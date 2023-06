Detienen en Moscú a ciudadano estadounidense por narcotráfico tras comparecer ante el tribunal

(CNN) — Un tribunal de Moscú confirmó la detención de un ciudadano estadounidense al que ha llamado “Travis Michael Leek”…

(CNN) — Un tribunal de Moscú confirmó la detención de un ciudadano estadounidense al que ha llamado “Travis Michael Leek” por cargos de drogas en un comunicado publicado este sábado por la tarde en el canal oficial de Telegram de los tribunales de jurisdicción general de Moscú.

El comunicado del tribunal confirma que “el Tribunal del Distrito de Khamovniki de Moscú adoptó una medida preventiva contra un ciudadano estadounidense. El exparacaidista y músico está acusado de dedicarse al negocio de los estupefacientes mediante la captación de jóvenes”.

El comunicado dice que el ciudadano estadounidense compareció ante el Tribunal del Distrito de Khamovniki de Moscú el 10 de junio, y que “se adoptó una medida preventiva en forma de detención contra Travis Michael Leek”.

CNN se puso en contacto con la familia del ciudadano en Estados Unidos y fue informada, por su propia madre, que ella estaba al corriente de los informes sobre la detención de su hijo. Su madre dijo a CNN que su nombre es Michael Travis Leake (escrito de forma diferente en la declaración judicial), pero que se hace llamar Travis.

El video de la detención de Leake desde su casa y la foto de su ficha policial en una comisaría de policía se publicaron en Ren TV, un medio de comunicación sensacionalista ruso, el 8 de junio.

Ren TV, un medio sensacionalista ruso, informó de las declaraciones de Leake en comisaría, donde al parecer dijo: “No entiendo por qué estoy aquí. No admito mi culpabilidad, no creo que pudiera haber hecho lo que se me acusa porque no sé de qué se me acusa”.

CNN filmó a Leake en 2014 para un episodio de la serie documental “Parts Unknown” en Moscú y San Petersburgo. El presentador Anthony Bourdain eligió a Leake para hablar en el documental, según dijo a CNN un productor de CNN involucrado en la producción.

Leake es presentado en el documental como mánager y amigo de una banda de rock llamada Louna

“La banda sonora de la revolución viene de las guitarras chillonas de Rouben Kazariyan y su banda, Louna. Su mánager y amigo, Travis Leake, se reúne con él en un bar local de rock’n’roll, donde conocen a Tony y Zamir. Allí hablan de su capacidad para ‘luchar contra el poder’ sin meterse en problemas con Putin y su gobierno”.

Cuentas de redes sociales y videos confirmados por un reportero de CNN muestran a Leake como líder de la banda Lovi Noch, que se traduce como “Atrapa la noche”; también fue productor musical para otros grupos musicales rusos durante su estancia en Moscú.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo este sábado que son conscientes de los informes de la detención de un ciudadano estadounidense, pero se negó a hacer más comentarios, citando consideraciones de privacidad.

“Estamos al tanto de los informes sobre la reciente detención de un ciudadano estadounidense en Moscú”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Cuando un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, el Departamento busca acceso consular tan pronto como sea posible y trabaja para proporcionar toda la asistencia consular apropiada”.

