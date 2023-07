Las 5 cosas que debes saber este 20 de junio: En busca del submarino desaparecido en expedición al Titanic

Desaparece un sumergible que exploraba los restos del Titanic con 5 personas a bordo. Muere en México el primer paciente…

Desaparece un sumergible que exploraba los restos del Titanic con 5 personas a bordo. Muere en México el primer paciente por infección del hongo Fusarium solani. ¿Por qué Argentina celebra su Día de la Bandera el 20 de junio? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Desaparece un submarino que exploraba los restos del Titanic

La Guardia Costera de EE.UU. busca con intensidad un sumergible que llevaba cinco personas a bordo y que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic, dijo un portavoz a CNN. Esto es lo que sabemos del caso.

¿Cómo es Titán, el sumergible que desapareció en una expedición a los restos del Titanic?

2. Así quedaron las relaciones EE.UU.-China

El presidente de China, Xi Jinping, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunieron este lunes en Beijing, en un paso potencialmente crucial hacia el restablecimiento de los lazos entre Estados Unidos y China después de que se desmoronaran a raíz de una disputa sobre un globo de vigilancia chino a principios de este año.

3. La trayectoria en vivo de la tormenta tropical Bret

La tormenta tropical Bret se formó en el Atlántico Central este lunes, luego de que la Depresión Tropical Tres se intensificara, según indicó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que la tormenta tropical se convierta en huracán e impacte las Antillas Menores a finales de esta semana. Sigue aquí su trayectoria en vivo.

4. Muere en México el primer paciente por infección de hongo Fusarium solani

La Secretaría de Salud del estado mexicano de Tamaulipas informó la primera muerte de una paciente a causa de la infección al sistema nervioso central, provocado por el hongo Fusarium solani. La mujer se encontraba internada en una clínica particular de la ciudad de Matamoros.

5. Nueva Zelandia abandona partido amistoso contra Qatar por insultos racistas

La selección mayor masculina de Nueva Zelandia se retiró este lunes de un partido amistoso que disputaba contra Qatar por insultos racistas contra uno de sus jugadores. Debido a que no hubo ningún proceso oficial para solucionar el problema, el conjunto neozelandés decidió ya no salir a la cancha para jugar el segundo tiempo del partido amistoso, informó la selección.

A la hora del café

Jennifer Lopez celebra el Día del Padre mostrando los abdominales de Ben Affleck

El Día del Padre se tornó un poco intenso cuando Jennifer Lopez compartió una foto de su esposo, Ben Affleck, sin camisa en su cuenta de Instagram este domingo.

Bad Bunny busca que se desestime demanda por derechos de autor

Bad Bunny y otras grandes estrellas de la industria musical buscan desestimar una demanda que asegura que se infringieron los derechos de autor de una canción de 1989. Los abogados del puertorriqueño sostienen que los demandantes intentan “monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reguetón”.

Ejecutivo de Spotify llama “estafadores” al príncipe Harry y a Meghan

El ejecutivo de Spotify y popular podcaster Bill Simmons arremetió contra el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, tachándolos de “estafadores”, después de que su asociación de varios años con Spotify terminara.

Los bebedores empedernidos no “aguantan mejor el alcohol”

Según un nuevo estudio, es un error afirmar que los bebedores empedernidos “aguantan más el alcohol” o lo resisten mejor.

¿Por qué Argentina celebra su Día de la Bandera el 20 de junio?

¿Qué es exactamente lo que se celebra cada 20 de junio en Argentina y por qué es un día importante entre las celebraciones patriotas, como las del 25 de mayo y el 9 de julio?

La cifra del día

73.117

Taylor Swift bate récord de público en el estadio de Pittsburgh durante su concierto del Eras Tour: 73.117 seguidores acudieron.

La cita del día

“A veces pienso para mí misma que desearía no haber ganado nunca el US Open, que ojalá no hubiera sucedido”

La tenista británica Emma Raducanu dice que a veces desea no haber ganado el US Open.

Y para terminar…

Un video muestra cómo un policía y un hombre son succionados por una tubería de desagüe

Un dramático video muestra el momento en que un policía y un civil son arrastrados bajo el agua. La Policía dice que tienen “suerte de estar vivos”.

