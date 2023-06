Conor McGregor envía a la mascota de los Miami Heat al hospital luego de un golpe durante un segmento planeado en medio del juego, según informe

(CNN) — Un golpe de la estrella de UFC Conor McGregor envió a la mascota de Miami Heat, Burnie, a…

(CNN) — Un golpe de la estrella de UFC Conor McGregor envió a la mascota de Miami Heat, Burnie, a la sala de emergencias de un hospital local durante las Finales de la NBA el viernes, según The Athletic.

McGregor golpeó dos veces a la persona que viste el disfraz de la mascota en un segmento planificado previamente para el tercer cuarto durante el Juego 4 de las Finales de la NBA en el Kaseya Center en Miami. El “sketch” estaba destinado a promover un spray para aliviar el dolor, que McGregor roció sobre Burnie después de los golpes.

El hombre que interpreta a Burnie fue enviado a casa desde el hospital después de recibir analgésicos y se encuentra bien, según el informe de The Athletic, que citó a una fuente de la liga. CNN no ha verificado los detalles del informe The Athletic.

Burnie, que lucía grandes guantes de boxeo dorados y una bata de boxeo, recibió un puñetazo de McGregor y cayó al suelo. Una vez en el suelo, McGregor conectó otro golpe antes de que la mascota fuera arrastrada fuera de la cancha.

El equipo de comunicaciones de McGregor no hizo ningún comentario cuando CNN lo contactó.

CNN se comunicó con el Miami Heat y la NBA para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

El entrenador en jefe del Heat, Erik Spoelstra, bromeó sobre el incidente mientras hablaba con los periodistas antes del Juego 5 del lunes en Denver.

“Es de la dureza del Miami Heat de lo que estamos hablando”, dijo Spoelstra. “Debería haberme permitido dar el primer golpe. No revelaremos quién es, pero es duro. Recibe un puñetazo y vuelve a levantarte. Sí, él no perderá tiempo”.

McGregor no ha competido en un evento de UFC desde que se rompió la pierna izquierda en una pelea con Dustin Poirier en julio de 2021.

El Heat perdió el juego del viernes 108-95 ante los Denver Nuggets. Los Nuggets lideran 3-1 la serie al mejor de siete encuentros.

