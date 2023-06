“No-E3 2023”: días, horarios y cómo ver el Xbox Showcase y el resto de conferencias de videojuegos en junio

(CNN Español) — Los meses de junio y julio acostumbran a ser una época del año cargado de eventos y…

(CNN Español) — Los meses de junio y julio acostumbran a ser una época del año cargado de eventos y conferencias de videojuegos en las que las compañías que desarrollan y publican videojuegos anuncian las novedades que tienen para los próximos meses y años. La feria del E3, celebrada en Los Ángeles, ha sido históricamente el gran evento al que acudían la mayoría de empresas y estudios y al que fans de todo el mundo prestaban atención.

Sin embargo, la pandemia del covid-19 llevó a la cancelación de varias ediciones de la feria entre 2019 y 2022 y la del 2023 fue finalmente cancelada por los organizadores. Ya durante la pandemia, por la posibilidad de emitir en streaming sus propios anuncios, muchas empresas comenzaron a celebrar sus propios eventos o se agruparon en torno a diferentes celebraciones. Algo que se repetirá en este 2023, en el que hay alternativas al E3 como el Summer Game Fest, cada vez más potente, y otros eventos que históricamente han tenido lugar en estos meses como la conferencia de Microsoft de Xbox o el PC Gaming Show.

Así, recopilamos los eventos y conferencias más destacados de anuncios de videojuegos que habrá en junio de 2023 en lo que ya se le ha conocido en internet como el ‘no-E3’.

Guerrilla Colective – 7 de junio

Este evento digital centrado mayormente en estudios independientes regresa con nuevos “anuncios, tráileres, gameplay y más de de muchos de los principales desarrolladores y editores del mundo”.

¿A qué hora y cómo ver el Guerrilla Colective 2023?

Estados Unidos: 12 p.m. (hora del este ) – 9 a.m. (horario del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia: 11 a.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 18:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través de sus canales de YouTube y Twitch.

Summer Game Fest – 8 de junio

Uno de los grandes eventos. Capitaneado por el creador y organizador de The Game Awards, Geoff Keighley, se ha erigido como la gran alternativa al E3. La conferencia durará en torno a las 2 horas y ya han confirmado que se verán las primeras imágenes de gameplay real del nuevo ‘Mortal Kombat 1’ y de ‘Alan Wake 2’. Además, es de esperar que pueda haber sorpresas como en años anteriores cuando se mostró un tráiler del esperado ‘Elden Ring’ en 2021 o se anuncio el remake de ‘The Last of Us’.

¿A qué hora y cómo ver el Summer Game Fest 2023?

Estados Unidos: 3 p.m. (hora del este) – 12 p.m. (hora del pacífico)

México: 1 p.m.

Colombia: 2 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 21:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través de su canal de YouTube y Twitch.

Devolver Direct – 9 de junio

La reputada y aclamada distribuidora de videojuegos independientes, Devolver Digital, volverá a celebrar su propio Direct. Sus eventos siempre se han caracterizado por ser presentaciones con humor y sátira y es de esperar que repitan con un estilo similar mientras aprovechan para anunciar novedades de sus títulos más esperados.

¿A qué hora y cómo ver el Devolver Direct de 2023?

Estados Unidos: 6 p.m. (hora del este) – 3 p.m. (hora del pacífico)

México: 4 p.m.

Colombia: 5 p.m.

Argentina: 7 p.m.

España: 00:00 (del 10 de junio)

Puede seguirse en vivo y en directo a través del canal de YouTube y de Twitch de The Game Awards y Summer Game Fest.

Wholesome Games Direct – 10 de junio

Los juegos acogedores y relajantes están de moda especialmente en la escena independiente y tienen su propio evento para reivindicar y anunciar títulos que prometen ser poco estresantes. Para este año, han garantizado que el evento durará una hora y mostrará más de 70 juegos indies entre los que habrá anuncios exclusivos.

¿A qué hora y cómo ver el Wholesome Games Direct de 2023?

Estados Unidos: 12 p.m. (hora del este) – 9 p.m. (hora del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia: 11 p.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 18:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través de sus canales de YouTube y Twitch.

Future Games Show – 10 de junio

El Future Games Show, el evento digital organizado por la web especializada GamesRadar, regresa con tráileres y anuncios exclusivos. Será presentado por la actriz de voz Laura Bailey, más conocida por interpretar a Abby en “The Last of Us: Parte II”, entre otros títulos y por el actor de voz Yuri Lowenthal, conocido por ser la voz en inglés de Spider-man en el videojuego de 2018, ‘Marvel’s Spider-man’

¿A qué hora y cómo ver el Future Games Show de 2023?

Estados Unidos: 1 p.m. (hora del este) – 10 a.m. (hora del pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia: 12 p.m.

Argentina: 2 p.m.

España: 19:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube del evento.

