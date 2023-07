La lucha por derogar una de las leyes de aborto más obsoletas del mundo se está llevando a cabo en Reino Unido

(CNN) — Cientos de manifestantes se alinearon en la calle frente al Tribunal Superior del Reino Unido el sábado con…

(CNN) — Cientos de manifestantes se alinearon en la calle frente al Tribunal Superior del Reino Unido el sábado con carteles que decían “Nuestros cuerpos, nuestro derecho a decidir”, antes de marchar por las calles del centro de Londres exigiendo reformas a las leyes de aborto para mujeres en Inglaterra y Gales.

A principios de este mes, una mujer británica que usó medicamentos para interrumpir un embarazo después del límite permitido legalmente en el Reino Unido fue sentenciada a 28 meses de prisión según la legislación de la era victoriana, en un caso que ha dado lugar a llamados a una revisión de las leyes de justicia reproductiva en el país. La mujer, que tiene tres hijos, cumplirá 14 meses bajo custodia y el resto en libertad condicional.

Un año después de que la Corte Suprema de EE.UU. anulara el fallo Roe vs. Wade y reavivara un movimiento de protesta mundial contra la restricción del acceso al aborto, los defensores del derecho a decidir en el Reino Unido dicen que se ha avanzado poco para aumentar el acceso a los servicios de salud reproductiva.

“Es simplemente ridículo que el Estado, el gobierno, sigan involucrándose en el derecho de las personas para elegir el aborto”, dijo a CNN Nadia Hirsi, una actriz y directora de teatro de 23 años que vive en Londres, mientras asistía a la protesta en el centro de Londres.

Jennifer Dean, una bloguera de unos 50 años que vive en Londres que también estuvo en la protesta, dijo: “’Nuestro cuerpo, nuestra elección’ significa tanto para la comunidad trans como para las mujeres cisgénero… No tengo matriz, pero, ya sabes, debería ser ‘quien tenga un útero debe poder elegir qué hacer con él’.

Jenny Wickham, una activista proaborto de 75 años que lleva manifestándose desde la década de 1960, dijo a CNN: “La liberalización de la ley del aborto está más amenazada que nunca”.

La despenalización del aborto en el Reino Unido

Actualmente, el aborto es legal en el Reino Unido hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Después de este umbral, las mujeres que hayan administrado drogas para interrumpir un embarazo pueden recibir una pena de prisión de hasta cadena perpetua.

En el reciente caso que generó titulares, la madre de tres hijos, de 44 años, recibió su sentencia de 28 meses por parte de un juez del Tribunal de la Corona de Stoke-on-Trent en el centro de Inglaterra, en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona que se remonta a 1861. La mujer tenía entre 32 y 34 semanas de embarazo en el momento en que tomó el medicamento, dijo al tribunal.

La abogada Charlotte Proudman calificó la norma en sí como “antigua” en una entrevista con CNN, destacando que fue “escrita en un momento en que las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar” en el Reino Unido.

Nadia Hirsi (derecha) y Ella Valentine, de 23 años (izquierda), afirmaron que están luchando por los derechos de salud reproductiva para garantizar que no se reviertan “años de progreso”. (Crédito: Sana Noor Haq/CNN)

Jennifer Dean declaró a CNN que “las mujeres y las minorías están siendo atacadas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido”. (Crédito: Sana Noor Haq/CNN)

Proudman fue una de los más de 60 firmantes de una carta dirigida al director de la Fiscalía Pública de Inglaterra y Gales el verano pasado que destacaba los casos de dos mujeres que en ese momento enfrentaban procesos por interrumpir un embarazo.

Ella dice que se siente “decepcionada” de que se hayan promulgado pocos cambios desde entonces, y que existe un temor real de que “esta condena histórica pueda dar lugar a más condenas”.

En la última década se llevaron a cabo 67 procesamientos en Inglaterra y Gales bajo la misma legislación, dijo la legisladora opositora Stella Creasy al parlamento del Reino Unido el 15 de junio.

Proudman ha observado una “indignación e ira colectiva” por la reciente condena, especialmente por “el hecho de que [la mujer] pudiera ser incluso procesada por este tipo de delitos”.

“Creo que, en general, la gente también se ha sorprendido bastante de que los delitos relacionados con el aborto todavía existan en los estatutos”, agregó.

Proudman dijo que la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. el año pasado de revocar el histórico fallo Roe vs. Wade la había hecho reflexionar sobre el estado de las leyes de aborto en el Reino Unido.

