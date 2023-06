Las novedades que presenta Apple: lentes de realidad mixta, Macbooks, cambios para iOS 17 y más

(CNN) — Apple realizó este lunes su conferencia mundial de desarrolladores, en la que la compañía de Tim Cook presentó…

(CNN) — Apple realizó este lunes su conferencia mundial de desarrolladores, en la que la compañía de Tim Cook presentó varias novedades en software y hardware, entre ellas un nuevo dispositivo de realidad mixta (realidad virtual con realidad aumentada), el cual es considerado el producto más ambicioso de la compañía en años.

El dispositivo con el que Apple espera cambiar al mundo 3:18

Otras de las novedades son nuevas Macs, nuevos chips para una mejor función de dispositivos, así como adelantos de lo que tendrá la actualización iOS 17, la cual estará disponible más tarde este año y tendrá, entre otras cosas, una función más fluida del ayudante por voz Siri.

¿Qué es lo más destacado del evento de Apple? Te lo presentamos a continuación.

Las novedades presentadas en la conferencia de desarrolladores de Apple

Apple presenta unos nuevos lentes de realidad mixta

Los lentes de realidad mixta de la compañía de Tim Cook. (Crédito: Apple)

La compañía mostró unos nuevos lentes de realidad mixta llamado Apple Vision Pro, en lo que promete ser su mayor y más arriesgado lanzamiento de nuevo hardware en años.

El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que el dispositivo, que mezcla realidad virtual y realidad aumentada, es “el primer producto con el que se mira a través, no hacia”.

La realidad aumentada es una tecnología que permite a los usuarios superponer imágenes virtuales sobre videos en directo del mundo real.

“Parece familiar pero es totalmente nuevo… como si estuviera en tu espacio físico, utilizando herramientas intuitivas naturales como tus manos, tu cara y tu voz”, dijo.

Según Apple, una vez que el usuario se ponga el dispositivo, podrá ver las aplicaciones directamente proyectadas delante de él. La interfaz está diseñada para parecer “realmente presente” en su habitación, respondiendo a la luz y proyectando sombras para ayudar a los usuarios a entender la escala y la distancia.

“Es fácil crear aplicaciones a cualquier escala… en cualquier lugar de tu espacio que te parezca natural”, dijo un ejecutivo de Apple en el evento. “Sólo tú y tu contenido… parece magia”, añadió.

El dispositivo responde a las manos y los ojos del usuario “como si tu mente guiara la experiencia”. Pero funciona incluso si las manos están en el regazo.

Los lentes Vision Pro costarán US$ 3.499 y se lanzarán a principios de 2024

Si te interesa la visión del futuro de Apple, te costará. Y mucho.

Los nuevos lentes Vision Pro AR/VR de Apple costarán US$ 3.499. Es más del doble de lo que cuesta el iPhone 14 Pro más potente. Incluso cuesta más que la MacBook Pro más grande de Apple.

En cambio, su competidor más cercano, el Meta Quest Pro, cuesta US$ 999.

Apple dijo que los Vision Pro saldrán a la venta a principios del próximo año, después de que los desarrolladores tengan tiempo de crear aplicaciones que funcionen con el sistema.

Disney tendrá contenidos en los nuevos lentes de realidad mixta de Apple

Bob Iger, CEO de Disney, durante la conferencia de desarrolladores 2023 de Apple. (Crédito: Apple)

El CEO de Disney, Bob Iger, se unió a la conferencia de desarrolladores para hablar de cómo Disney creará contenidos para los nuevos lentes Vision Pro.

“Buscamos constantemente nuevas formas de atraer, informar e inspirar a nuestros fans”, dijo Iger, calificando el Vision Pro de “tecnología revolucionaria”.

Apple anunció nuevas experiencias de Disney, National Geographic, Marvel y de ESPN para los nuevos lentes. Iger dijo que Disney+ estará disponible en el dispositivo en el momento del lanzamiento.

Los lentes Vision Pro de Apple mostrarán los ojos de los usuarios a los demás

Los nuevos lentes de Apple mostrará los ojos de los usuarios.(Crédito: Apple)

Los nuevos lentes de realidad mixta Vision Pro de Apple mostrarán los ojos de sus usuarios en la parte exterior del dispositivo, lo que supone un cambio con respecto al aspecto y el funcionamiento de otros lentes.

El objetivo, según Alan Dye, vicepresidente de Interfaz Humana de Apple, es que los usuarios sientan que “nunca estás aislado de la gente que te rodea, puedes verlos y ellos pueden verte a ti”.