Xbox Showcase de Microsoft – 11 y 13 de junio

El otro gran evento del mes de junio junto al Summer Game Fest. La conferencia propia de Microsoft en la que durante 2 horas tendrá la oportunidad de mostrar las novedades y nuevas obras que llegarán este y los próximos años para sus consolas Xbox Series X y S, para Game Pass y para PC. El escenario en el que se mostrarán más sobre los juegos en los que trabaja la compañía con sus propios estudios. Un momento clave en un año en el que la compañía de Redmond ha lanzado al mercado ‘Redfall’, un título propio que ha recibido críticas negativas por parte de jugadores y crítica. El evento principal tendrá lugar el 11 de junio y tras la finalización de este tendrá lugar el ‘Starfield Direct’ en el que mostrarán novedades del título de Bethesda. Dos días después, el 13 de junio, habrá tendrá lugar el ‘Xbox Showcase Extended’, un espacio en el que profundizarán más en los títulos anunciados y mostrados.

¿A qué hora y cómo ver la conferencia de Microsoft del Xbox Showcase del 11 de junio de 2023?

Estados Unidos: 1 p.m. (hora del este) – 10 a.m. (hora del pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia: 12 p.m.

Argentina: 2 p.m.

España: 19:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través de los canales de YouTube y Twitch de Xbox y de Bethesda, así como en la cuenta de Facebook de Xbox. Las cuentas regionales de España y Latinoamérica ofrecerán subtítulos en español.

El Xbox Showcase Extended tendrá lugar el 13 de junio a la misma hora y se podrá seguir a través de los mismos canales.

PC Gaming Show – 11 de junio

La revista británica PC Gamer regresa con su evento centrado en videojuegos para PC como llevan haciendo desde 2015. Han confirmado que se verán 55 juegos y que habrá 15 anuncios de juegos nuevos.

¿A qué hora y cómo ver el PC Gaming Show de 2023?

Estados Unidos: 4 p.m. (hora del este) – 1 p.m. (hora del pacífico)

México: 2 p.m.

Colombia: 3 p.m.

Argentina: 5 p.m.

España: 22:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través del canal de YouTube y de Twitch de PC Gamer, así como en el canal de Twitch Gaming, por la portada de Steam y por Bilibili.

Capcom Showcase – 12 de junio

Capcom está en un gran momento de forma como desarrolladora y distribuidora con grandes éxitos recientes como ‘Street Fighter 6’ o el remake de ‘Resident Evil 4’ entre muchos otros. La compañía japonesa ha prometido un evento de 36 minutos en el que ofrecerá información sobre títulos actuales y de futuros juegos.

¿A qué hora y cómo ver el Capcom Showcase de 2023?

Estados Unidos: 6 p.m. (hora del este) – 3 p.m. (hora del pacífico)

México: 4 p.m.

Colombia: 5 p.m.

Argentina: 7 p.m.

España: 00:00 (de la madrugada del 13 de junio)

Puede seguirse en vivo y en directo a través del canal de YouTube y Twitch.

Ubisoft Forward – 12 de junio

Ubisoft siempre ha sido una de las presentes en la feria del E3, pero en los últimos años también ha sido capaz de celebrar su propio evento. En este 2023 regresa con una emisión en directo desde Los Angeles para mostrar sus novedades. La compañía ha confirmado que se conocerán novedades de ‘ Assassin’s Creed Mirage’, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, ‘The Crew Motorfest’ y otras sorpresas.

¿A qué hora y cómo ver el Ubisoft Forward de 2023?

Estados Unidos: 1 p.m. (hora del este) – 10 a.m. (hora del pacífico)

México: 11 a.m.

Colombia: 12 p.m.

Argentina: 2 p.m.

España: 19:00

Puede seguirse en vivo y en directo a través del canal de YouTube y de Twitch.

RGG Summit Summer 2023 – 15 de junio

Una gran sorpresa para los fans de la saga ‘Yakuza’. El estudio japonés desarrollador de esta, Ryu Ga Gotoku Studio tendrá su propio evento junto a Sega para traer anuncios y novedades de la exitosa saga de Kiryu Kazuma e Ichiban Kasuga que han cautivado en oriente y en occidente.

¿A qué hora y cómo ver el RGG Summit Summer de 2023?

Estados Unidos: 11 p.m. (hora del este) – 8 p.m. (hora del pacífico)

México: 9 p.m.

Colombia: 10 p.m.

Argentina: 12 a.m. (madrugada del 16 de junio)

España: 05:00

La compañía aún no ha revelado por dónde podrá seguirse el evento.

Get ready for RGG Summit Summer 2023!

📅 June 15⏰ 11PM ET / 8PM PT📺 Stay tuned for live stream details#RGGStudio#RGGSummitSummer2023 pic.twitter.com/01WYJ4uAqI

— RGG Studio (@RGGStudio) May 28, 2023

