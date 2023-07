Estos son los estados de EE.UU. que están bajo alertas de calidad del aire debido al humo por los incendios en Canadá

(CNN) — Más de 120 millones de personas desde el medio oeste hasta la costa este de Estados Unidos están…

(CNN) — Más de 120 millones de personas desde el medio oeste hasta la costa este de Estados Unidos están bajo alertas de calidad del aire a medida que el humo de los incendios forestales en Canadá traspasa la frontera, lo que llevó al cierre de playas, advertencias sobre visibilidad reducida y llamados para permanecer en lugares cerrados.

Son más de 120 millones de personas las que se encuentran bajo alerta, y, entre ellas, las que están sufriendo la peor calidad del aire, clasificada como “muy poco saludable”, se encuentran en las áreas metropolitanas de Chicago, Cleveland, Detroit e Indianápolis. Se espera alguna mejora en la calidad del aire este jueves, particularmente en el área de los Grandes Lagos, donde la lluvia y las tormentas ayudarán a limpiar el aire.

Canadá está experimentando su peor temporada de incendios registrada con cientos de incendios forestales en todo el país, más de 250 de ellos ardiendo “fuera de control”, según el Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá. Los incendios forestales han generado las emisiones más altas registradas en el país, según un informe publicado este martes por Copernicus, una división del programa espacial de la Unión Europea.

A medida que enormes nubes de humo cruzan EE.UU., se emitieron alertas de calidad del aire para los estados de Nueva York, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Delaware y Maryland, así como para partes de Kansas, Missouri, Minnesota, Ohio, Pensilvania, Virginia y Carolina del Norte, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, amplió este miércoles una alerta de salud sobre la calidad del aire para incluir a todo el estado. Los niveles de calidad del aire actuales en partes del estado no son saludables para todas las personas, mientras que el área de la ciudad de Nueva York sigue siendo insalubre para los grupos sensibles. Cientos de miles de máscaras N95 están disponibles para los neoyorquinos, y algunas ya se distribuyen en centros de tránsito y parques, dijo Hochul en un comunicado de prensa.

Se recomienda a los residentes permenecer en el interior con el aire acondicionado encendido o, en algunas áreas, usar máscaras N95 si tienen que estar afuera.

Muchos lugares desde Pensilvania hasta Iowa están experimentando un aire muy poco saludable, lo que significa que el riesgo de efectos perjudiciales para la salud aumenta para todos, no solo para los grupos sensibles. Una pequeña área al este y norte de Detroit alcanzó niveles peligrosos este miércoles por la mañana, generando una “advertencia de salud de condiciones de emergencia”, según el Índice de calidad del aire del gobierno federal.

Chicago, Detroit, Indianápolis, Cleveland, Pittsburgh, Milwaukee y Davenport, Iowa, registraron un rango muy poco saludable en la mañana de este miércoles. El humo está causando registros de calidad del aire poco saludables que se extienden hacia el sur hasta St. Louis, Cincinnati y Louisville, Kentucky.

Un Código Rojo — que es calidad del aire insalubre— se emitió para gran parte del Medio Oeste y el Valle de Ohio este miércoles, de acuerdo con AirNow.gov.

Las localidades que se encuentran bajo un Código Rojo son Pittsburgh y Eire en Pensilvania, Columbus en Ohio, Indianápolis y Fort Wayne en Indiana, Madison y Milwaukee en Wisconsin.

El humo de los incendios forestales provocó cierres y cancelaciones de eventos en el noreste y el medio oeste. El zoológico de Eerie, Pensilvania, estuvo cerrado por el día; la banda Garbage canceló su show en Madison, Wisconsin; y en Ohio se cancelaron conciertos, algunos eventos deportivos y se cerraron piscinas. En Minneapolis, la Junta de Parques y Recreación canceló todos los programas al aire libre de los miércoles en los parques, según una publicación de Facebook.

Chicago y Detroit tuvieron la peor calidad del aire del mundo en la noche de este martes, con el aire de Detroit alcanzando un índice de calidad del aire “muy poco saludable” de 205, según IQAir. Chicago registró un índice de calidad del aire de 174 en la noche de este martes. El índice de calidad del aire va de 0 a 500, donde sólo los niveles de 50 o menos son considerados saludables. Cuanto mayor es el nivel del índice, más peligrosa es la calidad del aire.

