Kelis no tiene ningún interés en abordar las especulaciones sobre las citas con Bill Murray

(CNN) — A Kelis no le molestan las especulaciones sobre su vida sentimental.

Las especulaciones sobre la relación sentimental entre la cantante de “Milkshake” y el actor Bill Murray comenzaron con una noticia publicada este jueves por el diario US Sun, que generó confusión en Internet y encendió Twitter con reacciones hilarantes sobre la improbable posible pareja.

Mientras que el actor de “Ghostbusters” y Kelis aún no han confirmado públicamente su estado romántico de cualquier manera, la cantante respondió a un usuario que comentó en una foto de Instagram que publicó este sábado, preguntando si le importaba “abordar estas alegaciones sobre Bill Murray”.

“Lol, no, nena, no me molestaría en absoluto”, respondió Kelis vagamente.

CNN se puso en contacto con representantes de Murray y Kelis para obtener comentarios sobre el informe.

Bill Murray habla sobre la suspensión de la película “Being Mortal” y dice: Hice algo que pensé que era divertido, y no fue tomado de esa forma

Kelis se casó con el fotógrafo Mike Mora en 2014, y anunció en marzo de 2022 que Mora murió a los 37 años después de una batalla contra el cáncer de estómago en estadio 4. Mora y Kelis comparten un hijo juntos.

“Soy una persona muy reservada en general, sobre todo cuando hay familia de por medio. Pero no se puede negar el impacto y la evolución que el fallecimiento de mi marido ha tenido en mi vida”, compartió Kelis en su página de Instagram en marzo, cuando se cumplió un año de la muerte de Mora.

También estuvo casada con el rapero Nas antes de divorciarse en 2009.

La segunda esposa de Murray, Jennifer Butler, con la que estuvo casado 11 años antes de separarse en 2008, murió repentinamente en 2021. Murray y Butler tienen cuatro hijos en común.

El actor, de 72 años, también tiene dos hijos con su primera esposa, Margaret Kelly. Se casaron en 1981 y se divorciaron en 1996.

