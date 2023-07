Experiencias de viaje que solo puedes disfrutar mientras eres joven

(CNN) — No hay fecha límite para viajar por el mundo. Colocarse en la espalda una mochila y salir a…

(CNN) — No hay fecha límite para viajar por el mundo. Colocarse en la espalda una mochila y salir a explorar nuevos destinos es una actividad que debería estar disponible para todos.

Pero para quienes todavía son adolescentes o están en los veinte, vale la pena conocer algunos descuentos increíbles, experiencias y aventuras solo disponibles para los menores de 30 años.

Desde tarifas aéreas con rebajas hasta visas de vacaciones que permiten trabajar, hemos reunido algunas de las mejores travesías de viaje que se pueden disfrutar durante la juventud.

Viajar por Europa en tren

Pasar un verano viajando por Europa en tren es una experiencia increíble. Desde subirse a un tren en París y atravesar en él la campiña europea hasta Berlín, o pasear por los canales de Venecia antes de subirse a un tren para admirar la historia y la belleza de Florencia.

El pase Eurail (diseñado para viajeros no residentes en Europa) y el pase Interrail de la UE (para europeos o residentes) han existido durante décadas y, al principio, estos pases solo estaban disponibles para menores de 21 años.

En la actualidad, ya no hay un límite de edad, pero sigue siendo significativamente más barato pasar las tardes en los trenes europeos antes de cumplir los veintitantos.

Los viajeros menores de 27 años pueden disfrutar de un descuento del 25%, con precios para jóvenes a partir de US$ 211 tanto para el pase Interrail como el Eurail que permite viajar a hasta 33 países durante cuatro días de viaje en el plazo de un mes. También existe la opción de comprar un pase para un solo país.

Kofi Landon viajó por Europa en tren con el pase Interrail en 2022. Aquí está fuera de la Casa Danzante en Praga en la República Checa.

Kofi Landon, de 20 años, de Manchester en el Reino Unido, viajó por Europa en tren durante el verano de 2022. Landon ganó un pase Interrail gratuito para recorrer varios países a través de un concurso en línea, Eurail realiza este tipo de sorteos con relativa regularidad, por lo que vale la pena estar atento. Pero incluso si hubiera tenido que pagarlo, Landon reconoce que la experiencia habría valido la pena.

“Vale 100% la pena usar el pase mientras puedes obtener el descuento para jóvenes”, dijo Landon a CNN Travel. “¿A quién no le gusta una ganga?”.

Para Landon, visitar el lago Bled en Eslovenia fue un momento culminante de su mes de viaje en tren. Antes de ir había visto muchas fotos y el hermoso lugar estuvo a la altura de sus expectativas.

“Recuerdo la primera mañana que caminé hacia el lago para ver el agua color turquesa que rodea la iglesia más pintoresca en medio del lago, había gente haciendo surf a remo (Paddleboarding) y nadando a su alrededor. Recuerdo que, en ese momento, pensé que estaba soñando”, rememora.

Al final del viaje, Landon calculó que había ahorrado unas 700 libras (alrededor de US$ 890) en vuelos con su pase Interrail.

“Ojalá hubiera sabido esto antes”, dice, y agrega que también usó el pase para obtener descuentos en ciertas actividades turísticas, incluidos museos y atracciones. Puede consultar todos los descuentos para socios de Interrail aquí.

Landon ya está planeando futuros viajes de Interrail, planeando maximizar el uso del sistema antes de llegar a los veintitantos.

Visado de trabajo durante las vacaciones

Brit Tammy Thurman solicitó una visa de vacaciones con trabajo en Australia. Aquí explorando Tasmania.

Para el que sueña no solo con una escapada de verano, sino con una aventura extensa y de mayor duración, un visado de trabajo puede ser la opción perfecta.

La clave está en el mismo nombre. Se trata de un tipo de visado que permite que jóvenes con espíritu viajero puedan trabajar y disfrutar de su tiempo libre. Unos 50 países, desde Corea del Sur hasta Portugal, pasando por Islandia, permiten que los jóvenes entre 18 y 30 años pidan un visado por un período de 12 meses que permite que los aventureros vivan y trabajen en otro país.

