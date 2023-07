Muere Nicolas Coster, estrella de “Santa Barbara” y “Another World”, a los 89 años

(CNN) –– Nicolas Coster, actor veterano recordado por su trabajo en los dramas diurnos “Santa Barbara” y “Another World”, murió…

(CNN) –– Nicolas Coster, actor veterano recordado por su trabajo en los dramas diurnos “Santa Barbara” y “Another World”, murió el lunes 26 de junio, anunció su hija en una publicación de Facebook.

Tenía 89.

“Con gran tristeza estoy publicando esto”, escribió Dinneen Coster. “Nicolas Coster falleció esta noche en un hospital de Florida. Por favor, recuérdenlo como un gran artista. ¡Era el actor de un actor! ¡Siempre será mi inspiración y sé lo afortunada que soy de tener un padre tan bueno! Qué descanse en paz.”

En un comunicado a CNN, la agente de Coster, Chrystal Ayers, dijo que murió por complicaciones de una larga batalla contra el cáncer.

Con más de 100 papeles en cine y televisión, la trayectoria de Coster se extendió por varias décadas. Entre muchos otros títulos, Coster trabajó en varias telenovelas diurnas de larga duración.

Coster fue conocido sobre todo por su papel de Robert Delaney en la serie de televisión de la NBC “Somerset”. Se incorporó al reparto en 1970 y siguió interpretando a Delaney en “Another World” hasta 1980. Apareció en más de 250 episodios durante su estancia en la serie, a la que regresó en 1989 con motivo del 25 aniversario.

También interpretó a Lionel Lockridge en la telenovela diurna “Santa Bárbara”, que seguía a una comunidad de familias adineradas de la acomodada ciudad californiana. Coster apareció en casi 600 episodios entre 1984 y 1993.

A lo largo de su carrera, Coster apareció en otras telenovelas notables como “As the World Turns” como Eduardo Grimaldi, como el gángster convertido en soplón Anthony Makana en “One Life to Live” y el secuestrador Steve Andrews en “All My Children”. Su primer papel en una telenovela fue en los años 60, cuando interpretó al profesor Paul Britton en “The Secret Storm”.

El londinense se crió en California y regresó a Inglaterra para estudiar interpretación en la Real Academia de Arte Dramático, y más tarde estudió interpretación con el famoso profesor y director de teatro Lee Strasberg en Nueva York, según su biografía.

Sus primeros trabajos como actor en la década de 1960 incluyen papeles en varios programas de televisión, como “Our Private World” y “The Green Hornet”, tras aparecer en varios largometrajes sin acreditar durante la década de 1950.

En 1976, protagonizó junto a Robert Redford y Dustin Hoffman el papel de Markham en “All the President’s Men”, el icónico relato cinematográfico de cómo los reporteros del “Washington Post” Bob Woodward y Carl Bernstein descubrieron detalles cruciales relacionados con el escándalo Watergate que condujeron a la dimisión del expresidente Richard Nixon.

Coster también interpretó al coronel Huff en “MacArthur”, junto a Gregory Peck, la película biográfica del general Douglas MacArthur ambientada en la Segunda Guerra Mundial de 1977, y apareció en el drama periodístico de 1981 “Reds”, junto a Warren Beatty.

Entre 1982 y 1988, Coster interpretó a David Warner, el padre de Blair Warner en la comedia de NBC “The Facts of Life”. Sus otros créditos incluyen “Murder, She Wrote”, “3rd Rock From the Sun”, “Dr. Quinn: Medicine Woman”, “Law & Order”, y protagonizó una serie en “The Bay” como el alcalde Jack Madison durante la década de 2010.

Los créditos más recientes de Coster incluyen el papel del arzobispo Norman en la película de terror de 2020 “The Last Exorcist” y como LLoyd Cutler en la miniserie de Ryan Murphy “American Crime Story: Impeachment” en 2021. Su último crédito en 2023 es para un episodio de “The Rookie: Feds” como Joseph Cicero.

Coster también publicó sus memorias “Another Whole Afternoon” en 2021 y fue un célebre actor de teatro con diversas actuaciones en Broadway y fuera de Broadway.

