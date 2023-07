CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 684¾ 692½ 653¼ 655¾ —29¼ Sep 698½ 706¼ 667½ 669¾ —29¼ Dec 718 722½ 684½ 686¾ —29½ Mar 731¼ 736¾ 699¾ 702 —29 May 736 742¾ 707 709¾ —27 Jul 734¼ 738¾ 710 712¾ —24 Sep 738¼ 739 718½ 719¼ —21¾ Dec 751¼ 751¼ 725 728¼ —19½ Mar 734½ —17½ May 732¾ —17½ Jul 693¼ —17 Est. sales 117,953. Tue.’s sales 136,594 Tue.’s open int 299,609 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 625 630¾ 582 590 —33 Sep 558 558½ 529 531¼ —25 Dec 562 562½ 534 536¾ —24¼ Mar 571¾ 572 544¼ 546¾ —23½ May 574¾ 575¾ 549 551¾ —22¼ Jul 572 574½ 550¼ 552½ —20½ Sep 529 529¾ 518¼ 520 —10 Dec 522½ 524½ 512 514 —8½ Mar 529¾ 529¾ 520¾ 521½ —8½ May 525¼ 525¼ 524¼ 524¼ —8 Jul 527 527 525 525 —8¼ Sep 482½ —2¼ Dec 475½ 481¾ 475¼ 479¼ —3¾ Jul 491 —3¾ Dec 465¾ 470¾ 465½ 470¾ —3¼ Est. sales 563,565. Tue.’s sales 555,262 Tue.’s open int 1,246,075 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 381½ 393 376½ 377 —8 Sep 394 407¼ 391 393¼ —7 Dec 409¾ 420 403¼ 408¾ —4 Mar 418¾ 428¼ 418½ 419 —2¼ May 423¼ —2¼ Jul 415½ —2¼ Sep 410¾ —2¼ Dec 410¾ —2¼ Mar 412¼ —2¼ May 418¼ —2¼ Jul 384¼ —2¼ Sep 400 —2¼ Est. sales 1,599. Tue.’s sales 919 Tue.’s open int 4,295, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1486¾ 1499¾ 1435¾ 1451 —44 Aug 1390½ 1401¼ 1351¼ 1361 —34½ Sep 1306¾ 1312¾ 1270¾ 1278¼ —30¼ Nov 1293½ 1295½ 1256¾ 1265 —29¼ Jan 1302¼ 1304¼ 1265¾ 1274½ —28¾ Mar 1295¾ 1298½ 1262¼ 1270½ —26¾ May 1291 1296 1261¾ 1269½ —25½ Jul 1291½ 1297 1262¾ 1271½ —24½ Aug 1259½ 1259½ 1254½ 1254½ —24¼ Sep 1227¼ 1232¼ 1219¾ 1219¾ —24¼ Nov 1229 1234 1198½ 1207½ —24¾ Jan 1210¾ —24½ Mar 1203¼ —23¾ May 1197½ —22 Jul 1200 —22½ Aug 1189¼ —22½ Sep 1168¼ —22½ Nov 1150 1155 1150 1150¼ —22½ Jul 1147¾ —22½ Nov 1112 1112½ 1112 1112½ —22¼ Est. sales 264,403. Tue.’s sales 283,308 Tue.’s open int 622,093 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 60.40 61.75 58.75 59.62 —.93 Aug 58.90 60.20 57.17 57.67 —1.23 Sep 57.97 59.17 56.16 56.53 —1.44 Oct 57.34 58.38 55.52 55.84 —1.47 Dec 57.16 58.16 55.30 55.58 —1.54 Jan 57.00 57.90 55.09 55.33 —1.58 Mar 56.16 57.40 54.60 54.80 —1.65 May 56.09 56.99 54.20 54.36 —1.73 Jul 56.31 56.60 53.82 53.93 —1.78 Aug 55.35 55.35 53.44 53.47 —1.81 Sep 52.94 52.94 52.93 52.93 —1.82 Oct 54.38 54.38 52.30 52.30 —1.84 Dec 53.20 53.20 52.06 52.15 —1.84 Jan 52.06 —1.84 Mar 51.97 —1.84 May 51.87 —1.86 Jul 51.80 —1.86 Aug 51.61 —1.90 Sep 51.47 —1.89 Oct 51.23 —1.89 Dec 51.51 —1.88 Jul 51.42 —1.88 Oct 51.41 —1.88 Dec 51.27 —1.88 Est. sales 174,529. Tue.’s sales 190,364 Tue.’s open int 486,884 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 408.20 408.20 396.00 401.80 —5.50 Aug 400.80 400.80 389.50 393.70 —6.30 Sep 393.40 393.40 383.00 386.20 —7.10 Oct 386.60 386.60 377.00 379.50 —7.30 Dec 386.00 386.00 375.30 378.00 —7.40 Jan 382.20 382.30 373.60 376.20 —7.10 Mar 377.20 377.20 368.20 370.60 —6.60 May 371.40 371.60 364.80 367.40 —5.80 Jul 370.40 371.70 364.90 368.30 —5.30 Aug 369.00 369.00 363.70 366.40 —5.30 Sep 363.40 365.60 360.90 363.90 —4.50 Oct 360.80 362.10 357.90 360.80 —3.60 Dec 362.00 362.30 358.10 361.80 —3.30 Jan 360.60 —3.30 Mar 357.60 —3.10 May 355.50 —3.10 Jul 356.10 —3.10 Aug 353.90 —3.10 Sep 352.30 —3.10 Oct 350.50 —3.10 Dec 351.00 —3.10 Jul 349.50 —3.10 Oct 349.50 —3.10 Dec 343.90 —3.10 Est. sales 163,322. Tue.’s sales 178,238 Tue.’s open int 491,641

