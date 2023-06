Lindsay Lohan recibe consejos paternales de Jamie Lee Curtis

(CNN) — Lindsay Lohan está escuchando a la mujer que interpretó a su madre en “Freaky Friday”. La ex estrella infantil…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Lindsay Lohan está escuchando a la mujer que interpretó a su madre en “Freaky Friday”.

La ex estrella infantil apareció en la portada de la edición de junio de la revista Allure, en su primera entrevista desde que anunció su embarazo, y contó que recibió consejos de paternidad de su coprotagonista en “Freaky Friday”, Jamie Lee Curtis.

“Hablé con Jamie Lee Curtis hace poco”, dijo Lohan. “Y ella me dijo: ‘Tú solo trae al bebé contigo y todo irá bien'”.

Al parecer, las dos mujeres están en conversaciones para protagonizar una secuela de su película de Disney de 2003. Lohan se muestra entusiasmada con la inminente maternidad.

Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades en problemas por las criptomonedas

“No puedo esperar a ver qué se siente y cómo es ser madre. Lágrimas de felicidad”, dijo a la publicación Lohan. “Así soy yo. Aunque ahora, probablemente sea emoción de bebé. Es abrumador en el buen sentido”.

Ella y su marido, Bader Shammas, viven en Dubai. Lohan ha reflexionado sobre cómo ha sido vivir allí los últimos ocho años.

“A veces lo llamo El show de Truman, porque todos los días es lo mismo. Pero me encanta”, dijo Lohan. “Me encanta la estructura, porque no creía tenerla cuando era joven. Todo iba tan rápido y me pasaban tantas cosas. Mi única estructura era filmar y estar en el plató”, añadió la actriz.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.