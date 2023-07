CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 737 737¾ 718¾ 733¼ —5¾ Sep 750½ 751¼ 732¾ 746½ —6¼ Dec 767¾ 768¾ 750 761¾ —8¾ Mar 779½ 779½ 761¾ 773½ —8¾ May 777½ 779¼ 764 776 —8½ Jul 775¾ 775¾ 760 770½ —9¾ Sep 774½ 775 763¾ 772¼ —10½ Dec 782½ 782½ 770 776½ —11¼ Mar 779½ 779¾ 778½ 778½ —10½ May 773¾ —9¾ Jul 730 —8¼ Est. sales 180,254. Thu.’s sales 183,656 Thu.’s open int 337,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 655¾ 657½ 629 630¾ —29¾ Sep 612¼ 613 580¼ 584¾ —32¼ Dec 616½ 616¾ 583½ 588 —32¾ Mar 623½ 624 592 596¼ —31¾ May 625 625¾ 594¾ 599¼ —30½ Jul 621¼ 622¼ 592¼ 596½ —29½ Sep 563 563 540¾ 542 —24½ Dec 554 554¼ 532¾ 533¼ —22½ Mar 557¾ 560 540¾ 540¾ —22¼ May 542¾ —22 Jul 555½ 556 544 544 —22½ Sep 494½ —21¾ Dec 502 505 488½ 491½ —15½ Jul 503¼ —15½ Dec 491 491 477¼ 480¼ —17¼ Est. sales 558,394. Thu.’s sales 486,453 Thu.’s open int 1,300,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397 398¾ 380½ 385½ —11½ Sep 404¼ 409½ 391½ 400½ —9¼ Dec 419½ 419¾ 400½ 411½ —8¼ Mar 425¾ 425¾ 411¼ 421 —4¾ May 425¼ —4¾ Jul 417½ —4¾ Sep 412¾ —4¾ Dec 412¾ —4¾ Mar 414¼ —4¾ May 420¼ —4¾ Jul 386¼ —4¾ Sep 402 —4¾ Est. sales 920. Thu.’s sales 979 Thu.’s open int 4,078, up 157 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1500 1501½ 1470¼ 1494½ —6 Aug 1416½ 1418¼ 1383 1404 —14¼ Sep 1346¼ 1346¼ 1302½ 1321½ —26¼ Nov 1335¼ 1336½ 1290¾ 1310 —29½ Jan 1342¾ 1345½ 1300½ 1320 —28¼ Mar 1332½ 1334¾ 1294¾ 1313¼ —24¾ May 1324½ 1328 1292¾ 1310½ —21½ Jul 1328¾ 1328¾ 1293 1310¾ —18½ Aug 1295 1295 1275¾ 1291½ —15½ Sep 1254¾ —8¾ Nov 1235½ 1243 1225 1241 —8 Jan 1230¼ 1243½ 1230¼ 1243½ —8 Mar 1235¼ —8 May 1228 —8 Jul 1230½ —8 Aug 1219¾ —8 Sep 1198¾ —8 Nov 1173¾ 1175 1173¾ 1175 —6¼ Jul 1172½ —6¼ Nov 1132 —5 Est. sales 315,299. Thu.’s sales 392,610 Thu.’s open int 655,996 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 55.79 58.10 55.70 57.94 +2.17 Aug 54.83 56.68 54.63 56.57 +1.74 Sep 54.17 55.75 53.75 55.66 +1.49 Oct 53.74 55.21 53.35 55.11 +1.26 Dec 53.75 55.02 53.08 54.96 +1.20 Jan 53.47 54.84 52.92 54.80 +1.16 Mar 53.22 54.54 52.62 54.46 +1.11 May 53.03 54.33 52.41 54.24 +1.10 Jul 52.84 54.03 52.26 53.98 +1.05 Aug 52.62 53.62 52.54 53.58 +1.00 Sep 52.51 53.06 52.51 53.06 +.93 Oct 51.71 52.45 51.71 52.45 +.88 Dec 50.73 52.38 50.73 52.30 +.88 Jan 52.23 +.89 Mar 52.16 +.92 May 52.08 +.91 Jul 52.09 +.93 Aug 51.95 +.93 Sep 51.80 +.94 Oct 51.56 +.96 Dec 51.84 +1.05 Jul 51.75 +1.05 Oct 51.74 +1.05 Dec 51.60 +1.05 Est. sales 200,619. Thu.’s sales 245,753 Thu.’s open int 505,195 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 423.60 424.40 408.50 410.70 —14.00 Aug 421.20 421.20 405.00 407.40 —14.40 Sep 417.20 417.30 400.40 403.20 —15.60 Oct 414.00 414.50 396.20 398.80 —17.00 Dec 415.10 415.10 395.50 398.30 —17.70 Jan 412.70 413.00 394.70 397.00 —17.70 Mar 404.80 404.80 389.10 391.00 —16.60 May 401.00 401.00 384.30 386.50 —15.80 Jul 399.00 399.00 383.80 386.20 —15.80 Aug 388.80 388.80 382.60 383.50 —14.60 Sep 380.00 382.30 379.40 379.40 —13.30 Oct 376.60 376.60 374.10 374.10 —11.50 Dec 376.90 377.20 372.50 374.20 —10.30 Jan 373.00 —10.10 Mar 369.80 —9.60 May 367.70 —9.00 Jul 368.60 —9.00 Aug 366.20 —9.00 Sep 364.70 —9.00 Oct 362.90 —9.00 Dec 363.50 —9.00 Jul 362.00 —9.00 Oct 362.00 —9.00 Dec 356.40 —9.00 Est. sales 195,479. Thu.’s sales 225,503 Thu.’s open int 508,907

