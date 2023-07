MrBeast dice que se negó a unirse a un viaje en un submarino para visitar el Titanic: “Me da un poco de miedo haber podido estar en él”

(CNN) — La estrella de YouTube MrBeast dijo este domingo que fue invitado a unirse a un viaje sumergible a…

(CNN) — La estrella de YouTube MrBeast dijo este domingo que fue invitado a unirse a un viaje sumergible a los restos del Titanic, pero se negó.

“Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino, dije que no. Da un poco de miedo saber que pude haber estado ahí”, tuiteó MrBeast este domingo por la mañana.

Aunque no especificó si la invitación era para el fatal viaje en el sumergible Titán que terminó en una implosión catastrófica, MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, compartió una parte del texto de alguien que le pedía que se uniera a una exploración.

¿Qué sigue en la búsqueda del submarino que implosionó?

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

“Además, voy a ir al Titanic en un submarino a fines de este mes”, escribió el individuo. “El equipo estaría encantado de tenerte”.

CNN se ha comunicado con los representantes de Donaldson para obtener comentarios.

Con más de 162 millones de seguidores actuales, MrBeast tiene la mayor base de suscriptores de cualquier creador en YouTube. Sus videos presentan con frecuencia acrobacias, competencias y esfuerzos filantrópicos masivos.

¿Qué es una implosión catastrófica? Esto es lo que sabemos sobre el desastre del submarino Titán

Hay una investigación en curso sobre lo que condujo a la implosión del sumergible de OceanGate, Titan, que mató a las cinco personas que estaban a bordo durante su descenso para visitar los restos del Titanic la semana pasada.

Los integrantes de la tripulación que murieron fueron el CEO de OceantGate, Stockton Rush; el empresario británico Hamish Harding; el buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y el empresario nacido en Pakistán Shahzada Dawood y su hijo, Suleman, que eran ciudadanos británicos.

