James Cameron habla sobre la tragedia del submarino: “Me sorprende la similitud con el desastre del Titanic”

(CNN) — James Cameron, director de la exitosa película “Titanic” y quien ha realizado 33 inmersiones a los restos del naufragio, compartió este jueves algunas palabras, luego de que se conociera que el submarino desaparecido en una expedición al trasatlántico sufrió una “pérdida catastrófica” que causó la muerte de cinco personas a bordo.

Esto es lo que ha dicho James Cameron sobre bucear hasta los restos del Titanic

“Me sorprende la similitud con el desastre del Titanic, en el que el capitán recibió en repetidas advertencias sobre la presencia de hielo en el trayecto de su barco y aún así navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna, lo que provocó la muerte de muchas personas”, dijo Cameron a ABC News. “Y con una tragedia muy similar en la que no se hizo caso a las advertencias tenga lugar en el mismo lugar exacto, de entre todas las expediciones que se han realizado en el mundo, pienso que es simplemente asombroso. Es realmente surrealista”.

Desde que el submarino desapareció este domingo se activó una desesperada misión de búsqueda y rescate.

El contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera de EE.UU., dijo este jueves que un vehículo operado a distancia localizó el cono de cola del sumergible Titán a unos 480 metros (1.600 pies) de la proa del naufragio del barco.

OceanGate, la empresa que está detrás de la expedición, emitió un comunicado este jueves en el que afirmó que cree que los cinco pasajeros “tristemente murieron”.

“Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet, tristemente murieron”, dijo la compañía en un comunicado. “Estos hombres eran auténticos exploradores que compartían un marcado espíritu de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y con todos los miembros de sus familias en estos trágicos momentos. Lamentamos la pérdida de vida y la alegría que aportaron a todos los que conocieron”.

¿Cómo son las profundidades del océano y por qué es peligroso explorarlas?

Irónicamente, la esposa de Rush, Wendy Rush, es descendiente del magnate del comercio minorista Isidor Straus y su esposa, Ida, que formaban parte del grupo de más de 1.500 personas que murieron durante el viaje inaugural del Titanic, según los archivos de The New York Times.

Cameron es un experimentado explorador de las profundidades marinas que en 2012 se sumergió en la Fosa de las Marianas, considerado uno de los puntos más profundos de los océanos de la Tierra a casi 11 km (siete millas) bajo la superficie, en un vehículo sumergible de siete metros (24 pies)que diseñó llamado Deepsea Challenger.

Este jueves le dijo a ABC News que “mucha gente de la comunidad estaba muy preocupada” por la idoneidad del Titán para el fallido viaje.

En 2012, habló con The New York Times sobre los peligros de la exploración en aguas profundas.

“Te adentras en uno de los lugares más implacables de la Tierra”, dijo entonces. “No es como si pudieras llamar a la AAA para que viniera a buscarte”.

Cameron dice a CNN que sabía que el submarino había implosionado, pero que esperaba estar equivocado

El director James Cameron en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, California, el 12 de enero de 2023. (Crédito: Mario Anzuoni/Reuters/Archivo)

James Cameron dijo este jueves a Anderson Cooper, de CNN, que el lunes él sabía que el submarino Titán había implosionado, pero que tenía la esperanza de estar equivocado.

Cameron dijo que, cuando escuchó la noticia de la desaparición del Titán en la mañana del lunes, se conectó con su pequeña comunidad en el grupo de inmersión profunda y descubrió, en aproximadamente media hora, que el sumergible había perdido la comunicación y el seguimiento simultáneamente.

“El único escenario que se me ocurrió que podría explicar eso fue una implosión”, le dijo a Cooper. “Un evento de onda de choque tan poderoso que en realidad eliminó un sistema secundario que tiene su propio recipiente a presión y su propia fuente de alimentación de batería, que es el transpondedor que usa el barco para rastrear dónde está el submarino”.

OPINIÓN | “Creo que hubo paz” al final del último viaje del submarino Titán

Cameron relató que investigó más y obtuvo información adicional que parecía confirmar que el sumergible había implosionado.

“Así que estaba pensando en la implosión, entonces eso fue el lunes por la mañana, volví a consultar con otras personas, localicé información que probablemente era de origen militar, aunque podría haber sido una investigación porque hay hidrófonos en todo el Atlántico y obtuve confirmación de que hubo algún tipo de ruido fuerte que era consistente con un evento de implosión”, dijo Cameron.

“Para mí eso fue suficiente confirmación al punto de que le hice saber a todo mi círculo íntimo de personas que habíamos perdido a nuestros camaradas y los alenté a todos a levantar una copa en su honor el lunes”, dijo Cameron.

“Luego observé durante los días siguientes a todo el mundo corriendo y apresurándose, sabiendo muy bien que era inútil, esperanzado en que estaba equivocado, pero sabiendo en lo más profundo que no era así”, dijo Cameron a Cooper. “Y entonces, ciertamente, no fue una sorpresa hoy y me siento terrible por las familias que tuvieron que pasar por todas estas falsas esperanzas”.

