceanGate se viera obligada a reconstruir el casco del Titan porque mostraba “fatiga cíclica” y no sería capaz de viajar lo suficientemente profundo como para llegar a los restos del Titanic, según un artículo de 2020 de GeekWire, que entrevistó al CEO de la compañía.

En otra cancelación de alto perfil que ocurrió el año pasado, OceanGate llevó a David Pogue, de CBS News, a bucear en su submarino, pero canceló el viaje debido a una falla del equipo tras descender sólo 9 metros, explicó Pogue en la emisión. En una inmersión posterior, la embarcación perdió el contacto con su barco y no pudo encontrar los restos. “Estuvimos perdidos durante dos horas y media”, dijo un pasajero que habló con CBS News.

La compañía ha realizado varias inmersiones en el fondo del Atlántico Norte. Al menos 28 personas visitaron el Titanic con OceanGate el año pasado, según documentos judiciales presentados en noviembre por un asesor de la empresa.

Pero en una de esas inmersiones, el submarino sufrió un problema con la batería y tuvo que ser “conectado manualmente a su plataforma elevadora”, lo que provocó “daños moderados en sus componentes externos”, según los documetos. OceanGate canceló una misión posterior “para realizar reparaciones y mejoras operativas”, pero llegó al pecio en otras, según el expediente.

La empresa también completó una serie de inmersiones en los restos del Titanic en 2021, según su sitio web.

