El príncipe Harry se emociona durante su testimonio en corte y dice que escuchas telefónicas fueron “demasiado”

Londres (CNN) — El príncipe Harry se mostró emocional en la corte cuando concluyó un testimonio de ocho horas en su demanda contra un importante editor de un periódico británico, admitiendo que sentiría una “injusticia” si el juez desestimara sus afirmaciones de escuchas telefónicas.

Preguntado por su abogado cómo había sido la experiencia de prestar declaración, el duque de Sussex se emocionó y, tras una larga pausa, dijo “es demasiado”.

“Durante toda mi vida, la prensa me engañó, encubrió las fechorías y sentado aquí en la corte sabiendo que (los demandados tienen) la evidencia frente a ellos y para que (el abogado de la oposición) el Sr. Green sugiera que estoy especulando… No estoy seguro de qué decir al respecto”, dijo el duque.

El destello de emoción se produjo al final del testimonio —el primero de un alto miembro de la realeza desde 1891— que se prolongó durante dos días y abordó una amplia cobertura de la infancia, la adolescencia y los 20 años de Harry.

El duque está demandando a Mirror Group Newspapers (MGN), acusando a sus titulares de escuchas telefónicas y uso de otros medios ilícitos para recopilar información sobre su vida entre 1996 y 2009.

Green, el abogado de MGN, presionó a Harry el martes sobre los detalles de sus acusaciones de escuchas telefónicas, diciendo que “no hay un solo elemento de datos de llamadas en ningún momento” entre el teléfono de Harry y cualquier periodista de Mirror Group.

“Si el tribunal no encontrara pruebas de escuchas telefónicas, ¿se sentiría aliviado o decepcionado?”. Green desafió al duque durante un tenso intercambio hacia el final del interrogatorio de dos días.

“Eso sería especular, no estoy seguro de si me sentiría aliviado o decepcionado”, respondió Harry. El duque le dijo a la corte que cree indudablemente que las escuchas telefónicas fue a “escala industrial” en “al menos tres documentos”, por lo que agregó que sería una “injusticia” si su reclamo no tuviera éxito.

“¿Quieres que te hackeen el teléfono?”, preguntó Green, a lo que el duque respondió: “Nadie querría que le hackearan el teléfono”.

Harry a veces parecía nervioso e incómodo durante el contrainterrogatorio, pero ganó confianza a medida que avanzaba la sesión, enfrentándose a veces con Green y respondiendo sus propias preguntas al abogado.

En general, el príncipe alega que alrededor de 140 artículos pertenecientes a Mirror Group contenían información recopilada mediante métodos ilegales. Treinta y tres de esos artículos fueron considerados en el juicio y discutidos en detalle por Green y el príncipe.

El martes, Harry le dijo a la corte que “cada artículo me ha causado angustia”.

Agregó el miércoles que un artículo titulado “Hurra a Harry lo han dejado”, que informaba sobre el final de su relación con Chelsy Davy, fue “hiriente”.

La historia de 2007 “parece sugerir que la gente está celebrando” el final de la relación, dijo Harry, y agregó que “es un poco cruel”.

Un boceto de la corte del martes muestra a Harry dando testimonio.

Agregó que otra noche, cuando fue a cenar con la difunta presentadora de televisión Caroline Flack, “estaba tan conmocionado y furioso” al descubrir que dos fotógrafos de la agencia IKON Pictures ya estaban escondidos debajo de un automóvil, “esperando a que llegáramos”.

Harry dijo que Flack “siempre fue de gran interés para los tabloides, a menudo la acosaban”. La expresentadora de “Love Island” se suicidó en 2020 mientras esperaba juicio por presunta agresión, en un caso que había despertado un intenso interés mediático.

Después de un breve interrogatorio de su propio abogado, David Sherborne, el tramo de Harry en el banquillo de los testigos llegó a su fin el miércoles por la tarde. Sherborne luego comenzó a interrogar a la exeditora real del Daily Mirror, Jane Kerr, la autora de algunas de las historias consideradas.

La saga de los tribunales no tiene precedentes en los tiempos modernos; un miembro de la realeza de alto rango no ha presentado testimonio en la corte desde que el tatarabuelo de Harry, el futuro rey Eduardo VII, subió al estrado por un juego de baccarat que salió mal a fines del siglo XIX.

Pero Harry no se ha disculpado en sus esfuerzos por forzar la reforma en los tabloides británicos, que durante mucho tiempo ha insistido en que lo sometieron a una intrusión y arruinaron muchas de sus relaciones personales.

El juicio comenzó el 10 de mayo y se espera que dure siete semanas.

MGN está impugnando la mayoría de las acusaciones, argumentando en sus documentos judiciales que algunas reclamaciones se presentaron demasiado tarde y que en los cuatro casos no hay pruebas suficientes de escuchas telefónicas.

En documentos judiciales publicados el mes pasado, el editor se disculpó por un caso de recopilación de información ilegal hace casi 20 años. Ese incidente involucró a un investigador privado, a quien Sunday People, un tabloide propiedad del mismo grupo, le pagó 75 libras (US$ 95) en 2004 para recopilar información sobre el duque de Sussex mientras estaba en un club nocturno de Londres.

Jessie Gretener, Lindsay Isaac, Hanna Ziady, Niamh Kennedy y Sarah Dean de CNN contribuyeron con este reportaje.

