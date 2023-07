Jon Hamm dice que es “emocionante” estar casado con la coprotagonista de “Mad Men” Anna Osceola

(CNN) — Jon Hamm está encantado de ser un hombre casado. “Es emocionante porque todo es potencial”, dijo Hamm en…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Jon Hamm está encantado de ser un hombre casado.

“Es emocionante porque todo es potencial”, dijo Hamm en el episodio de este martes en el podcast “Table for Two with Bruce Bozzi” de iHeartPodcasts, añadiendo que el matrimonio “es lo que lleva a la siguiente cosa de la vida y eso es lo que espero, es el viaje y es emocionante”.

Hamm grabó el podcast días antes de su boda con la actriz Anna Osceola, con quien se habría casado el sábado en la zona de Big Sur, en la costa central de California. Osceola y Hamm se conocieron en 2015 cuando protagonizaron juntos “Mad Men”, y fueron vinculados románticamente por primera vez en 2020.

CNN se puso en contacto con los representantes de Hamm y Osceola para hacer comentarios sobre su boda del sábado.

Robert Morse, estrella de “Mad Men” y Broadway, falleció a los 90 años

El actor, como la mayoría de las personas comprometidas que planean una boda, también se sintió abrumado durante todo el proceso de planificación, diciendo que “todas las minucias de planearlo y lidiar con eso pueden ser alucinantes”.

Entonces, dijo Hamm, tuvo una “epifanía” mientras paseaba a su perro.

“Esta especie de calma se apoderó de mí”, dijo, añadiendo que esto ocurrió cuando se dio cuenta de que “voy a mirar hacia fuera y voy a ver a todo este grupo de gente… que están todos allí porque me están apoyando a mí y a Anna”.

Continuó bromeando que la última vez que miró a una multitud que lo apoyaba fue en su graduación de la escuela secundaria, o cuando ganó un Emmy en 2015.

“Mad Men” muestra la década de 1960 sin hippies, ni guerra ni drogas

“Pero esto no es eso”, aclaró Hamm, añadiendo que “esta es la parte emocionante de la vida y es una señal y un indicador del siguiente capítulo y fase”.

¿Y esa próxima fase? Hamm dijo que él y Oscoela todavía están “por decidir” si esa próxima fase implica formar una familia.

Por ahora, el actor está centrado en el vínculo que comparte con su pareja, diciendo que entiende que el matrimonio “te da a ti y a tu pareja una sensación de estabilidad y comodidad y una capacidad de identificación que es mejor, más profunda, más rica”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.