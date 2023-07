Jóvenes en acción en Colombia: requisitos para beneficiarios y cómo consultar si recibes pago

(CNN Español) — Miles de jóvenes de Colombia, quienes hacen parte de poblaciones vulnerables, recibirán transferencias económicas correspondientes al programa…

(CNN Español) — Miles de jóvenes de Colombia, quienes hacen parte de poblaciones vulnerables, recibirán transferencias económicas correspondientes al programa Jóvenes en Acción a partir de esta semana, según anunció el Gobierno nacional.

El Programa Jóvenes en Acción, que nació en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), por el cuál el Gobierno de Colombia entrega una cantidad de dinero para jóvenes entre los 18 a 28 años que adelantan estudios de educación superior, con el fin de “potenciar su proyecto de vida”, según la página web del Departamento de Prosperidad Social, que lidera estos abonos.

Los giros de Jóvenes en Acción para este ciclo iniciarán este 27 de junio hasta el 16 de julio de 2023.

Se espera que se beneficien 264.455 participantes con una inversión de más de 108,7 millones de pesos, unos US$ 26 millones al cambio actual, según cifras del Gobierno Nacional.

El objetivo de estas transferencias económicas es mejorar las capacidades de los jóvenes entre 18 y 28 años impulsando sus “oportunidades de movilidad social y condiciones de bienestar”.

Se estima que en Colombia hay al menos 12,6 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de 2020. Esta población representa el 25% de los colombianos.

Según las cifras más recientes de el DANE, los jóvenes de entre 15 y 28 años en el país tienen una tasa de empleo del 46%, y el 24% de los jóvenes entre 15 y 28 años son “Ninis”, es decir, que no estudian ni se encuentran ocupados, según cifras de junio de 2013.

Esto debes saber sobre Jóvenes en Acción.

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer parte de Jóvenes en Acción?

Este programa social está dirigido a jóvenes 18 y 28 años que estén vinculados a algún tipo de programa de educación superior.

Para hacer parte de este programa, los jóvenes deben:

Tener entre 14 y 28 años.

Tener un diploma de bachiller en educación media vocacional (grado 11).

No tener título universitario

Estar en las bases de datos de población vulnerable, ya sea los listados del censo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), censo indígena o Sisbén IV, esta última una encuesta que mide la pobreza multidimensional.

Inscribirse en la página de programas sociales del Gobierno de Colombia.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de Jóvenes en Acción?

Los incentivos de cada beneficiario depende de su lugar de estudio.

Para los jóvenes que estudian en una Institución de Educación Superior (técnico, tecnólogo o profesional universitario) reciben incentivos así:

COP$ 400.000 por esta matriculado y activo en un programa de educación superior. Este incentivo se recibe cada periodo académico (semestre). (Son unos US$ 96 al cambio actual)

COP$ 400.000 por permanencia. Cada semestre los estudiantes que culmine el periodo académico y obtenga un periodo acumulado de 3.0 sobre 5, y que no obtenga ningún tipo de sanción disciplinaria o académica, recibe este monto. (Unos US$ 96 al cambio actual)

COP$ 200.000 por excelencia. Para quienes culminen su periodo académico con un promedio igual o superior a 4.0 sobre 5.

El proceso de entrega de los incentivos se hará a través de un programa de “bancarización o enrolamiento financiero”.

A los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se les dará un incentivo económico de COP$ 400.000 cada semestre para quienes estén matriculados en un programa técnico o tecnológico.

¿Cómo solicitar el incentivo?

Si cumples con los requisitos, debes registrarte en la página de Prosperidad Social, diligenciando un formulario con tu información, en el que además una institución de superior debe confirmar que estás matriculado.

Los giros se hacen a través de DaviPlata —un programa de bancarización digital— o giros.

En este momento las inscripciones al programa están cerradas.

Los beneficiarios de este programa que cumplan con todos los requisitos deben esperar a que les llegue un mensaje de texto, en el que se notifica el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa.

El Departamento de Prosperidad Social tiene previsto realizar inscripciones para Jóvenes en Acción en el segundo semestre de este año, según información publicada este lunes. Se podrán inscribir estudiantes de universidades públicas, el SENA y otras instituciones aliadas de inscribirse en el programa.

No recibirán incentivos quienes:

No tengan diploma de bachiller

Estudien en una universidad privada

No se encuentren cursando estudios de educación superior universitaria, técnica o tecnológica.

Reciban otro incentivo de jóvenes en Acción. No se puede estar registrado en dos programas a la vez.

¿Cómo consultar si estás inscrito?

Para consultar tu estado a los programas sociales del Gobierno, puedes ingresar a la página principal donde puede acceder con tu documento de identidad.

En este link puedes consultar los listados de las entidades de educación superior adscritas a Jóvenes en Acción para el ciclo 3-2023.

