Muere Alan Arkin, actor de “Little Miss Sunshine”, a los 89 años: estos son sus papeles más recordados

(CNN) — Alan Arkin, actor ganador del Oscar por “Little Miss Sunshine”, murió a los 89 años, anunció su familia este viernes.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Un esposo, padre, abuelo y bisabuelo amoroso, a quien adoramos y extrañaremos profundamente”, dijeron sus hijos Adam, Matthew y Anthony Arkin en un comunicado enviado a CNN.

Arkin nació en Brooklyn de padres inmigrantes judíos rusoalemanes, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando era niño.

Asistió a Bennington College pero se retiró para formar el grupo musical The Tarriers, en el que cantaba y tocaba la guitarra. El grupo no duró mucho tiempo, pero tuvo un éxito con “The Banana Boat Song” en 1957.

Luego se convirtió en miembro fundador de la compañía de improvisación Second City, y también continuó grabando música, incluidos varios álbumes para niños con su grupo, The Babysitter.

Sin embargo, actuar también era una pasión y Arkin ganó un premio Tony por su debut en Broadway con la obra de 1963 “Enter Laughing”. Además consiguió un premio Drama Desk por dirigir la obra de 1968 “Little Murders”, de la que también fue director para la pantalla grande.

Arkin además dirigió la versión original de Broadway de “The Sunshine Boys”, de Neil Simon, que tuvo más de 500 funciones.

Los papeles más recordados de Alan Arkin

En su trayectoria cinematográfica, Alan Arkin fue uno de los pocos actores nominados al Oscar por su primer papel protagónico. La nominación la recibió por su papel de Rozanov en la comedia bélica de 1966 “The Russians Are Coming, the Russians Are Coming”.

También obtuvo nominaciones al Oscar por sus actuaciones en “The Heart is a Lonely Hunter” (1967) y “Argo” (2012).

Más recientemente, Arkin fue nominado a los premios Emmy, Golden Globe y SAG por su interpretación en la serie de Netflix “The Kominsky Method”.

Otros actores, incluidos Viola Davis y Patton Oswalt, rindieron homenaje a Arkin en redes sociales.

“Nuestro trabajo inspiró a una generación de actores y nos recordó el poder de nuestro arte para cambiarnos”, escribió Davis en Instagram. “¡Descansa bien! Que vuelos de ángeles te canten para tu descanso”, añadió.

“¿ALGUIEN tuvo el rango que tenía Alan Arkin?”, tuiteó Oswalt. “Divertidísimo, siniestro, loco, trágico. No hay estado de ánimo en el que no pueda vivir. Descansa en paz”.

Natasha Lyonne, quien coprotagonizó con Arkin “Slums of Beverly Hills” de 1998, compartió sus condolencias en sus historias de Instagram y escribió sobre el difunto actor: “Amo mucho a este hombre dulce y brillante” y “Papá de película favorito y héroe de todos los tiempos”.

A Arkin le sobreviven su esposa Suzanne, sus hijos Matthew, Anthony y Adam, sus nietos Molly, Emmet, Atticus y Abigail, y su bisnieto Elliott.

