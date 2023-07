Identifican los restos humanos del actor Julian Sands, desaparecido desde enero en California

(CNN) — El actor británico Julian Sands, conocido por su trabajo en series como “24” y películas como “A Room…

(CNN) — El actor británico Julian Sands, conocido por su trabajo en series como “24” y películas como “A Room with a View”, fue hallado sin vida tras desaparecer en enero pasado en las montañas de San Gabriel, en el sur de California, anunciaron los investigadores este martes.

Tenía 65 años.

“La forma en que murió sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de pruebas adicionales”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en un comunicado. “Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al señor Sands”, añadió.

Hallan restos humanos en un paraje salvaje de California cerca de la zona de búsqueda del actor Julian Sands, según las autoridades

El actor fue el objetivo de una búsqueda continua en la zona de Mt. Baldy, desde que no regreso de una excursión el 13 de enero.

Las condiciones meteorológicas dificultaron las labores de búsqueda en las semanas posteriores a su desaparición. A principios de este mes, las autoridades anunciaron un nuevo esfuerzo para localizar a Sands.

Más de 80 voluntarios de búsqueda y rescate, asistentes y personal participaron en los esfuerzos de búsqueda en los últimos días, con el apoyo de dos helicópteros y equipos de aviones no tripulados como voluntarios de búsqueda en “zonas remotas a través de Mount Baldy”, según los funcionarios.

La semana pasada se encontraron restos humanos en la zona donde se buscaba a Sands.

Julian Sands: hermano del actor teme se haya ido para siempre, pues las autoridades “no han encontrado evidencia” de su paradero

“Seguimos llevando a Julian en el corazón con recuerdos vívidos de él como un maravilloso padre, marido, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborador”, dijo su familia en un comunicado a The Guardian en ese momento.

Según su familia, a Sands le encantaba hacer senderismo.

“Cuando estaba en Los Ángeles, la sierra de Mt Baldy era su lugar favorito, iba allí siempre que podía”, dijo su hermano a la publicación británica Craven Herald & Pioneer. “A Julian le gustaba decir: ‘Nunca he tenido vacaciones, pero descanso de vez en cuando’; pues bien, ahora está descansando en un lugar que él aprobaría de verdad”.

Sands participó en docenas de películas y programas de televisión a lo largo de su carrera.

Su trabajo incluyó películas como “Arachnophobia” y “Leaving Las Vegas”. También apareció en programas de televisión como “Smallville,” la serie de televisión de Netflix “What/If” y el drama dirigido por Peter Capaldi “Benediction”.

Continúa la búsqueda del actor Julian Sands, quien desapareció mientras caminaba en enero, en California

“La verdad es que, una vez que has estado el tiempo suficiente y tienes algo de experiencia, confianza e independencia, dejas ir tremendamente las cosas que son intrusivas en tu carrera: ambición, narcisismo, celos, vanidad, inseguridad”, dijo a The Guardian en un perfil de 2018. “Puedes pasar mucho tiempo intentando seguir siendo un actor joven. No permite la madurez emocional. Es infantilizante”.

Sands estuvo casado con la periodista y escritora Evgenia Citkowitz, con quien contrajo matrimonio en 1990, según el perfil de The Guardian. La pareja tuvo dos hijos.

Sands también tenía un hijo de un matrimonio anterior, según el perfil.

