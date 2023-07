CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 687 700 676¼ 695¾ +7¾ Sep 701½ 713¼ 689¼ 708¾ +7¼ Dec 714½ 727¾ 704 724¼ +8½ Mar 725¾ 739¼ 716¾ 735¾ +8½ May 730½ 745½ 722¾ 741½ +7½ Jul 733½ 746¾ 724½ 742½ +6½ Sep 736½ 750¼ 732½ 749¼ +5½ Dec 745½ 760 740½ 758¾ +6 Mar 755¾ 764 744 764 +3¼ May 760¾ +3¼ Jul 708 711¼ 706 711¼ +3½ Est. sales 179,247. Fri.’s sales 248,932 Fri.’s open int 365,199 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 640¾ 647 635½ 643¾ +3½ Sep 595¼ 604½ 585¼ 593 —1 Dec 600 609 588½ 597½ Mar 605½ 614½ 596 606 +2 May 606½ 615¼ 598¾ 609¾ +4 Jul 604¼ 612¾ 598 609¾ +6¼ Sep 552 558¼ 548¼ 557¾ +6¾ Dec 540 546¾ 537¾ 546½ +5 Mar 550 554 545¾ 553¾ +5 May 556 +4¾ Jul 555 556½ 555 556½ +5 Sep 513 — ¼ Dec 500 501 498 501 — ½ Jul 512¾ — ½ Dec 493¼ 493¼ 492 493¼ — ½ Est. sales 540,137. Fri.’s sales 788,046 Fri.’s open int 1,286,324, up 11,984 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 404¾ 406 392½ 397 —7½ Sep 405 407¾ 396¾ 401¼ —4 Dec 409¾ 412¼ 399¼ 404¾ —2¾ Mar 411¼ —2¼ May 415½ —2¼ Jul 407¾ —2¼ Sep 403 —2¼ Dec 403 —2¼ Mar 404½ —2¼ May 410½ —2¼ Jul 376½ —2¼ Sep 392¼ —2¼ Est. sales 874. Fri.’s sales 1,144 Fri.’s open int 4,055 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1472¾ 1489¼ 1459¾ 1477¼ +10¾ Aug 1413¼ 1422¼ 1395¼ 1408¼ +¾ Sep 1364 1378½ 1339¾ 1353¼ —4¾ Nov 1352¼ 1364¾ 1324¼ 1342¾ +½ Jan 1357 1370 1332 1350½ +3½ Mar 1337¾ 1349 1317½ 1333½ +5¾ May 1328¾ 1339½ 1309½ 1325¾ +7 Jul 1322¾ 1336¼ 1310¾ 1325 +7¼ Aug 1295 1302½ 1295 1302½ +4¼ Sep 1255 1259½ 1253¾ 1258 +3 Nov 1235 1245 1234 1240½ +1¾ Jan 1242 1242¼ 1242 1242¼ +1½ Mar 1234 +1½ May 1226¾ +1¼ Jul 1229½ +1¼ Aug 1218¾ +1¼ Sep 1197¾ +1¼ Nov 1182 1183¼ 1175 1183¼ +1¼ Jul 1180¾ +1¼ Nov 1137 1138¼ 1137 1138¼ +1¾ Est. sales 368,749. Fri.’s sales 505,353 Fri.’s open int 658,190, up 7,416 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 59.95 60.06 58.76 59.63 —.06 Aug 59.00 59.16 57.77 58.73 —.03 Sep 58.36 58.53 57.15 58.10 —.13 Oct 58.03 58.26 56.77 57.76 —.18 Dec 57.78 58.18 56.62 57.66 —.21 Jan 57.66 57.92 56.40 57.50 —.13 Mar 57.12 57.18 55.87 57.05 +.02 May 56.60 56.76 55.48 56.60 +.08 Jul 56.00 56.36 55.07 56.18 +.12 Aug 55.63 +.14 Sep 54.66 55.02 54.66 55.02 +.18 Oct 54.25 54.41 54.25 54.41 +.22 Dec 53.75 54.61 53.70 54.24 +.24 Jan 54.15 +.24 Mar 54.03 +.24 May 53.96 +.24 Jul 53.89 +.25 Aug 53.77 +.26 Sep 53.63 +.27 Oct 53.35 +.27 Dec 53.51 +.29 Jul 53.42 +.29 Oct 53.41 +.29 Dec 53.27 +.29 Est. sales 155,833. Fri.’s sales 244,850 Fri.’s open int 515,686 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 418.90 423.60 411.10 412.80 —3.60 Aug 415.60 420.60 408.20 410.10 —3.30 Sep 411.70 415.80 404.20 406.50 —2.60 Oct 406.40 409.60 398.50 402.20 —1.50 Dec 408.00 409.70 397.80 402.60 —.70 Jan 402.20 406.40 394.70 400.50 +.40 Mar 391.50 398.30 386.90 392.40 +1.40 May 394.80 394.80 381.60 387.20 +2.00 Jul 393.80 393.80 381.40 386.70 +2.30 Aug 386.70 391.60 378.50 382.90 +1.50 Sep 376.80 386.70 374.80 378.00 +1.20 Oct 380.90 380.90 368.70 371.90 +.40 Dec 368.10 371.20 368.10 371.10 +.30 Jan 369.90 +.30 Mar 366.50 +.20 May 364.30 +.10 Jul 365.10 Aug 362.70 +.10 Sep 361.30 +.20 Oct 359.50 +.20 Dec 361.90 +.20 Jul 360.40 +.20 Oct 360.40 +.20 Dec 354.80 +.20 Est. sales 195,657. Fri.’s sales 270,452 Fri.’s open int 512,726, up 2,766

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.