La función “eyesight” hace que los lentes parezcan transparentes, lo que permite ver los ojos del usuario desde fuera cuando otra persona entra en la habitación.

Si el usuario está inmerso en una aplicación, los lentes no mostrarán sus ojos, para indicar que está en medio de algo.

Apple presenta la MacBook Air de 15 pulgadas

El primer producto de hardware presentado este lunes fue una MacBook Air de 15 pulgadas con el rapidísimo procesador M2 fabricado por Apple.

Según la compañía, la nueva MacBook Air es el portátil más fino del mundo, con solo 11,5 mm de grosor. También pesa sólo 1,5 kg.

El nuevo MacBook Air de 15 pulgadas. De Apple

La nueva MacBook Air promete 18 horas de autonomía, un rendimiento mucho más rápido que las MacBook Air con procesador Intel y un sistema de sonido con seis altavoces.

Su precio inicial es de US$ 1.299, y de US$ 1.199 para el sector educativo. Los pedidos anticipados comienzan hoy y se empezarán a enviar la semana que viene. Por su parte, la MacBook Air de 13 pulgadas con M2 cuesta ahora US$ 999.

Esto es lo que costarán los nuevos productos de Apple

Aquí tienes un resumen de lo que costarán los nuevos productos anunciados en la WWDC de Apple:

MacBook Air de 15 pulgadas: US$ 1.299 , o US$ 1.199 para usuarios del sector educativo. Los pedidos podrán hacerse este lunes y la MacBook estará disponible la semana que viene.

MacBook Air de 13 pulgadas: Apple también anunció que su MacBook Air más antigua comenzará ahora en US$ 1.099.

Mac Pro con M2: US$ 6.999

Apple añade M2 Max y M2 Ultra a su familia de chips

Apple presentó los chips M2 Max y M2 Ultra como actualizaciones de su Mac Studio.

Jennifer Munn, directora de Gestión de Programas de Ingeniería, presentó M2 Max como un “motor de rendimiento”.

Los desarrolladores podrán crear nuevas aplicaciones a una velocidad inmensa, con un rendimiento hasta 25 veces superior al de M1 Max. M2 Max también es 4 veces más rápido que el iMac más potente basado en Intel, según la compañía.

Apple también añadió el M2 Ultra a su familia de chips. “Duplica el rendimiento de M2 Max”, dijo Munn, añadiendo que ofrecerá un rendimiento de CPU un 20% más rápido que M1 Ultra.

M2 Ultra admite 192 GB de memoria unificada, un 50% más que M1 Ultra.

Algunas de las nuevas características que tendrá iOS 17

Apple anunció dos nuevas actualizaciones de Siri, incluyendo la eliminación de “Hey” u “Oye” en español de la frase de inicio de Siri. Estas son las dos novedades:

Cuando iOS 17 se lance a finales de este año, podrás activar el asistente digital de Apple con solo decir “Siri”.

Siri te permitirá mantener conversaciones con ella después de darte una respuesta. Así que en lugar de “Oye, Siri, ¿cuánto mide Shaquille O’Neal?”, “Oye, Siri, ¿cuántos años tiene Shaquille O’Neal?”, deberías poder decir: “Siri, ¿cuánto mide Shaquille O’Neal?”, “¿cuántos años tiene?”.

iOS 17 tendrá ahora “pósters” de contactos, que permitirán a los usuarios de iPhone diseñar una imagen personalizada para que aparezca cuando llames a alguien o recibas su llamada.

Una nueva función llamada Live Voicemail transcribirá el mensaje de la persona que llama en tiempo real, para que los usuarios puedan decidir si lo ignoran o atienden la llamada. Apple también mostró una nueva función FaceTime que permitirá grabar un mensaje de video que el destinatario puede reproducir más tarde.

Basándose en sus funciones de seguridad, una nueva herramienta de localización en línea permitirá hacer check-in directamente en Mensajes, con la que tus familiares o amigos sabrás si llegaste bien a tu destino. Además, ahora se podrá compartir nueva información con los contactos, como cuánta batería les queda (por si no sabes nada de ellos) y si se han quedado parados o aún no han empezado su trayecto.

Apple NameDrop quiere que compartir contactos sea aún más fácil

La nueva herramienta NameDrop de Apple, que se suma a su conjunto de nuevas aplicaciones sociales, permite a los usuarios compartir la información de sus contactos acercando dos iPhones.

La función funciona junto con AirDrop, el servicio inalámbrico de Apple que permite a los usuarios transferir archivos entre equipos con iOS y ordenadores Mac compatibles.

Prepárate para que “NameDrop me?” sea algo que digamos ahora.

