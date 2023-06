Elton John recibe una serenata de los jugadores del Manchester City en el aeropuerto durante las celebraciones de la FA Cup

(CNN) — “This boy’s too young to be singin’ the blues”, canta Elton John en uno de sus mayores éxitos “Goodbye Yellow Brick Road”. Y este sábado, el legendario cantante se encontró cantando junto con el equipo celeste de Manchester al recibir una serenata del Manchester City poco después de que el equipo ganara la Copa de Inglaterra. El equipo de Pep Guardiola había derrotado a su acérrimo rival, el Manchester United, por 2-1 en Wembley para mantener en pie sus esperanzas de lograr el “triplete”, antes de que los jugadores y el personal se toparan con John en el aeropuerto de Manchester, en la pista junto a un avión. “Miren con quién me encontré en el aeropuerto de Manchester”, publicó John en Instagram, junto a una foto de sí mismo sosteniendo la FA Cup con algunos miembros del personal del City, incluido un sonriente Guardiola. “Enhorabuena por este increíble doblete. Crucemos los dedos por el triplete”. El Manchester City vence al Manchester United en la FA Cup para mantener su búsqueda del “triplete” histórico Saturday night’s alright! ✨@eltonofficial 👋 pic.twitter.com/iFq50iS8Qw

— Manchester City (@ManCity) June 3, 2023 Videos publicados por el Manchester City mostraron a John abrazando a cada uno de los jugadores por turnos a medida que pasaban junto a él, mientras que Phil Foden incluso posó para un selfie con el cantante, antes de que el equipo le diera una serenata a John con una interpretación de su famosa “Your Song.” “Puedes decírselo a todo el mundo, hemos ganado la FA Cup”, bromeó el City. The-CNN-Wire

