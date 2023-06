Lizzo le planta cara a las burlas por sobrepeso

(CNN) — Lizzo respondió a comentarios contra su cuerpo. En una serie de mensajes en redes sociales que solo pueden…

(CNN) — Lizzo respondió a comentarios contra su cuerpo.

En una serie de mensajes en redes sociales que solo pueden ser vistos por sus seguidores, la cantante respondió a un tuit en el que alguien publicaba un video de la reciente actuación de Lizzo en homenaje a Tina Turner en “Proud Mary” y comentaba su peso.

“Acabo de entrar en la aplicación y este es el tipo de comentarios que veo sobre mí a diario”, tuiteó Lizzo. “Realmente está empezando a hacerme odiar el mundo. Luego alguien en los comentarios dijo que como ‘mucha comida rápida’. LITERALMENTE DEJÉ DE COMER COMIDA RÁPIDA HACE AÑOS…”.

También compartió un tuit que teorizaba que no estaba dispuesta a perder peso porque “es su marca”.

“No estoy tratando de SER gorda. No estoy tratando de SER más pequeña”, tuiteó Lizzo en respuesta. “Literalmente, solo intento vivir y estar sana. ¡Así es como luce mi cuerpo incluso cuando estoy comiendo muy sano y haciendo ejercicio!”.

Luego añadió: “ODIO ESTO”.

La artista, ganadora de un Grammy, lleva toda su carrera luchando contra las “burlas por sobrepeso” (que en inglés se le conoce como fat shaming). Y mientras que muchos fans la han apoyado, Lizzo criticó duramente los comentarios.

Lizzo dedica su premio Emmy a las ‘chicas grandes’

“Definitivamente el amor no supera al odio en las redes sociales… todo porque soy gorda????”, tuiteó. “Esto es una LOCURA”.

Dijo que se siente cerca de dejar la industria y reiteró que su peso no tiene nada que ver con su marca.

“Siempre he liderado con mi TALENTO…”, tuiteó. “Pero cuando lancé Good As Hell la música para sentirse bien era ‘cursi’. Cuando lancé el disco pop Juice no era ‘para ellos’. Cuando fui positiva con el cuerpo en 2016, ser positiva con el cuerpo era ‘complacer’. ¡¿Ahora todo el mundo está en esa onda y yo sigo siendo una mie**a?! ¡Vaya, que se jodan todos!”.