Los horizontes de las ciudades se podían ver envueltos en humo este martes, con una neblina blanca que persistía sobre las carreteras y los vecindarios.

“Puedo sentir como un ardor en la garganta”, dijo Dalya Khuder, quien estaba de visita en Detroit, a WXYZ, afiliada de CNN. “La calidad del aire es realmente mala y no quiero eso en mis pulmones”.

La ciudad de Chicago le pidió pedido a todos los residentes, especialmente a aquellos con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, personas embarazadas y niños pequeños, que eviten las actividades al aire libre y se protejan de la exposición. Las escuelas públicas de Chicago y los campamentos también están trasladando las actividades al interior, dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado de prensa.

Aproximadamente a 18 kilómetros de distancia, Evanston, Illinois, cerrará todas las playas para nadar y canceló un concierto este martes debido a la mala calidad del aire, dijo la ciudad en Facebook, pidiendo a los residentes que limiten la exposición al aire libre hasta este miércoles.

El humo de los incendios forestales canadienses crea neblina en Chicago, Illinois, el 27 de junio de 2023. (Crédito: Jamie Keleter/Bloomberg/Getty Images)

Al otro lado de la frontera estatal en Michigan, el puente Mackinac estaba cubierto de humo este martes. Se pidió a los conductores que condujeran despacio y con precaución debido a la visibilidad reducida en el puente.

Los altos niveles de partículas finas en el aire en Michigan podrían volverse insalubres o peligrosos para todos los residentes en algunos puntos, no solo para los grupos sensibles, advirtió el Departamento de Salud del estado.

“La opción más protectora cuando el aire no es saludable para ti es quedarte adentro con aire acondicionado, reducir las actividades extenuantes y limitar las actividades al aire libre. Si tienes que estar afuera, las máscaras N95 ofrecen una protección mejorada cuando se usan de acuerdo con las instrucciones del producto”, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

El humo de los incendios forestales transporta partículas, o PM2,5, un contaminante diminuto pero peligroso que, cuando se inhala, puede penetrar profundamente en el tejido pulmonar y entrar en el torrente sanguíneo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta partícula se ha relacionado con una serie de problemas de salud, como asma, enfermedades cardíacas y otras enfermedades respiratorias.

Las ciudades estadounidenses bajo alertas de calidad del aire están en su mayoría en “Código naranja”, con el aire considerado no saludable para grupos sensibles, o “Código rojo”, que es cuando se cree que el aire no es saludable para el público en general.

El puente Mackinac, que conecta las penínsulas superior e inferior de Michigan, se ve cubierto por el humo de los incendios canadienses. (Crédito: The Mackinac Bridge Authority)

Nueva York podría volver a tener cielos nublados por el humo

También se espera que Nueva York experimente niveles nocivos de humo este miércoles y jueves en algunas áreas, unas tres semanas después de que la ciudad de Nueva York encabezó la lista de los la peor contaminación del aire cuando el humo de los incendios forestales canadienses se elevó hacia el sur, tiñendo los cielos de naranja.

“Los neoyorquinos deben estar preparados para los niveles elevados de contaminación por partículas finas causados por el humo este miércoles y jueves”, dijo la gobernadora Hochul en un comunicado. “Las proyecciones actuales muestran que las concentraciones más altas de humo avanzarán lentamente hacia el este a través de la mitad este del estado de Nueva York durante el día jueves, extendiéndose por gran parte del estado”.

En Ohio, en tanto, un vocero de la oficina del alcalde de Cleveland dijo “lo que sucedió en NY hace unas semanas y hoy en Chicago puede suceder aquí en Cleveland mañana”.

La Agencia de Coordinación del Área del Noreste de Ohio emitió un aviso de calidad del aire, pronosticando niveles de partículas finas en el rango del Índice de Calidad del Aire “Insalubre”.

Los conductores de Indianápolis también fueron advertidos sobre la visibilidad reducida, y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que “estén preparados para la neblina que podría reducir repentinamente la visibilidad” en algunas áreas este martes y miércoles.

