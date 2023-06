Llamarán a revisión a la Ford Bronco porque la gente puede “desanimarse” al intentar usar los cinturones de seguridad

(CNN) — ¿Alguna vez has tenido un vehículo con un cinturón de seguridad de difícil acceso? Esta llamada a revisión…

(CNN) — ¿Alguna vez has tenido un vehículo con un cinturón de seguridad de difícil acceso? Esta llamada a revisión es para ti.

Ford tuvo que llamar a revisión 176.000 de sus SUV Ford Bronco, modelos de los años 2021 a 2023, pues la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) descubrió que los conductores y los pasajeros de los asientos delanteros pueden tener dificultades para alcanzar la parte metálica del cinturón cuando está en posición retraída.

“El cliente puede experimentar cierta insatisfacción o desanimarse si no puede acceder fácilmente al cinturón de seguridad… en su posición retraída. Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente”, señala el aviso del regulador federal de seguridad.

La llamada a revisión afecta únicamente a la versión de cinco puertas de la Bronco.

Ford no ha hecho ningún comentario sobre la llamada a revisión, salvo que el problema solo se produce cuando los asientos delanteros están en una posición determinada, no en todas las posiciones, aunque la empresa no ha especificado la posición del asiento en cuestión. El problema puede solucionarse colocando un clip en el cinturón para mantenerlo en su posición.

La mayoría de las retiradas se deben a quejas presentadas por los propietarios de vehículos a la NHTSA o al propio fabricante. Pero en este caso, el problema solo surgió durante un examen estándar de la Bronco por la NHTSA.

“Ford no tiene conocimiento de ningún informe de garantía o de campo de los clientes de cinturón de seguridad… problemas de accesibilidad”, dijo el aviso de la agencia.

El problema es mucho menos grave que muchos otros llamados a revisión, incluyendo otro con un grupo de 1.400 SUV Bronco 2023 y camionetas Rangers que podrían haber tenido las tuercas de orejeta en el lado del conductor apretado incorrectamente, creando un riesgo de que las ruedas podrían caerse.

Ford tiene conocimiento de un caso en el que la rueda se salió, aunque afortunadamente nadie resultó herido en ese caso.

