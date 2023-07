Moscú dio un paso atrás en la guerra civil con Wagner pero el peligro no ha terminado, advierten los expertos

(CNN) — En un día y medio, Rusia se enfrentó a la amenaza real de una insurrección armada, con el…

(CNN) — En un día y medio, Rusia se enfrentó a la amenaza real de una insurrección armada, con el presidente Vladimir Putin prometiendo castigar a los combatientes del grupo Wagner que marchaban hacia Moscú y ocupando ciudades por el camino; antes de que un repentino acuerdo con Belarús pareciera desactivar la crisis tan rápidamente como surgió.

Pero aún queda mucho por hacer, y los expertos advierten de que no es probable que la insólita revuelta desaparezca tan rápidamente sin consecuencias.

Tras una serie de acontecimientos vertiginosos que han sido observados de cerca –y con nerviosismo– por todo el mundo y vitoreados por Ucrania, Putin debe afrontar ahora las secuelas del desafío más serio a su autoridad desde que llegó al poder en 2000.

El elocuente jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue enviado a Belarús, aparentemente indemne, pero puede que se haya pintado una diana en la espalda como nunca antes.

Esto es lo que sabemos.

¿Cuáles son las últimas noticias?

Prigozhin, el altisonante jefe del grupo Wagner, aceptó abandonar Rusia y trasladarse a la vecina Belarús este sábado, en un acuerdo en el que aparentemente medió el presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

El acuerdo incluye la retirada de las tropas de Prigozhin de su marcha hacia la capital, dijo un portavoz del Kremlin este sábado.

Los cargos penales contra él serán retirados, dijo el portavoz. Los combatientes de Wagner no se enfrentarán a ninguna acción legal por su participación en la insurrección, y en su lugar firmarán contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia, una medida que Prigozhin había rechazado previamente como un intento de alinear a su fuerza paramilitar.

Combatientes de Wagner abandonan el cuartel militar que habían ocupado brevemente en Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio. (Crédito: Alexander Ermochenko/Reuters)

Las tropas de Wagner afirmaron previamente que habían tomado instalaciones militares clave en dos ciudades rusas; este sábado, videos autentificados y geolocalizados por CNN mostraban a Prigozhin y sus fuerzas retirándose de una de esas ciudades, Rostov del Don.

No está claro dónde se encuentra ahora Prigozhin. El Kremlin desconoce su paradero, dijo el portavoz este sábado.

¿Cómo ocurrió?

La crisis en Rusia estalló este viernes, cuando Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar un campamento de Wagner y matar a sus hombres, y prometió tomar represalias por la fuerza.

A continuación, Prigozhin condujo a sus tropas a Rostov del Don y afirmó haber tomado el control de instalaciones militares clave en la región de Voronezh, donde se produjo un aparente enfrentamiento entre unidades de Wagner y fuerzas rusas.

Prigozhin afirmó que no era un golpe, sino una “marcha de la justicia”. Pero eso no sirvió para apaciguar a Moscú, ya que un alto cargo de seguridad calificó las acciones de Prigozhin de “golpe de Estado escenificado”, según los medios de comunicación estatales rusos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirige a la nación tras la insurrección encabezada por el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, el 24 de junio. (Crédito: Pavel Bednyakov/Sputnik vía AP)

El Ministerio de Defensa ruso negó haber atacado a las tropas de Wagner, y las fuerzas de seguridad interna de Rusia abrieron una causa penal contra Prigozhin.

Luego llegó un notable discurso nacional de Putin.

En un discurso que se emitió en toda Rusia este sábado por la mañana, hora local, un Putin visiblemente furioso prometió castigar a quienes “van camino de la traición”.

La “traición” de Wagner fue una “puñalada en la espalda de nuestro país y nuestro pueblo”, dijo, comparando las acciones del grupo con la Revolución Rusa de 1917 que derrocó al zar Nicolás II en plena Primera Guerra Mundial.

La situación era tensa sobre el terreno, y en Voronezh se pidió a los civiles que se quedaran en casa. Mientras tanto, Moscú intensificó sus medidas de seguridad en toda la capital, declarando este lunes día no laborable. Unas fotos muestran a fuerzas rusas con chalecos antibalas y armas automáticas cerca de una autopista a las afueras de Moscú.

Todos los indicios apuntaban a un inminente enfrentamiento armado en la capital, mientras los rumores y la incertidumbre se arremolinaban.

Pero casi tan repentinamente como empezó, el breve motín se desvaneció y el acuerdo con Belarús pareció apagar el fuego, al menos por ahora.

¿Cuál es el futuro de Prigozhin y Wagner?

Muchas cosas siguen sin estar claras, como qué pasará con el papel de Prigozhin dentro de Wagner y la guerra de Ucrania, y si todos sus combatientes serán contratados por el ejército ruso.

El portavoz del Kremlin dijo este sábado que “no puede responder” qué posición adoptará Prigozhin en Belarús. El propio Prigozhin ha dado pocos detalles sobre su acuerdo para detener el avance sobre Moscú.

