Joran van der Sloot aterriza en Estados Unidos luego de su transferencia en Perú

(CNN) — Joran van der Sloot, principal sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway en 2005, aterrizó en Alabama este…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Joran van der Sloot, principal sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway en 2005, aterrizó en Alabama este jueves para enfrentar cargos de fraude y extorsión en Estados Unidos. Agentes del FBI trasladaron a Van der Sloot desde Perú, que autorizó una transferencia temporal.

Se espera que comparezca ante una corte federal en Birmingham, Alabama, este viernes a las 12 p.m., hora de Miami, según los registros judiciales.

El avión del FBI que transportó a Van der Sloot salió de Lima durante la mañana de este jueves, según le confirmó a CNN el jefe de la Interpol de Perú, Carlos López.

Mira el operativo del traslado de Joran van der Sloot 6:43

En un comunicado difundido en las redes sociales el jueves por la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) anunció que Van der Sloot había sido entregado a la Interpol peruana a las 6:05 hora local (5:05 a.m., hora de Miami). El ciudadano holandés fue sometido a controles médicos y a la prueba de detección de covid-19 antes de abandonar la prisión, añadió el pronunciamiento.

El traslado ocurre después de varias batallas legales en torno a la transferencia temporal de Van der Sloot, quien actualmente cumple una condena de 28 años de prisión en Perú por el asesinato en 2012 de Stephany Flores, de 21 años, en su habitación de hotel de Lima.

Agentes del FBI llegan a Perú para la transferencia de Joran Van der Sloot, sospechoso en el caso Natalee Holloway

Un abogado de Van der Sloot argumentó este lunes que su traslado a Estados Unidos debería suspenderse, pero la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que fuera entregado a agentes del FBI este jueves, informó CNN previamente.

A Van der Sloot lo acusan en EE.UU. de extorsionar a la madre de Natalee Holloway, la adolescente de Alabama que fue vista por última vez con el ciudadano holandés y otras dos personas hace 18 años en Aruba. En 2010 fue acusado de cargos federales de extorsión y fraude electrónico, en relación con un complot para vender información sobre el paradero de los restos de Holloway a cambio de 250.000 dólares, según documentos presentados el Distrito Norte de Alabama.

La madre de la joven desaparecido, Beth Holloway, transfirió US$ 15.000 a una cuenta bancaria que Van der Sloot tenía en los Países Bajos y, a través de un abogado, le dio otros US$ 10.000 en persona, según la acusación. Una vez que tuvo los US$ 25.000 iniciales, Van der Sloot le mostró al abogado, John Kelly, dónde supuestamente estaban escondidos los restos de Natalee Holloway, pero la información resultó ser falsa, dicen los documentos.

Los restos de Holloway nunca se han encontrado y en 2012, un juez de Alabama firmó una orden que la declaraba legalmente muerta.

La desaparición de Natalee Holloway

Joran van der Sloot fue una de las últimas personas que vio con vida a la estadounidense Natalee Holloway en Aruba en 2005 antes de que desapareciera.

“En mayo de 2005, mi hija Natalee Holloway, de 18 años, salió de Birmingham hacia Aruba para asistir a su viaje de graduación del instituto y nunca se la volvió a ver”, dijo la madre Beth Holloway en un comunicado de la familia emitido a principios de mayo.

Joran van der Sloot, sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway, será trasladado de Perú a EE.UU.

Holloway fue vista por última vez en la madrugada del 30 de mayo de 2005, saliendo de un club nocturno en Aruba con van der Sloot y otros dos hombres. Nadie fue acusado de su desaparición, informó previamente CNN, y su cuerpo nunca ha sido encontrado.

“Tuve la bendición de tener a Natalee en mi vida durante 18 años, y a partir de este mes, he estado sin ella exactamente 18 años”, decía el comunicado. “Ahora tendría 36 años. Ha sido un viaje muy largo y doloroso, pero la persistencia de muchos va a dar sus frutos. Juntos, por fin estamos consiguiendo justicia para Natalee”.

Van der Sloot, con ciudadanía de los Países Bajos, fue acusado en Estados Unidos de cargos federales de extorsión y fraude electrónico. En 2012 fue declarado culpable en Perú del asesinato de Stephany Flores, de 21 años, en la habitación de su hotel de Lima, y condenado a 28 años de prisión.

Claudia Rebaza, Adry Ortiz y Florencia Trucco de CNN colaboraron en este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.