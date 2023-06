Karim Benzema llega al Al-Ittihad de Arabia Saudita tras dejar el Real Madrid: “Un nuevo tigre rugirá”

(CNN) — Karim Benzema fichó oficialmente por el Al-Ittihad de Arabia Saudita con un contrato inicial de tres años, anunció…

(CNN) — Karim Benzema fichó oficialmente por el Al-Ittihad de Arabia Saudita con un contrato inicial de tres años, anunció el club este martes. Benzema jugó este domingo su último partido con el Real Madrid, tras 14 años en el equipo. En 2022, gracias a sus hazañas, se llevó el Balón de Oro masculino, un premio que reconoce al mejor jugador del fútbol mundial a lo largo de un año.

El Al-Ittihad ganó la Saudi Pro League (SPL) esta temporada bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, exentrenador del Tottenham Hotspur.

La cuenta oficial de Twitter del Al-Ittihad publicó un video del delantero francés, con la leyenda: “Benzema está aquí. Un nuevo tigre rugirá. Bienvenido al Ittihad”.

Benzema is here 🤩✍️A new tiger will roar 🐅Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

La SPL compartió un comunicado sobre el fichaje, en el que señaló: “La llegada de Benzema es el traspaso más impactante en la historia del club hasta la fecha”.

“También marca otro gran paso en el camino de la Saudi Pro League para convertirse en uno de los principales destinos del fútbol para los mejores del mundo después de su temporada más importante hasta la fecha”.

Así se despide Benzema del Real Madrid: “Es el mejor club del mundo y de la historia”

Benzema aparece sosteniendo la camiseta a rayas negras y amarillas del Al-Ittihad en el anuncio de este martes y el comunicado lo cita diciendo: “Estoy emocionado por experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente. El Al-Ittihad Club tiene una historia asombrosa, unos seguidores increíblemente apasionados y grandes ambiciones futbolísticas para convertirse en una fuerza en Asia tras ganar la liga”.

“He tenido la suerte de conseguir cosas increíbles en mi carrera y de lograr todo lo que pude en España y en Europa. Ahora siento que es el momento adecuado para un nuevo reto y proyecto”, añadió.

Benzema también expresó su alegría por unirse a una liga en la que ya está Cristiano Ronaldo, su excompañero en el Real Madrid.

“Es una buena liga y hay muchos buenos jugadores”, dijo el futbolista de 35 años. “Cristiano Ronaldo ya está allí, un amigo que demuestra que Arabia Saudita está empezando a progresar en su nivel. Estoy aquí para ganar, como hice en Europa”.

Benzema firmó por tres años con el Al-Ittihad de Arabia Saudita. (Foto: Twitter @ittihad_en)

Anmar Bin Abdullah Alhailael, presidente del club Al-Ittihad en el momento del fichaje, declaró: “Fichar al actual Balón de Oro del Real Madrid es otro hito histórico para este club tan especial. Karim es un ícono del fútbol mundial, es taquillero y está en la cima de sus facultades”.

Benzema llegó al Real Madrid procedente del Lyon en 2009, con 21 años. Con el conjunto merengue ganó 25 títulos, disputó 647 partidos y marcó 353 goles, el segundo mejor registro de la historia del club. Sus cinco Champions League empatan con el mayor número de títulos de la historia.

El francés es también el cuarto máximo goleador de la historia de la Champions. Marcó 15 goles en la Champions conquistada por el Real Madrid en 2022.