El grupo Wagner es “una compañía de combate independiente” con condiciones diferentes a las de los militares rusos, dijo este sábado el mayor retirado del ejército estadounidense Mike Lyons. Por ejemplo, los combatientes Wagner están mejor alimentados que los militares, lo que significa que una asimilación completa sería difícil.

“Tal vez algunos se escindan”, añadió. “Esas personas son leales al hombre, Prigozhin, no al país, no a la misión. Creo que tenemos muchas más preguntas que ahora mismo no tienen respuesta”.

El peligro tampoco ha terminado para el jefe de Wagner, según los expertos.

“Putin no perdona a los traidores. Incluso si Putin dice: ‘Prigozhin, vete a Belarús’, sigue siendo un traidor y creo que Putin nunca lo perdonará”, dijo Jill Dougherty, ex jefa de la oficina de CNN en Moscú y experta en asuntos rusos desde hace mucho tiempo.

Es posible que veamos a Prigozhin “ser asesinado en Belarús”, añadió, pero es un dilema difícil para Moscú porque mientras Prigozhin “tenga algún tipo de apoyo, es una amenaza, esté donde esté”.

¿Qué significa esto para Putin?

Putin también se enfrenta ahora a problemas reales.

Múltiples expertos dijeron a CNN que, aunque el presidente ruso sobrevivió al enfrentamiento, ahora parece débil, no sólo ante el mundo y sus enemigos, sino ante su propio pueblo y su ejército. Eso podría suponer un riesgo si hay escépticos o rivales dentro de Moscú que vean una oportunidad para socavar la posición de Putin.

“Si yo fuera Putin, me preocuparía que esa gente en las calles de Rostov vitoreara a los Wagner a su salida”, dijo Dougherty.

Un video, geolocalizado y verificado por CNN, mostraba a la multitud vitoreando mientras el vehículo de Prigozhin salía de Rostov del Don. El vehículo se detuvo cuando una persona se acercó y estrechó la mano de Prigozhin.

“¿Por qué los rusos de a pie vitorean en la calle a personas que acaban de intentar dar un golpe de Estado?”, dijo Dougherty. “Eso significa que quizá les apoyan o les gustan. Sea lo que sea, son muy malas noticias para Putin”.

Wagner jura venganza por el ataque a su campamento 2:37

¿Quién es Prigozhin? ¿Por qué ha hecho esto?

Prigozhin conoce a Putin desde la década de 1990, y fue apodado “el chef de Putin” tras conseguir lucrativos contratos de catering con el Kremlin. Pero los movimientos separatistas respaldados por Rusia en Ucrania en 2014 sentaron las bases para la transformación de Prigozhin en un señor de la guerra.

Prigozhin fundó Wagner como una oscura organización mercenaria que luchaba en el este de Ucrania y, cada vez más, por causas apoyadas por Rusia en todo el mundo.

Wagner saltó a la palestra durante la guerra de Ucrania, ya que sus combatientes parecían haber logrado avances tangibles allí donde las tropas rusas regulares habían fracasado. Sin embargo, se cree que sus brutales tácticas causaron un elevado número de bajas.

A medida que se prolongaba la guerra, Prigozhin y la cúpula militar rusa se enzarzaron en una disputa pública, en la que el jefe de Wagner acusaba a los militares de no suministrar munición a sus fuerzas y se lamentaba de la falta de éxitos en el campo de batalla por parte de las unidades militares regulares.

En repetidas ocasiones criticó su gestión del conflicto, presentándose a sí mismo como despiadado y competente en comparación.

Prigozhin siempre se cuidó de culpar a la cúpula militar rusa, no a Putin, y había defendido el razonamiento de la guerra en Ucrania.

Hasta el viernes, cuando estalló la insurrección.

El jefe de Wagner abandonará Rusia para trasladarse a Belarús

En una declaración notable, Prigozhin dijo que Moscú invadió Ucrania bajo falsos pretextos ideados por el Ministerio de Defensa ruso, y que Rusia en realidad estaba perdiendo terreno en el campo de batalla.

Steve Hall, ex jefe de operaciones de la CIA en Rusia, dijo que incluso los más experimentados observadores de Rusia estaban sorprendidos por los recientes acontecimientos.

“Todo el mundo se está rascando la cabeza”, dijo a CNN. “El único sentido que puedo sacar de un día como hoy, es que tienes a dos tipos que se encontraron en situaciones insostenibles y tuvieron que encontrar la salida”.

Hall dijo que Prigozhin puede haber sentido que había mordido más de lo que podía masticar mientras su columna de tropas marchaba hacia Moscú. Pero al mismo tiempo Putin se enfrentaba a la perspectiva muy real de tener que derrotar a unos 25.000 mercenarios de Wagner.

El envío de Prigozhin a Belarús fue una medida para salvar la cara de ambas partes.

Pero Hall dijo que, en última instancia, Putin sale peor parado y debilitado.

“Putin debería haberlo visto venir literalmente hace meses. Veremos cómo acaba. No creo que la historia haya terminado todavía”, dijo Hall.