“Mira lo que está pasando más cerca de casa. Inglaterra, Gales, Escocia y el hecho de que el aborto sigue siendo un delito penal sujeto a ciertas excepciones”, dijo.

Legislación ‘draconiana’ y ‘restrictiva’ sobre el aborto

En 2019, los legisladores del parlamento británico votaron a favor de una legislación que puso fin a la penalización del aborto en Irlanda del Norte, esencialmente poniendo sus leyes en desacuerdo con el resto del Reino Unido.

Activistas de organizaciones benéficas como Katherine O’Brien del Servicio Británico de Asesoramiento sobre Embarazos (BPAS) dijeron que ahora están presentando lo que ella llamó un argumento “sencillo” para la extensión de esta legislación al resto del Reino Unido.

“Cuando enmendaron la ley para permitir un mayor acceso a la atención del aborto en Irlanda del Norte, lo que hicieron fue eliminar la criminalización de las mujeres por interrumpir su propio embarazo. Entonces estamos pidiendo que los políticos hagan lo mismo”, dijo O’Brien a CNN.

Proudman, la abogada, señaló a Canadá como otro ejemplo, refiriéndose a su histórica decisión de despenalizar el aborto hace 30 años.

La reciente condena penal en Stoke-On-Trent solo ha puesto de relieve cuán “restrictivas” y “draconianas” son las leyes de aborto del Reino Unido, dijo O’Brien.

“Incluso cuando hablamos de Polonia, o hablamos de leyes en Texas, incluso, ya sabes, los políticos muy antiabortistas no están proponiendo leyes que dejen a las mujeres encarceladas de por vida por interrumpir su propio embarazo”, dijo.

Las mujeres de color enfrentan un mayor riesgo

Las políticas restrictivas de acceso al aborto resultan en embarazos forzados que, según los médicos, exponen a las mujeres de color a una crisis de salud materna, exacerbada por las desigualdades económicas y raciales existentes.

La Dra. Annabel Sowemimo, registradora comunitaria de salud sexual y reproductiva, dijo que la liberalización de las medidas de aborto permite a las pacientes acceder al procedimiento más temprano en su embarazo “en la comodidad de su propio entorno”.

En agosto, el gobierno del Reino Unido introdujo el acceso permanente a abortos tempranos con medicamentos en el hogar. La legislación establece que las mujeres pueden acceder a pastillas para tomar en casa para gestaciones de hasta nueve semanas y seis días, previa teleconsulta.

Hubo 214.256 abortos entre mujeres que vivían en Inglaterra y Gales en 2021, lo que representa la mayor aceptación desde la Ley del Aborto de 1967, según el sitio web del gobierno del Reino Unido. De ellos, el 89% se realizó antes de las 10 semanas.

“Si el aborto no es legal y no es gratuito en el momento del parto, entonces la gente tiende a continuar hasta más tarde y dejarlo [y] no puede acceder a los servicios”, dijo Sowemimo a CNN.

“Cuando no tenemos rutas seguras y legales para abortar, (la situación) termina con más embarazadas muertas”, dijo. “El problema se multiplica cuando se margina a la gente”.

Las personas negras en Inglaterra tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas, según una investigación confidencial reciente sobre muertes maternas (MBRRACE-UK).

Cifras similares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. muestran que las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por una causa relacionada con el embarazo que las mujeres blancas, debido a factores que incluyen el racismo estructural y los prejuicios implícitos.

“Listas para actuar”

Las organizaciones benéficas como BPAS, que brindan servicios de aborto a las mujeres en nombre del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, sostienen que las leyes actuales sobre el aborto están haciendo la vida “más difícil” para los proveedores, los médicos y las propias mujeres.

“El hecho de que las mujeres sepan que el aborto es un delito, y cómo las hace sentir eso cuando necesitan esa atención, el impacto que eso puede tener es realmente muy profundo”, dijo O’Brien.

Ella cree que las personas en el Reino Unido, sin embargo, están viendo “los impactos en la vida real de las leyes actuales” y están “realmente listas para tomar medidas”.

El historial de votaciones de los legisladores británicos brinda más estímulo, según O’Brien, al hacer referencia a las leyes recientes que aprueban la extensión del suministro de píldoras abortivas por correo.

Proudman espera que se puedan tomar medidas ahora para “poner la despenalización en la agenda política de verdad” en medio de un creciente consenso de que “estas leyes no funcionan”.

