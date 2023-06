Messi jugará en la MLS: esto es lo que incluye el acuerdo financiero con el Inter de Miami

(CNN) — El acuerdo financiero que vería a Lionel Messi firmar con el club Inter Miami de la Major League…

(CNN) — El acuerdo financiero que vería a Lionel Messi firmar con el club Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) incluye una opción para la propiedad parcial del club y una parte de los ingresos de los nuevos suscriptores del servicio de transmisión MLS Season Pass de Apple TV, según varios informes.

CNN se comunicó con la Major League Soccer, el Inter Miami, el representante de Messi, Apple y David Beckham, quien es parte del equipo propietario de Inter Miami, para confirmar los detalles financieros en juego.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos del Barcelona frente a la llegada de Messi al inter de Miami?

El año pasado, la MLS anunció un acuerdo de 10 años con Apple para transmitir todos los juegos masculinos de primer nivel de EE.UU. en todo el mundo. Esta temporada, los espectadores pueden ver todos los partidos de la MLS, Leagues Cup, MLS NEXT Pro y MLS NEXT a través de la plataforma de transmisión de la liga de fútbol profesional masculina, que está disponible a través de Apple TV.

El estadio DRV PNK donde juega el equipo de fútbol profesional Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

Apple bajó recientemente el precio de una suscripción de fútbol a US$ 49 desde US$ 99 por el resto de la temporada. La compañía no revela las cifras de audiencia, pero el vicepresidente sénior de servicios de Apple, Eddy Cue, indicó recientemente que va “mucho mejor de lo previsto” en cuanto a la cantidad de suscripciones y de audiencia.

“Decidimos continuar el camino ahí”

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino ahí”, dijo el astro del fútbol en una entrevista con los medios Mundo Deportivo y SPORT este miércoles.

El paso al Inter Miami de David Beckham no es del todo sorprendente. Beckham es un conocido admirador de Messi y, en 2019, bromeó: “Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol”, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar el argentino algún día.

El miércoles temprano, el CEO y propietario gerente de Inter Miami tuiteó una imagen críptica de una camiseta con el número 10 con un apellido parcialmente revelado, que mostraba solo las dos últimas letras, “SI”.

Miami ya quiere recibir a Messi 4:19

Pese a que Messi dijo que no ha cerrado el trato “al 100%” y la MLS celebró “la intención” del jugador de vincularse al Inter Miami y a la liga, se espera que la llegada del argentino a Estados Unidos sea a partir del 1 de julio, ya que su contrato con el Paris Saint-Germain culmina el 30 de junio.

Lionel Messi dejó el FC Barcelona en 2021 para unirse al PSG, club donde ganó dos títulos de Ligue 1 en dos temporadas, pero junto con compañeros de la talla de Kylian Mbappé, Neymar y Sergio Ramos no logró el tan anhelado trofeo de Champions League.

Las frases de Lionel Messi y el comunicado del Barcelona: los porqués del regreso que no fue

Ahora, Messi llega a un equipo en Florida con poca historia, que no ha ganado títulos, y que cuenta con varios jugadores latinos en su plantilla.

La “Messimania” llegó a EE.UU., según los precios de las entradas

Los precios de los boletos se han disparado casi un 1000% para algunos juegos, con precios extraordinarios que rara vez se ven en los juegos de la MLS, dijo VividSeats a CNN.

Se desconoce cuándo debutará Messi, pero fuentes le dijeron a the Athletic que su primer partido podría ser el 21 de julio durante la Copa de la Liga entre Inter Miami y el equipo mexicano Cruz Azul. Un boleto cuesta en promedio US$ 1.248 a partir del jueves, un incremento del 922 % en comparación con el precio del lunes de US$ 120, según datos de VividSeats.

Los precios de los partidos de la liga de la MLS también se dispararon. Por ejemplo, un boleto para el partido de Inter Miami contra New York Red Bulls el 25 de agosto ahora cuesta US$ 983, un aumento del 883 % con respecto a los precios del lunes de US$ 99. Un encuentro entre Inter Miami y Los Ángeles FC en la ciudad de California el 3 de septiembre aumentó un 400 %, con un precio promedio que aumentó de US$ 150 a US$ 785.

Por supuesto, comprar cualquiera de estos boletos conlleva cierto riesgo, ya que la oferta no es del 100% y el primer partido oficial del argentino no ha sido anunciado.

Ray Sánchez contribuyó a este informe.

