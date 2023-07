El jefe del grupo mercenario Wagner acusa al liderazgo militar de Rusia de bombardear sus fuerzas y anticipa una respuesta

(CNN) — Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo militar privado Wagner, prometió tomar represalias luego de acusar al liderazgo militar…

(CNN) — Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo militar privado Wagner, prometió tomar represalias luego de acusar al liderazgo militar de Rusia de matar a una “gran cantidad” de sus fuerzas en ataques contra sus campamentos, lo que llevó al servicio de inteligencia nacional ruso a abrir un caso penal en su contra.

En una serie de publicaciones en Telegram este viernes, Prigozhin —quien criticó con frecuencia a la jerarquía militar tradicional de Rusia— acusó al liderazgo de “intentar privarnos de la oportunidad de defender nuestros hogares y, en cambio, perseguir a Wagner PMC”.

Dijo que se lanzaron ataques “en nuestros campamentos” y que “murió una gran cantidad de nuestros combatientes, nuestros camaradas de armas. Tomaremos una decisión sobre cómo responder a estas atrocidades. El siguiente paso es nuestro”. El Ministerio de Defensa de Rusia negó las afirmaciones, calificándolas de “provocación informativa”.

“Todos los mensajes y videos (difundidos en) las redes sociales en nombre de E. Prigozhin sobre el presunto ‘ataque del Ministerio de Defensa ruso contra los campamentos de retaguardia del PMC de Wagner’ son falsos y son una provocación informativa”, afirmó el Ministerio de Defensa ruso.

En una publicación posterior de Telegram, Prigozhin aclaró que su crítica al liderazgo militar ruso fue una “marcha de la justicia” y no un golpe de Estado. “Esto no es un golpe militar, es una marcha de la justicia. Nuestras acciones no interfieren con las de las tropas de ninguna manera”, dijo Prigozhin.

Sin embargo, el medio estatal ruso TASS dijo que el presidente de Rusia Vladimir Putin estaba al tanto “de la situación que se estaba desarrollando en torno a Yevgeny Prigozhin” y que el Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) “comenzó un caso penal por haber llamado a una rebelión armada”.

“Exigimos que las acciones ilegales se detengan de inmediato”, dijeron.

Según TASS, el Comité Nacional Antiterrorista dijo que las acusaciones difundidas en nombre de Prigozhin “no tienen fundamento”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dijo que Putin está al tanto de la situación y “se están tomando todas las medidas necesarias”, según el medio estatal RIA Novosti.

Un soldado ucraniano transporta un proyectil en una posición cerca de Avdiivka, en la región ucraniana de Donetsk, este viernes. (Genya Savilov/AFP vía Getty Images)

Ucrania invadida bajo “falsos pretextos”

Más temprano este viernes, Prigozhin amplió su disputa en curso con los líderes militares en una entrevista en video muy crítica, en la que dijo que Moscú invadió Ucrania con falsos pretextos ideados por el Ministerio de Defensa ruso, y que Rusia en realidad está perdiendo terreno en el campo de batalla.

La invasión de Ucrania o la llamada “operación especial”, dice, no se lanzó debido a una amenaza a Rusia por parte de Ucrania o de la OTAN, dijo en la entrevista publicada en Telegram por el brazo mediático de Wagner.

Agregó que la situación en el este de Ucrania no había cambiado en ocho años desde el momento en que se anexionó Crimea, con ambos lados disparándose ocasionalmente, sin ninguna escalada, dijo.

Sus comentarios desafían la justificación de Rusia para la guerra, ya que el presidente Putin enmarcó la invasión de Ucrania como una “misión especial” para proteger a los hablantes de ruso del genocidio a manos de “neonazis”.

Prigozhin defendió en el pasado el razonamiento de la guerra, pero criticó cómo la misma es manejada por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, con quien pelea directamente por los contratos militares.

En la entrevista, afirmó que el ministerio engañó por completo al presidente de Rusia Vladmir Putin.

“Ahora el Ministerio de Defensa trata de engañar al público, trata de engañar al presidente y contar la historia de que hubo una agresión insana por parte de Ucrania y que iban a atacarnos junto con el bloque de la OTAN. Por lo tanto, la llamada operación especial del 24 de febrero se lanzó por razones completamente diferentes”, afirmó.

El jefe de Wagner también acusó a Shoigu de engañar a Putin sobre el estado del campo de batalla ucraniano, alegando que las tropas rusas están a la defensiva en el sur de Ucrania y que toda la invasión fue una “operación mal planificada”.

Prigozhin y Wagner han jugado un papel destacado en la guerra de Ucrania. En mayo, dijo que sus tropas habían capturado a Bakhmut en una ganancia costosa y en gran medida simbólica para Rusia.

Lindsay Isaac de CNN contribuyó a este informe.

