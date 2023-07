Declaran inocente al agente encargado de Parkland que se quedó afuera de la escuela durante el tiroteo masivo

(CNN) –– Un jurado absolvió de todos los cargos a Scot Peterson, el exagente de recursos escolares de Parkland que…

Listen now to WTOP News

(CNN) –– Un jurado absolvió de todos los cargos a Scot Peterson, el exagente de recursos escolares de Parkland que se quedó afuera de la escuela Marjory Stoneman Douglas durante el tiroteo masivo ocurrido en febrero de 2018 en Florida.

Peterson, de 60 años, se quitó las gafas y sollozó mientras el juez leía los veredictos que lo declararon inocente de siete cargos de negligencia infantil, tres cargos de negligencia culposa y un cargo de perjurio.

Los fiscales estatales acusaron a Peterson de ignorar su entrenamiento y no tomar acción cuando un atacante abrió fuego y cobró la vida de 17 personas, incluidos 14 estudiantes, dentro de la secundaria, en lo que se convirtió en el tiroteo escolar más letal de la historia de de EE.UU. Su abogado argumentó que el entonces agente de la Oficina del Sheriff de Broward no ingresó al edificio porque no pudo determinar de dónde venían los disparos.

Scot Peterson, un agente de seguridad escolar que estuvo en el tiroteo de Parkland, enfrenta 11 cargos

El caso terminó en el inusual juicio a un agente de la ley por su respuesta a un tiroteo masivo. Pero fue doblemente extraño porque los fiscales presentaron los cargos de negligencia infantil bajo un estatuto de Florida que rige a los cuidadores, argumentando que Peterson, como funcionario de recursos escolares, tenía el deber de proteger a los estudiantes.

Por otra parte, el jurado se compuso únicamente de seis integrantes. La ley de Florida exige 12 jurados solo para casos capitales, como el del atacante de Parkland, quien cumple cadena perpetua sin libertad condicional después de que el año pasado un jurado decidiera no recomendar por unanimidad la pena de muerte.

A Peterson lo acusaron de no confrontar al atacante siguiendo el entrenamiento que tenía para estos casos, luego de que se refugiara durante más de 45 minutos fuera del edificio de tres pisos antes de que el atacante fuera detenido.

Peterson “dejó que un asesino sin restricciones pasara los siguientes 4 minutos y 15 segundos deambulando por los pasillos a su antojo”, dijo la fiscal estatal adjunta Kristen Gomes en los argumentos finales este lunes. “Porque cuando Scot Peterson corrió, dejó a los niños atrapados dentro del edificio con un depredador sin control”.

Los cargos contra Peterson se referían a la muerte y lesiones de ocho estudiantes, siete de ellos menores de edad, y dos empleados de la escuela en el tercer piso del edificio: el maestro Scott Beigel y los estudiantes Meadow Pollack, Jaime Guttenberg, Cara Loughran, Joaquin Oliver y Peter Wang murieron, mientras que la maestra Stacey Lippel y los estudiantes Anthony Borges, Kyle Laman y Marian Kabachenko resultaron heridos y sobrevivieron.

A Peterson no lo acusaron en relación con las víctimas del primer piso porque aún no había llegado a la escena; nadie murió en el segundo piso.

El exagente, quien se retiró cuando aumentaron las críticas por sus acciones, nunca supo dónde estaba el atcante, dijo al jurado el abogado defensor Mark Eiglarsh, señalando a otros testigos que declararon que no pudieron precisar dónde se originaron los disparos mortales. El juicio incluyó el testimonio de exalumnos, personal y miembros de la policía que apoyaron la afirmación de Peterson de que era difícil escuchar de dónde venían los disparos.

“Dos docenas de testigos vinieron aquí uno por uno y le dijeron que no podían saber por los sonidos precisamente de qué área estamos hablando”, dijo Eiglarsh en su argumento final el lunes. E incluso si Peterson hubiera sabido dónde estaba el atacante, la especulación de que eso podría haber hecho la diferencia es falsa, argumentó Eiglarsh.

Los miembros del jurado también escucharon a los testigos que declararon que sabían que los disparos provenían del edificio 1200, así como a los agentes del orden público que declararon que su entrenamiento dictaba que se movieran hacia el sonido de los disparos para confrontar a un posible atacante.

Eiglarsh ha enfatizado que Peterson estuvo en la escena durante los últimos 4 minutos y 15 segundos del tiroteo, que duró unos 6 minutos y medio. Peterson también llegó al lugar sin chaleco antibalas ni rifle y pidió medidas para cerrar la escuela, dijo el abogado al jurado.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.