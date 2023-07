Lionel Messi admite que tuvo una “adaptación difícil” en Francia tras mudarse al Paris Saint-Germain

(CNN) — Lionel Messi tuvo problemas para adaptarse a un nuevo entorno en el Paris Saint-Germain (PSG) después de mudarse…

(CNN) — Lionel Messi tuvo problemas para adaptarse a un nuevo entorno en el Paris Saint-Germain (PSG) después de mudarse al club francés en 2021, dijo el delantero argentino en una entrevista con beIN Sports transmitida esta semana.

Messi ganó dos títulos de liga durante su tiempo en el PSG, anotó 21 goles y completó 20 asistencias en todas las competiciones durante la temporada pasada.

Sin embargo, no logró llevar el éxito de la Liga de Campeones al club y su tiempo en la capital francesa terminó amargamente cuando fue suspendido por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita, algo por lo que se disculpó posteriormente.

Lionel Messi mira durante el partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Clermont Foot el 3 de junio. Julian Finney/Getty Images

“La verdad es que fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba”, dijo Messi a beIN sobre su fichaje por el PSG hace dos años.

“A pesar de tener gente que conocía en el vestuario y tener relación con ellos, me costó adaptarme al nuevo cambio, llegar tarde y no tener pretemporada.

“Bueno, adaptarme al nuevo club, a una nueva forma de jugar, a mis nuevos compañeros, y a la ciudad al principio fue muy difícil para mí y para toda mi familia”.

Se espera que Lionel Messi debute con el Inter de Miami en el partido contra el Cruz Azul de México el 21 de julio

A principios de este mes, Messi anunció que se mudaría al club Inter Miami de la MLS y, según los informes, debutará en Estados Unidos en julio.

El jugador de 36 años, que pasó 17 temporadas en el FC Barcelona antes de fichar por el PSG, no siempre fue bien recibido por los aficionados en Francia e incluso fue abucheado en algunos de sus últimos partidos.

Messi durante su presentación en el Parque de los Príncipes del PSG en agosto de 2021. Crédito: Paris Saint-Germain Football/Getty Images

“Creo que desde el principio fue algo muy bonito, como el recibimiento, que lo dije muchas veces”, agregó Messi.

“Entonces, la gente comenzó a tratarme de manera diferente, una parte del público de París. Creo que la gran mayoría me sigue viendo y tratándome como al principio pero hubo una desconexión con gran parte de la afición parisina, que evidentemente no era mi intención, ni mucho menos”, comentó.

“Sucedió así como había sucedido anteriormente con [los compañeros de equipo Kylian] Mbappé y Neymar también. Y sé que es su forma de actuar, qué le vamos a hacer. Me quedo con toda la gente que me respetó, como yo siempre respeté a todos desde que llegué y no es más que una anécdota”.

CNN se ha puesto en contacto con PSG para hacer comentarios.

David Close y Ray Sanchez de CNN contribuyeron al reporte.

