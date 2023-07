CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 734¼ 756¾ 719 724¼ —9 Sep 747½ 770¼ 733 738¼ —8¼ Dec 765½ 784¼ 750½ 755¾ —6 Mar 773¾ 794½ 764¾ 770 —3½ May 772¼ 795¼ 769¾ 774¼ —1¾ Jul 769½ 788½ 765¾ 772½ +2 Sep 768¾ 788¼ 767½ 775¾ +3½ Dec 780 795 773½ 781¼ +4¾ Mar 790 798¾ 775½ 784¼ +5¾ May 773¾ 780½ 773¾ 780½ +6¾ Jul 750 750 737½ 737½ +7½ Est. sales 183,757. Fri.’s sales 190,220 Fri.’s open int 316,800 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 634½ 649¾ 621 637¼ +6½ Sep 590 596½ 571¼ 584 — ¾ Dec 594 600¾ 575½ 588¼ +¼ Mar 602½ 608½ 584¼ 596¾ +½ May 604½ 610¾ 587¾ 600 +¾ Jul 602 607½ 586½ 598 +1½ Sep 546 553¼ 539½ 547 +5 Dec 538¾ 543¾ 530 538¼ +5 Mar 546½ 549¾ 539½ 545½ +4¾ May 547½ +4¾ Jul 548¾ +4¾ Sep 499¼ +4¾ Dec 487½ 496 487½ 493 +1½ Jul 504¾ +1½ Dec 480 485 480 482¼ +2 Est. sales 452,217. Fri.’s sales 613,541 Fri.’s open int 1,261,154 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 382 402 380 391¼ +5¾ Sep 398¼ 415½ 393¼ 407½ +7 Dec 411¾ 429½ 405¾ 420¼ +8¾ Mar 420 430¼ 420 430¼ +9¼ May 434½ +9¼ Jul 426¾ +9¼ Sep 422 +9¼ Dec 422 +9¼ Mar 423½ +9¼ May 429½ +9¼ Jul 395½ +9¼ Sep 411¼ +9¼ Est. sales 944. Fri.’s sales 1,058 Fri.’s open int 4,272, up 194 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1486¼ 1525 1477¾ 1521 +26½ Aug 1400 1430¾ 1389 1424½ +20½ Sep 1318¼ 1346¼ 1308¼ 1336¾ +15¼ Nov 1309 1333 1297½ 1323 +13 Jan 1318 1342 1307½ 1332¼ +12¼ Mar 1309 1332 1301½ 1325¾ +12½ May 1304 1328 1299¾ 1323¾ +13¼ Jul 1302¼ 1328¼ 1302¼ 1324½ +13¾ Aug 1303¾ +12¼ Sep 1264 +9¼ Nov 1234½ 1255¼ 1234½ 1250¼ +9¼ Jan 1252¾ +9¼ Mar 1244½ +9¼ May 1237 +9 Jul 1239½ +9 Aug 1228¾ +9 Sep 1207¾ +9 Nov 1189¾ 1189¾ 1187¼ 1187¼ +12¼ Jul 1184¾ +12¼ Nov 1147 +15 Est. sales 251,729. Fri.’s sales 346,789 Fri.’s open int 632,630 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 58.22 59.68 57.97 59.51 +1.57 Aug 56.73 58.08 56.48 58.00 +1.43 Sep 55.66 57.08 55.50 56.99 +1.33 Oct 55.26 56.52 54.94 56.36 +1.25 Dec 55.08 56.34 54.75 56.18 +1.22 Jan 54.80 56.14 54.62 56.01 +1.21 Mar 54.37 55.79 54.34 55.66 +1.20 May 54.08 55.52 54.08 55.37 +1.13 Jul 54.02 55.45 54.02 55.08 +1.10 Aug 54.56 54.85 54.56 54.68 +1.10 Sep 54.04 54.51 54.04 54.19 +1.13 Oct 53.16 53.97 53.16 53.57 +1.12 Dec 52.24 53.81 52.24 53.46 +1.16 Jan 53.37 +1.14 Mar 53.28 +1.12 May 53.20 +1.12 Jul 53.13 +1.04 Aug 52.99 +1.04 Sep 52.84 +1.04 Oct 52.60 +1.04 Dec 52.82 +.98 Jul 52.73 +.98 Oct 52.72 +.98 Dec 52.58 +.98 Est. sales 163,182. Fri.’s sales 210,165 Fri.’s open int 490,604 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 411.00 421.00 409.00 414.60 +3.90 Aug 407.40 415.50 405.00 409.50 +2.10 Sep 402.80 410.00 399.70 404.30 +1.10 Oct 398.40 405.00 395.10 399.70 +.90 Dec 398.70 404.40 394.30 398.90 +.60 Jan 396.70 402.50 393.10 397.30 +.30 Mar 389.00 395.40 387.20 391.50 +.50 May 384.20 390.60 383.30 387.60 +1.10 Jul 384.10 390.80 383.60 387.60 +1.40 Aug 385.50 389.20 383.00 385.00 +1.50 Sep 381.30 385.50 379.00 381.10 +1.70 Oct 376.70 381.30 375.50 375.50 +1.40 Dec 374.50 380.50 374.50 375.30 +1.10 Jan 373.90 +.90 Mar 370.10 +.30 May 368.10 +.40 Jul 365.00 368.70 365.00 368.70 +.10 Aug 366.50 +.30 Sep 364.90 +.20 Oct 363.10 +.20 Dec 363.60 +.10 Jul 362.10 +.10 Oct 362.10 +.10 Dec 356.50 +.10 Est. sales 125,374. Fri.’s sales 205,494 Fri.’s open int 501,430