Llegan nuevas funciones al Apple Watch, entre las que destacan las adiciones en materia de salud mental

Algunas de las funciones en materia de salud mental que se añadirán al Apple Watch. (Crédito: Apple)

Apple presentó nuevas funciones de salud para el Apple Watch y la aplicación Salud de iOS.

Las nuevas funciones de salud mental permitirán a los usuarios introducir información en su app Salud sobre sus sentimientos y estado de ánimo actuales, incluso utilizando escalas de emoción deslizantes, e incluir detalles sobre lo que les hace sentirse así. La herramienta también permitirá a los usuarios realizar evaluaciones estandarizadas para responder a las preguntas que suelen hacerse en las clínicas para conocer su riesgo actual de depresión o ansiedad, y acceder a artículos y recursos útiles.

Otra función permitirá a los usuarios hacer un seguimiento del tiempo que pasan a la luz del día.

El Apple Watch se renueva con fuerza, sobre todo con una función inteligente que utiliza el aprendizaje automático para mostrar widgets relevantes, desde registros de medicación y calendarios hasta datos del sueño. También añade esferas de reloj con la temática de Snoopy que se adaptan al tiempo, como mostrar la lluvia sobre la característica casa roja de Snoopy.

El Apple Watch también añadirá más funciones de ciclismo, como los rastreadores de cadencia y velocidad habilitados para Bluetooth, y una herramienta de brújula que genera automáticamente un punto la última vez que un usuario tuvo recepción para informar a otros en caso de emergencia. Según la empresa, la función resaltará en qué punto de la ruta el usuario puede hacer una llamada utilizando la red de cualquier operador.

‘Screen Distance’ animará a los niños a mantener sus dispositivos más lejos

Así es como ‘Screen Distance’ avisará que el dispositivo está muy cerca. (Crédito: Apple)

Además de su conjunto de funciones de salud, Apple destacó una nueva herramienta llamada ‘Screen Distance’, que mide si un dispositivo está demasiado cerca de la cara del usuario.

Además, los nuevos sensores ambientales podrán realizar un seguimiento del tiempo al aire libre y mantener los ojos más sanos. Los datos pueden consultarse en la aplicación Salud del Apple Watch y en la aplicación Salud del iPhone.

Apple mejorará las videoconferencias

Las videoconferencias mejoradas de Apple. (Crédito: Apple)

Apple anunció cambios en las videoconferencias en macOS, incluida una nueva forma de que los usuarios compartan sus pantallas.

Los usuarios de Mac podrán ahora compartir sus pantallas durante las videoconferencias y asegurarse de que su cara permanece en la pantalla. La función de “superposición del presentador” permitirá a los usuarios elegir entre que su cara aparezca como una pequeña burbuja sobre la pantalla compartida, o que la pantalla compartida aparezca junto a su cara como si estuviera en la misma sala.

Apple también introdujo nuevas reacciones de video en las videoconferencias, en las que confeti, globos o fuegos artificiales aparecerán sobre las caras de sus usuarios.

Estas funciones estarán disponibles en una serie de aplicaciones de videoconferencia para Mac, como FaceTime, Zoom, Teams y Webex.

FaceTime llegará al Apple TV

(Crédito: Apple)

Si alguna vez quisiste hacer FaceTime con tus amigos y familiares en una pantalla mucho más grande, Apple te lo pone fácil.

Apple agregará la opción de iniciar la aplicación de videollamadas en el Apple TV, que se conectará a la cámara y el micrófono de tu iPhone o iPad.

También puedes unirte a una llamada FaceTime de un amigo y trasladarla al Apple TV. Mientras te mueves, permanecerás encuadrado en la llamada.

Mientras estés en la llamada, puedes desplegar las opciones de entretenimiento disponibles en el Apple TV y todos los que estén en la llamada podrán verlo.

Apple muestra el “audio adaptativo” para los AirPods

Una de las funciones más apreciadas de los AirPods es la posibilidad de alternar entre el modo de cancelación de ruido y el modo de transparencia. Ahora Apple ofrece la posibilidad de que los AirPods cambien ellos mismos de modo.

La compañía anunció una serie de funciones de “audio adaptativo” para sus AirPods inalámbricos. La actualización pretende facilitar a los usuarios moverse por entornos cambiantes, como reducir automáticamente los ruidos que distraen, y aprender los hábitos y preferencias del usuario para hacer cambios de audio sobre la marcha.

El audio adaptativo también se centrará en las voces directamente delante del usuario, y puede transferir más fluidamente entre aplicaciones, como finalizar una conferencia telefónica y transmitir una lista de reproducción.

