Más de 280 muertos y 1.000 heridos en triple choque de trenes en la India

(CNN) — Más de 280 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas después de que varios trenes chocaran en India en la noche de este viernes, según un funcionario local, en lo que se ha descrito como un accidente “violento”.

Dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías chocaron en la ciudad de Balasore, en el estado de Odisha, según un comunicado en video del secretario en jefe del estado, Pradeep Jena.

Un total de 288 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en el impacto, dijo en una actualización de las cifras Pramila Mallik, ministra de Hacienda y Gestión de Catástrofes del estado de Odisha.

“El gobierno estatal ha proporcionado todos los recursos que se necesitaban y hemos completado la evacuación de los heridos”, dijo por su parte el Dr. Sudhanshu Sarangi, director general de los Servicios de Bomberos de Odisha.

Los trabajos de rescate de este viernes incluyeron más de 115 ambulancias y varias unidades de bomberos, dicen las autoridades, que aún tienen que analizar la causa del accidente múltiple, dijo Jena a News18, afiliada de CNN.

“Solo estamos trabajando (en) enviar médicos adicionales, ambulancias, autobuses, entonces todavía no hemos parado a preguntarnos qué pasó, cómo pasó”, dijo.

Más tarde, el ministro indio de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, dijo que se había ordenado una investigación “de alto nivel” par determinar lo sucedido.

Los rescatistas se apresuran a encontrar personas en un tren de pasajeros descarrilado en Balasore el 2 de junio de 2023 (Press Trust of India/AP)

Un vagón dañado, luego de la mortal colisión de trenes en Balasore, India, el 2 de junio de 2023. (Crédito: ANI/Reuters)

Uno de los trenes involucrados en el accidente es el expreso Shalimar-Chennai Coromandel, que transportaba pasajeros desde Bengala Occidental, dijo Banerjee en Twitter. El tren viaja a través de la costa este de la India, entre la capital de Bengala Occidental, Calcuta, y la ciudad de Chennai, en el sur de la India.

El accidente conmocionó al país, y el primer ministro indio, Narendra Modi, compartió un mensaje en Twitter con sus condolencias: “Angustiado por el accidente de tren en Odisha. En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto. Se están realizando operaciones de rescate en el lugar del percance y se está brindando toda la asistencia posible a los afectados”, escribió.

Apuñalamiento de una joven de 16 años revive el tema de la violencia contra las mujeres en la India

El Ministro de Ferrocarriles, Comunicaciones, Electrónica y Tecnología de la Información de la India anunció que se otorgarán alrededor de US$ 12.136 como compensación a las familias de las víctimas en caso de muerte, y US$ 2.427 para las personas con lesiones graves. Además, las personas con lesiones menores recibirán US$ 606 .

La extensa red ferroviaria de la India adolece de una infraestructura obsoleta y un mantenimiento deficiente, factores que a menudo son responsables de los accidentes.

Las autoridades locales dicen que se enviaron equipos de rescate al lugar del accidente, y los esfuerzos incluyen más de 50 ambulancias y varias unidades de bomberos.

En 2021, unas 16.431 personas murieron en casi 18.000 accidentes ferroviarios en todo el país. “La mayoría (67,7%) de los casos de accidentes ferroviarios se informaron (como) ‘Caída desde trenes/colisión con personas en la vía’”, según un informe de 2021 de la Oficina Nacional de Registros de Delitos (NCRB).

El número de muertos por el accidente de este viernes ya superó al de un infame accidente en 2016, uno de los más mortíferos de los últimos años, cuando más de 140 personas murieron en un descarrilamiento en el estado norteño de Uttar Pradesh.

Nota del editor: este artículo fue actualizado con información reciente.

