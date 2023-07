CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 724¼ 725¾ 681½ 685 —39¼ Sep 739 742 695½ 699 —39¼ Dec 755 758½ 712 716¼ —39½ Mar 768¼ 770 726½ 731 —39 May 771¼ 772¼ 732¾ 736¾ —37½ Jul 770 771 733½ 736¾ —35¾ Sep 768 768¼ 737 741 —34¾ Dec 770 770 746¾ 747¾ —33½ Mar 772 772 752 752 —32¼ May 750¼ —30¼ Jul 710¼ —27¼ Est. sales 129,351. Mon.’s sales 191,482 Mon.’s open int 313,754 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 643 644½ 622¼ 623 —14¼ Sep 590 590¾ 550¼ 556¼ —27¾ Dec 593¾ 594½ 555 561 —27¼ Mar 602¾ 603 564 570¼ —26½ May 604¾ 604¾ 567½ 574 —26 Jul 606 606 566½ 573 —25 Sep 550¼ 555¼ 526¼ 530 —17 Dec 540 545 519 522½ —15¾ Mar 531¾ 534¾ 528¾ 530 —15½ May 533¾ 533¾ 532¼ 532¼ —15¼ Jul 533¼ —15½ Sep 484¾ —14½ Dec 490 490 478¼ 483 —10 Jul 494¾ —10 Dec 473 475¾ 473 474 —8¼ Est. sales 503,319. Mon.’s sales 505,890 Mon.’s open int 1,282,065, up 20,911 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 394¾ 394¾ 380¾ 385 —6¼ Sep 406½ 409 397 400¼ —7¼ Dec 419¼ 422 408¾ 412¾ —7½ Mar 423 427½ 421¼ 421¼ —9 May 425½ —9 Jul 417¾ —9 Sep 413 —9 Dec 413 —9 Mar 414½ —9 May 420½ —9 Jul 386½ —9 Sep 402¼ —9 Est. sales 919. Mon.’s sales 1,116 Mon.’s open int 4,232 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523 1524¾ 1490 1495 —26 Aug 1425 1428¼ 1391¾ 1395½ —29 Sep 1339 1340 1299¾ 1308½ —28¼ Nov 1324 1324¾ 1281½ 1294¼ —28¾ Jan 1333 1333¾ 1292 1303¼ —29 Mar 1325 1325 1286¾ 1297¼ —28½ May 1322 1322 1285½ 1295 —28¾ Jul 1321 1321 1288¾ 1296 —28½ Aug 1279½ 1280¾ 1272½ 1278¾ —25 Sep 1241¾ 1244 1239½ 1244 —20 Nov 1245¾ 1247½ 1217 1232¼ —18 Jan 1232 1235¼ 1232 1235¼ —17½ Mar 1227 —17½ May 1219½ —17½ Jul 1222½ —17 Aug 1211¾ —17 Sep 1190¾ —17 Nov 1172¾ —14½ Jul 1170¼ —14½ Nov 1134¾ —12¼ Est. sales 263,747. Mon.’s sales 272,520 Mon.’s open int 636,409, up 3,779 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 59.68 60.65 57.69 60.55 +1.04 Aug 57.95 59.00 56.24 58.90 +.90 Sep 56.96 58.08 55.33 57.97 +.98 Oct 56.38 57.50 54.80 57.31 +.95 Dec 56.29 57.35 54.65 57.12 +.94 Jan 56.11 57.11 54.46 56.91 +.90 Mar 55.49 56.59 54.16 56.45 +.79 May 55.25 56.25 53.90 56.09 +.72 Jul 55.35 55.92 53.62 55.71 +.63 Aug 53.71 55.28 53.62 55.28 +.60 Sep 53.20 54.75 53.18 54.75 +.56 Oct 52.81 54.14 52.81 54.14 +.57 Dec 53.03 54.04 52.48 53.99 +.53 Jan 53.90 +.53 Mar 53.81 +.53 May 53.73 +.53 Jul 53.66 +.53 Aug 53.51 +.52 Sep 53.36 +.52 Oct 53.12 +.52 Dec 53.39 +.57 Jul 53.30 +.57 Oct 53.29 +.57 Dec 53.15 +.57 Est. sales 183,140. Mon.’s sales 171,257 Mon.’s open int 490,118 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 415.50 415.50 406.00 407.30 —7.30 Aug 411.00 411.00 398.50 400.00 —9.50 Sep 405.00 405.00 392.40 393.30 —11.00 Oct 399.90 400.10 385.90 386.80 —12.90 Dec 399.60 399.60 384.50 385.40 —13.50 Jan 397.40 397.50 382.40 383.30 —14.00 Mar 390.10 390.10 376.60 377.20 —14.30 May 385.90 385.90 372.40 373.20 —14.40 Jul 385.50 386.00 372.70 373.60 —14.00 Aug 380.50 380.50 369.40 371.70 —13.30 Sep 377.40 377.40 365.10 368.40 —12.70 Oct 371.00 372.20 363.60 364.40 —11.10 Dec 371.00 371.90 364.00 365.10 —10.20 Jan 363.90 —10.00 Mar 360.70 —9.40 May 358.60 —9.50 Jul 359.20 —9.50 Aug 357.00 —9.50 Sep 355.40 —9.50 Oct 353.60 —9.50 Dec 354.10 —9.50 Jul 352.60 —9.50 Oct 352.60 —9.50 Dec 347.00 —9.50 Est. sales 168,410. Mon.’s sales 136,030 Mon.’s open int 505,064, up 3,634

