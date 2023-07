Muere el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi a los 86 años

(CNN) — Silvio Berlusconi, el extravagante multimillonario y ex primer ministro italiano que una vez se describió a sí mismo…

(CNN) — Silvio Berlusconi, el extravagante multimillonario y ex primer ministro italiano que una vez se describió a sí mismo como el “Jesucristo de la política”, murió en un hospital de Milán a la edad de 86 años, confirmó este lunes su oficina de prensa.

A Berlusconi, que tenía un historial reciente de problemas de salud, le habían diagnosticado leucemia recientemente, dijo el Hospital San Raffaele de Milán. Había sido ingresado en el hospital antes con problemas respiratorios.

Este miércoles 14 de junio se realizará un funeral de Estado para Berlusconi, informó el medio público estatal italiano RAI, citando al presidente del Senado. No se dio información inmediata sobre el lugar.

El político, que durante mucho tiempo fue considerado como la figura pública más pintoresca de Italia, fue elegido primer ministro tres veces y sirvió durante un total de nueve años, más que nadie desde el dictador fascista Benito Mussolini.

Medios afuera del hospital San Raffaele, donde murió Berlusconi, el 12 de junio de 2023. (Crédito: Claudia Greco/Reuters)

Cariñosamente apodado “Il Cavaliere” (El Caballero), su carrera estuvo marcada por una serie de escándalos políticos, financieros y personales, muchos de los cuales lo llevaron a los tribunales.

Fue juzgado por cargos que van desde evasión de impuestos y soborno hasta corrupción y tener relaciones sexuales con una prostituta menor de edad. Pero solo se mantuvo un caso: una condena de 2012 por evasión de impuestos en un acuerdo que involucraba derechos de televisión.

Berlusconi fue expulsado del parlamento en 2013. Pero nunca se dio por vencido en la lucha, resurgió a principios de 2018 como una especie de anciano estadista abuelo, el rey de una alianza de derecha que involucra a su partido Forza Italia.

Después de que el Tribunal de Milán le otorgara la “rehabilitación” más tarde ese año, levantando efectivamente la prohibición de reingresar a la política que estaba vigente luego de su condena por fraude fiscal en 2012, anunció que se postularía para un escaño en el Parlamento Europeo.

Fue elegido en mayo de 2019, a los 83 años, y permanecía en el cargo como diputado al Parlamento Europeo en el momento de su muerte.

Berlusconi también llevó a su partido Forza Italia, que revivió en 2013 tras dejar el partido Pueblo de la Libertad, a la victoria con la coalición de centroderecha con Giorgia Meloni y Matteo Salvini en septiembre de 2022, aunque no tenía cartera de gobierno.

El club de fútbol italiano AC Milan lamenta la pérdida de su “inolvidable” antiguo propietario, Silvio Berlusconi.

En un tuit este lunes, el AC Milan dijo estar “profundamente entristecido” por su muerte y lamentó el “fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi.”

“Gracias, presidente. Siempre con nosotros”, añadió el club.

Forever part of our history, eternally in the hearts and minds of every Rossonero.

Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità. pic.twitter.com/cyMyctQGAw

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Berlusconi fue propietario del AC Milan de 1986 a 2017, periodo durante el cual el club ganó una serie de títulos italianos y europeos.

El club de fútbol rival, el Inter de Milán, también rindió homenaje al ex primer ministro en un tuit este lunes, extendiendo las condolencias del presidente Steven Zhang y de todo el club.

“Dejó una huella indeleble en la historia de nuestro país. Los partidos entre el Inter y su equipo, el AC Milan, vieron cómo la ciudad de Milán se convertía en el epicentro del mundo del fútbol”, añadió el Inter de Milán.

