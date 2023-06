¿Cómo serán los siguientes días de Joran van der Sloot en la prisión en Lima?

(CNN Español) — Joran van der Sloot, una de las últimas personas que vio con vida a la estadounidense Natalee…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Joran van der Sloot, una de las últimas personas que vio con vida a la estadounidense Natalee Holloway, estuvo 22 horas fuera de una prisión en Perú. Ese fue el tiempo que le tomó al vehículo del Instituto Nacional Penitenciario recorrer las carreteras que unen el penal de Challapalca, en Tacna, con el de Ancón I, en Lima, donde estará recluido hasta que las autoridades de EE.UU. lo trasladen a ese país.

Probablemente Van der Sloot solo guardará en su mente los rostros de quienes lo escoltaban, pues la camioneta blanca que lo trasladaba, como suele ocurrir en estos casos en los que se aplican estrictas medidas de seguridad, no tenía ventanillas que le permitieran ver el exterior.

Van der Sloot partió de Challapalca el viernes, alrededor de las 11 p.m., hora local, y llegó a Ancón I pasadas las 9 p.m. del sábado. Su salida y su llegada, confirmadas por las autoridades, fueron registradas en exclusiva por las cámaras de CNN en Español.

Joran van der Sloot será entregado a las autoridades estadounidenses el 8 de junio, dicen autoridades de Perú

Ancón I fue una de las dos cárceles en las que el ciudadano de los Países Bajos ya había estado en Lima, antes de ser enviado a Challapalca en Tacna, en el sur del Perú, donde cumplía una condena de 28 años por el asesinato en 2010 de Stephany Flores, de 21 años. Challapalca está ubicado a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar y es uno de los penales de máxima seguridad que alberga presos de alta peligrosidad.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, Javier Llaque Moya, dijo en una entrevista a CNN en el penal de Ancón I, que Van der Sloot tendrá dos horas diarias de acceso a uno de los patios de la cárcel que le permitirá ver el cielo de Lima, aunque a través de rejas que se instalan en la parte superior por seguridad. Solo podrá visitarlo su abogado.

Llaque Moya explica que en Perú hay dos regímenes carcelarios: el ordinario y el cerrado especial. Van der Sloot se encuentra en el segundo, y por esa razón estuvo recluido en un penal de máxima seguridad. Si bien hay ciertos beneficios, aunque en menor medida que el ordinario, Van der Sloot no podrá acceder a ellos por completo.

Joran van der Sloot llega a prisión en Lima, Perú 1:50

“Por estar de paso, en estos momentos no tiene derecho a las visitas, no ha registrado visitantes. Pero en este corto tiempo, tampoco podría hacerlo porque para registrar visitantes tiene que pasar por una etapa de clasificación, porque el régimen cerrado tiene etapas, a, b y c. La a es más restrictiva, la b un poco menos y la c, menos. No va a ser clasificado porque está de paso, puede venir sí, su abogado. El derecho a la defensa no se restringe, es un derecho, pero amistades y amigos no podrían visitarlo”, afirmó el funcionario.

El presidente del Instituto Penitenciario también le dijo a CNN que Joran van der Sloot se encuentra en buen estado de salud. “Tiene todos los derechos de un interno, su alimentación, su estado de salud. El día de ayer ha llegado bien según el reporte médico, seguirá siendo monitoreado estos días hasta la entrega”, afirmó este domingo.

Van der Sloot será entregado a las autoridades de EE.UU. este jueves, agregó Llaque Moya. “Ya se acordó que el día 8 viene la autoridad estadounidense para su entrega, él va a cumplir la pena que se le ha impuesto en el Perú hasta ese día, procedemos a su entrega temporal, va a ser juzgado allá. Ese tiempo que el salga se le va a tener que descontar, porque cuando vuelva vendrá a cumplir la pena restante y la autoridad tendrá que hacer un nuevo cómputo para ver cuando termina”.

El funcionario detalló a CNN que Interpol Perú será la encargada de llevar a Van der Sloot al aeropuerto de Lima para entregarlo al FBI. Ya en EE.UU. enfrentará cargos de fraude y extorsión en agravio de Elizabeth Holloway, la madre de Natalee Holloway, quien desapareció en Aruba en 2005. Su abogado, Máximo Altez, dijo a CNN que su defendido aceptó ser trasladado a EE.UU.

Van der Sloot fue una de las últimas personas con la que se vio a la joven estadounidense. Elizabeth Holloway lo acusa de pedirle dinero a cambio de entregarle información para ubicar los restos de su hija. El cuerpo de Natalee Holloway nunca fue hallado y un juez en Alabama la declaró legalmente muerta. Actualmente no hay nadie procesado por su muerte.

Van der Sloot será sometido a juicio en EE.UU. y posteriormente devuelto a Perú para completar su condena. Solo después de eso podría regresar al país requirente a cumplir una segunda sentencia, si fuese declarado culpable.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.