Para poder presentar la solicitud, el país de origen y el de destino deben tener un acuerdo, así que merece la pena hacer unas averiguaciones antes de decidirse por un lugar en particular.

Y si bien es cierto que este programa está diseñado principalmente para menores de 30 años, existen unas cuantas excepciones. Por ejemplo, en Australia los ciudadanos de Canadá, Francia e Irlanda pueden hacer su solicitud hasta los 35 años.

Tammy Thurman, del Reino Unido, descubrió lo de los visados de vacaciones y trabajo hace cinco años, cuando tenía veintitantos. Su amiga voló hacia Sydney con este programa, y Thurman se quedó viendo con envidia, las actualizaciones que aparecían en las redes sociales, desde su mesa de trabajo en una oficina londinense.

Thurman hizo una búsqueda por Google, casi sin darse cuenta, sobre los visados de vacaciones con trabajo, y se sorprendió al enterarse que “era muy fácil presentar una solicitud para el programa”.

“Me di cuenta de que el único obstáculo era yo misma y mi decisión sobre presentar o no la solicitud”, recuerda Thurman.

Thurman le cuenta a la CNN Travel que el visado le pareció interesante porque, aunque estaba deseosa por viajar para superar lo que define como “una crisis del cuarto de vida”, también tenía ambiciones profesionales y le preocupaba el impacto a largo plazo de dejar de lado un ascenso en su vida corporativa.

“La visa de trabajo durante vacaciones me parecía la mejor solución. podía seguir trabajando sin tener un vacío laboral en mi currículum, y al mismo tiempo podía viajar y descubrir otro estilo de vida en el extranjero”.

Thurman aplicó para los programas en Canadá y Australia y notó que las formalidades administrativas eran algo diferentes en los dos países.

Si quieren seguir los pasos de Thurman, investigar es clave, cada programa es diferente en cuanto a las condiciones y el proceso de solicitud. Además, hay que tener en cuenta que se necesita llevar un poco de dinero en la cartera, la mayoría de los países cobran tasas por la solicitud. Australia cobra unos US$ 345, y algunos países exigen que el interesado demuestre que tiene ahorros, antes de conceder el derecho de entrada.

Thurman también recomienda averiguar qué tipo de trabajo pueden desempeñar con el visado elegido. “Algunos países ponen restricciones”, explica. Recomienda familiarizarse con el costo de vida actual del país elegido.

“Eso ayudará a comprobar si es viable, para no gastar todo el dinero que se gana allí en vivir, y así también volver a casa con algo de ahorros”.

Si bien Thurman llegó a Australia con la idea de que su estancia iba a ser temporal, ya han pasado cinco años y no piensa volver a Londres. La experiencia de Thurman en Australia fue tan transformadora que decidió quedarse en Melbourne de forma permanente, compartiendo sus aventuras en su blog, Travelling Tam.

Sin que sea una sorpresa, Thurman recomienda el visado de trabajo durante vacaciones, con una sola aclaración.

“¡Tienen que saber que pueden terminar no siendo la misma persona que eran antes de irse!”.

Descuentos para estudiantes

Puesto que no hay límite de edad para ser estudiante, esta sección va a servirle a quien esté cursando estudios universitarios.

Si este es el caso, es probable que ya se conozcan los descuentos que se ofrecen en la ciudad donde está ubicada la universidad, o incluso en el país de residencia. Pueden ser desde entradas de cine a precio reducido, hasta descuentos en tiendas.

Aunque no se pierde nada con probar, puede que el carné de estudiante de la universidad no sea aceptado a nivel internacional. De allí el interés de obtener la International Student Identity Card (ISIC) – una tarjeta para estudiantes aceptada a nivel internacional y con un costo de entre US$ 4 y US$ 25.

