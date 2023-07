Esto es lo que ha dicho James Cameron sobre bucear hasta los restos del Titanic

(CNN) — James Cameron no es únicamente uno de los directores de Hollywood más exitosos de la historia, también es…

Listen now to WTOP News

(CNN) — James Cameron no es únicamente uno de los directores de Hollywood más exitosos de la historia, también es un amante de la exploración de las profundidades marinas.

Esos caminos se han cruzado en dos de sus mayores éxitos, “Avatar” y “Titanic”.

James Cameron posa durante un sesión de fotos para “Avatar: The Way of Water” en Londres en 2022. Crédito: Isabel Infantes/AFP/Getty Images/Archivo

Aunque Cameron no se ha pronunciado públicamente sobre la actual búsqueda del submarino OceanGate que exploraba el naufragio del Titanic con cinco personas a bordo, ha realizado personalmente 33 inmersiones en el lugar de los restos.

CNN se puso en contacto con representantes de Cameron para obtener comentarios.

Esto es lo que ha dicho el director en el pasado sobre la exploración de las profundidades del océano.

Su motivación para hacer “Titanic”

Cameron dijo a Playboy en 2009 que no fue una historia de amor a bordo del condenado Titanic lo que le inspiró para hacer su exitosa película de 1997.

“Hice ‘Titanic’ porque quería bucear entre los restos del naufragio, no porque quisiera hacer la película”, declaró a la publicación.

“El Titanic era el Everest de los naufragios y, como buzo, quería hacerlo bien”. “Cuando supe que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, dije: ‘Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo’. Me encantó ese primer contacto, y quise más”.

Cameron considera que su cine y la exploración marina están relacionados.

“Creo que el hilo conductor es contar historias”, declaró el director a NPR en 2012. “Creo que el trabajo del explorador es ir y estar en el borde remoto de la experiencia humana y luego volver y contar esa historia”.

Crecer con la fascinación

Cameron contó a National Geographic que, aunque creció en Ontario, Canadá —a cientos de kilómetros del océano—, de pequeño recuerda “ver con asombro” los especiales del explorador marino Jacques Cousteau.

En su juventud, Cameron hizo una excursión al Museo Real de Ontario, en Toronto, donde vio una exposición de un hábitat submarino diseñado por Joe MacInnis que le impulsó a escribirle una carta.

Para sorpresa de Cameron, que entonces tenía 14 años, MacInnis respondió.

“Me envió la dirección de su contacto en… el fabricante de plexiglás… Me puse en contacto con ellos y me enviaron una muestra de plexiglás”, recuerda Cameron. “En ese momento, ya tenía la ventana [para el hábitat submarino]. Solo tenía que construir el resto. Eso era importante. Eso crea la sensación de que es posible”.

Más allá de las profundidades del Titanic

Cameron ha realizado docenas de inmersiones en aguas profundas desde el rodaje de “Titanic”. En 2012, se sumergió en la fosa de las Marianas, considerada uno de los lugares más profundos de los océanos de la Tierra, a casi 11 kilómetros bajo la superficie.

Lo hizo en una nave sumergible de 7 metros diseñada por él, llamada Deepsea Challenger.

James Cameron llega al punto más profundo de los océanos y cuenta detalles por Twitter

Cameron llevó cámaras para documentar toda la travesía por el Pacífico occidental. En un video y un ensayo de National Geographic, describió la experiencia que comenzó con un descenso a primera hora de la mañana.

“Salí como flecha, lo más rápido que he visto nunca. La superficie simplemente retrocedió”, dijo en el video.

“Simplemente se fue. Estoy mirando el medidor de profundidad y estoy a 1.000 pies [300 metros] en el primer par de minutos. Luego 2.000, luego 3.000. El submarino iba como un murciélago”.

Rápidamente, dijo, pasó la profundidad del Titanic. Cuando llegó a los 27.000 pies o unos 8 kilómetros, que era la mayor profundidad a la que Cameron había buceado nunca, aún le quedaban 2,7 kilómetros para llegar al fondo del océano.

Mientras seguía buceando, Cameron reflexionó sobre los siete años que había tardado en realizar el viaje y estaba disfrutando de la soledad cuando su esposa, Suzy Amis Cameron, que interpretó a Lizzy Calvert en “Titanic”, se puso en contacto con el sistema de comunicación desde la superficie.

“Aquí estoy, en el lugar más remoto del planeta Tierra, al que ha costado tanto tiempo, energía y tecnología llegar, y me siento como el ser humano más solitario del planeta, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidad de rescate en un lugar que ningún ojo humano ha visto jamás”, dijo Cameron. “Y mi mujer me llama. Lo cual, por supuesto, fue muy dulce”.

“Yo lo llamo ser testigo. Consigo ser testigo de un milagro que está ahí abajo todo el tiempo”, dijo Cameron a 60 Minutes Australia en 2018 sobre sus exploraciones en las profundidades marinas. “Esto no es solo, ya sabes, algo de ego de tipo rico. Se trata de que tienes tanto tiempo en este planeta, tanta vida, tanto aliento en tu cuerpo. Tienes que hacer algo. Si tienes la suerte de hacer algo de dinero y tener algo de capital, algo de capital de trabajo, ¿por qué no invertirlo en tu sueño?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.