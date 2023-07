CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 659¾ 697 656 688 +26½ Sep 672 709½ 669¾ 701½ +28¾ Dec 684¾ 722½ 682½ 715¾ +29 Mar 697½ 733½ 697¼ 727¼ +28¼ May 706½ 739¾ 705 734 +27¾ Jul 707 741¾ 707 736 +25½ Sep 718¾ 745¼ 718¾ 743¾ +24¾ Dec 734½ 757¾ 734½ 752¾ +23 Mar 757¼ 760¾ 757¼ 760¾ +22½ May 757½ +21¾ Jul 720 720 707¾ 707¾ —4¾ Est. sales 241,211. Thu.’s sales 176,234 Thu.’s open int 377,684 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 623 641 622¼ 640¼ +17 Sep 569 594¾ 568¼ 594 +24 Dec 573½ 598 572½ 597½ +23 Mar 580¾ 604¼ 580¼ 604 +21¾ May 584 605¾ 583¾ 605¾ +20¼ Jul 583¼ 603¾ 583¼ 603½ +18½ Sep 539 551¼ 538½ 551 +13½ Dec 530 542 529 541½ +11¼ Mar 537 548¾ 537 548¾ +11 May 551¼ +10¾ Jul 547¾ 551½ 544½ 551½ +10½ Sep 513¼ +9¼ Dec 496 501½ 494¼ 501½ +5 Jul 513¼ +5 Dec 487 493¾ 487 493¾ +7 Est. sales 727,518. Thu.’s sales 630,371 Thu.’s open int 1,274,340, up 3,441 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 405½ 409 401¼ 404½ +1¼ Sep 408 409¼ 403 405¼ +1½ Dec 408¾ 413 406½ 407½ —2¼ Mar 413½ —3 May 417¾ —3 Jul 410 —3 Sep 405¼ —3 Dec 405¼ —3 Mar 406¾ —3 May 412¾ —3 Jul 378¾ —3 Sep 394½ —3 Est. sales 1,144. Thu.’s sales 930 Thu.’s open int 4,252, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1426 1468¼ 1426 1466½ +38¼ Aug 1365¾ 1413¼ 1365 1407½ +39 Sep 1308 1363¾ 1306½ 1358 +49 Nov 1290½ 1347¼ 1289½ 1342¼ +50 Jan 1296¾ 1350¾ 1296½ 1347 +48¼ Mar 1286½ 1330 1285 1327¾ +40¼ May 1278¼ 1320 1278¼ 1318¾ +36¾ Jul 1282¾ 1318¼ 1281 1317¾ +35 Aug 1287¼ 1298¾ 1277¾ 1298¼ +31½ Sep 1247 1255 1247 1255 +22¾ Nov 1218 1240 1217 1238¾ +20 Jan 1240¾ +20¼ Mar 1232½ +20¼ May 1225½ +20¼ Jul 1228¼ +20¾ Aug 1217½ +20¾ Sep 1196½ +20¾ Nov 1175 1182 1175 1182 +15¾ Jul 1179½ +10¼ Nov 1137 1137 1136½ 1136½ +7½ Est. sales 473,293. Thu.’s sales 424,576 Thu.’s open int 650,774 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 58.43 60.24 58.40 59.69 +1.26 Aug 57.45 59.39 57.43 58.76 +1.31 Sep 56.90 58.89 56.90 58.23 +1.35 Oct 56.61 58.56 56.60 57.94 +1.38 Dec 56.50 58.45 56.47 57.87 +1.42 Jan 56.23 58.18 56.19 57.63 +1.45 Mar 55.70 57.61 55.67 57.03 +1.33 May 55.27 57.09 55.19 56.52 +1.27 Jul 54.82 56.75 54.82 56.06 +1.26 Aug 55.00 55.55 55.00 55.49 +1.21 Sep 54.01 54.84 54.01 54.84 +1.12 Oct 53.28 54.19 53.25 54.19 +1.10 Dec 52.88 54.53 52.88 54.00 +1.12 Jan 53.91 +1.12 Mar 53.79 +1.13 May 53.72 +1.14 Jul 53.64 +1.13 Aug 53.51 +1.19 Sep 53.36 +1.19 Oct 53.08 +1.18 Dec 53.22 +1.13 Jul 53.13 +1.13 Oct 53.12 +1.13 Dec 52.98 +1.13 Est. sales 238,717. Thu.’s sales 237,503 Thu.’s open int 518,032 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 393.70 417.00 392.40 416.40 +22.20 Aug 390.40 413.60 389.40 413.40 +23.00 Sep 387.00 409.20 386.30 409.10 +22.30 Oct 382.80 404.00 382.80 403.70 +20.40 Dec 383.80 403.80 383.20 403.30 +19.50 Jan 381.80 400.60 381.20 400.10 +18.40 Mar 374.80 391.30 374.40 391.00 +16.20 May 374.00 385.30 370.40 385.20 +14.30 Jul 370.90 384.90 370.80 384.40 +13.60 Aug 371.70 381.90 371.70 381.40 +12.60 Sep 368.60 378.70 368.60 376.80 +11.00 Oct 366.80 373.00 366.80 371.50 +9.20 Dec 362.00 370.80 362.00 370.80 +8.20 Jan 369.60 +7.80 Mar 366.30 +7.80 May 364.20 +7.30 Jul 365.10 +7.50 Aug 362.60 +7.60 Sep 361.10 +7.60 Oct 359.30 +7.60 Dec 361.70 +7.70 Jul 360.20 +7.70 Oct 360.20 +7.70 Dec 354.60 +7.70 Est. sales 19,554. Thu.’s sales 231,550 Thu.’s open int 509,960