Los estudiantes que tienen una tarjeta ISIC válida pueden disfrutar de descuentos en los parques de atracciones de Walt Disney World, tarifas reducidas con Emirates y Cathay Pacific, y promociones en alquileres de automóviles. Los descuentos pueden variar, hay que comprobarlos en la página web del ISIC para saber qué condiciones y términos existen.

Si no se está matriculado en la universidad, pero no se han cumplido aún los 30 años, la International Youth Travel Card puede ser una alternativa. La IYTC tiene ventajas parecidas a las de la ISIC, como descuentos en hostales y promociones en Booking.com

Cualquier persona menor de 24 años, sea estudiante o no, puede disfrutar de un descuento para entrar a la Torre Eiffel en París, Francia.

Algunas atracciones también ofrecen descuentos para los jóvenes, tengan o no una tarjeta ITYC. Por ejemplo, los menores de 24 años, gozarán de unas vistas panorámicas de Paris desde la Torre Eiffel a un precio reducido.

Y quienes aún no hayan cumplido 30 años, o son estudiantes, se ahorrarán US$ 2 en la Sagrada Familia de Barcelona. Mientras, los que sean residentes en la Unión Europea podrán admirar las pinturas en la Galería Uffizi de Florencia por solo US$ 2 dólares.

Para estudiantes sin tarjeta ISIC, pero que viajan con el carné de su universidad, vale la pena averiguar si podrán obtener descuentos al visitar las atracciones. Por ejemplo, en la Torre de Londres los estudiantes a tiempo completo y los que tienen entre 16 y 17 años pueden acceder a un precio reducido de US$ 33 dólares.

Por supuesto, todos los descuentos para jóvenes y estudiantes pueden variar, y merece la pena leer la letra pequeña porque podría haber excepciones según el país de origen. Y mientras algunos lugares publican sus descuentos en sus páginas web, otros son más difíciles de encontrar. Un buen consejo: al comprar la entrada es recomendable consultar al vendedor si hay descuento. Lo peor que podría pasar es que digan que no.

Billetes de avión con descuento

La aerolínea sueca SAS es una de las varias aerolíneas que ofrecen descuentos a los jóvenes.

Mientras que aerolíneas como Emirates y Cathay Pacific ofrecen tarifas aéreas con descuento a los titulares de tarjetas ISIC o IYTC vigentes, hay otras aerolíneas que ofrecen boletos especiales a cualquier viajero joven que posea una identificación.

Norwegian y Scandinavian Airlines (SAS) ofrecen tarifas exclusivas con descuento a los viajeros de entre 12 y 25 años. El único requisito es presentar una identificación válida al momento del registro o embarque, y que cualquier viajero mayor de 26 años en el mismo grupo, reserve sus boletos por separado.

Norwegian y SAS vuelan internacionalmente y a través de Europa, por lo que estos boletos con descuento ofrecen un gran margen para la aventura.

Gideon Hagström Lung, de 23 años, vive entre Helsinki, Finlandia y la ciudad de Nueva York. Ha estado comprando boletos especiales para jóvenes de SAS desde que era un adolescente, recuerda haber escuchado por primera vez sobre la oferta a través de algunos amigos suecos.

Hagström Lung le dijo a CNN Travel que la tarifa de descuento de SAS hace que su estilo de vida transatlántico sea posible, también dice que los boletos para jóvenes son “extremadamente fáciles de reservar” a pesar de que “ninguno de mis amigos me cree y dicen que suena demasiado bueno para ser verdad”.

“El descuento es válido tanto si reservas mañana como si lo haces para dentro de seis meses, por lo que me ha permitido hacer muchos viajes impulsivos”, dice Hagström Lung.

Viajar de Helsinki a Nueva York implica hacer una escala en Estocolmo o Copenhague. Mientras que algunos podrían resistirse a la idea de cambiar de aviones, para Hagström Lung, eso hace que la oportunidad sea aún más dulce.

“Elijo escalas de siete horas para poder tener una pequeña aventura extra en el camino”, dice.

