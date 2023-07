CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 638 639 625 630¼ —6 Sep 649½ 650¾ 636¾ 641¼ —6¾ Dec 665½ 666¼ 653¼ 657 —7 Mar 681 681 667¾ 671 —6¾ May 689½ 689½ 676½ 679¼ —7¼ Jul 694¼ 694¼ 681½ 684¼ —7¾ Sep 694½ 696 693½ 693¾ —7½ Dec 710¾ 710¾ 705¼ 705½ —7½ Mar 714½ —7 May 712¼ —7 Jul 689 —7 Est. sales 151,334. Tue.’s sales 214,373 Tue.’s open int 382,620 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 610¼ 618¾ 601½ 607¾ —4¾ Sep 545 549 537¾ 545 —1 Dec 547¼ 553 542½ 549¼ —2 Mar 558¾ 562 551¾ 558¼ —2 May 562 566¼ 556½ 562¾ —1½ Jul 563½ 567 556¾ 563½ —1¼ Sep 521 526¼ 518½ 524 +1½ Dec 513½ 520 511¾ 517¼ +1¼ Mar 521 526¾ 521 524¾ +1¼ May 527½ +1¼ Jul 528¼ +1½ Sep 491¼ +1½ Dec 485¼ 492 484¾ 487 +1¾ Jul 498¾ +1¾ Dec 481¾ +3 Est. sales 468,357. Tue.’s sales 542,158 Tue.’s open int 1,295,247 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 379 392½ 372½ 389¼ +12¼ Sep 378½ 393½ 375 391 +12½ Dec 383¾ 400¼ 380 396¾ +13¾ Mar 406¼ +14¼ May 410½ +14¼ Jul 402¾ +14¼ Sep 398 +14¼ Dec 398 +14¼ Mar 399½ +14¼ May 405½ +14¼ Jul 371½ +14¼ Sep 387¼ +14¼ Est. sales 957. Tue.’s sales 999 Tue.’s open int 4,211 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1398¾ 1399 1380 1388¼ —11 Aug 1321 1329¼ 1308½ 1318½ —3¼ Sep 1250½ 1258¾ 1237¼ 1251½ Nov 1238¼ 1246½ 1225¼ 1240 +½ Jan 1246¼ 1255¼ 1235 1248¾ — ¼ Mar 1244 1252 1233¾ 1245½ — ¼ May 1242¾ 1252¼ 1235¼ 1246 — ½ Jul 1247¾ 1255½ 1238½ 1249 —1 Aug 1235¾ — ¾ Sep 1204 Nov 1188 1197¾ 1183¼ 1191½ +¾ Jan 1192¾ +¾ Mar 1184½ +¾ May 1177¾ +½ Jul 1180¼ +½ Aug 1169½ +½ Sep 1148½ +½ Nov 1142½ +½ Jul 1145½ +½ Nov 1102¾ +½ Est. sales 282,276. Tue.’s sales 391,150 Tue.’s open int 660,855 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 55.62 56.67 54.63 55.96 +.53 Aug 54.75 55.63 53.78 54.92 +.35 Sep 54.14 54.98 53.31 54.29 +.22 Oct 53.76 54.44 52.95 53.88 +.20 Dec 53.73 54.17 52.80 53.71 +.16 Jan 53.61 53.91 52.63 53.51 +.13 Mar 53.31 53.51 52.32 53.16 +.10 May 52.99 53.12 51.96 52.79 +.06 Jul 52.56 52.71 51.56 52.40 +.06 Aug 51.83 51.95 51.83 51.95 +.06 Sep 51.35 51.80 51.35 51.48 +.06 Oct 50.90 51.30 50.90 50.92 —.03 Dec 50.49 51.05 50.23 50.79 —.04 Jan 50.74 —.05 Mar 50.63 —.08 May 50.53 —.10 Jul 50.46 —.10 Aug 50.31 —.09 Sep 50.17 —.09 Oct 49.90 —.09 Dec 50.04 —.10 Jul 49.95 —.10 Oct 49.94 —.10 Dec 49.80 —.10 Est. sales 150,755. Tue.’s sales 185,940 Tue.’s open int 524,000, up 2,565 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 398.00 398.80 388.70 389.70 —7.80 Aug 391.00 392.00 384.10 384.80 —6.10 Sep 382.60 384.30 378.30 378.90 —4.20 Oct 377.30 378.50 373.40 374.40 —3.20 Dec 376.50 378.10 372.80 374.60 —2.60 Jan 374.60 376.00 370.70 372.60 —2.40 Mar 368.30 369.70 365.00 366.50 —1.90 May 364.80 366.30 361.60 363.30 —1.30 Jul 362.80 366.20 361.30 363.70 —.80 Aug 361.40 364.70 361.40 362.30 —.30 Sep 359.50 362.40 359.50 360.20 +.40 Oct 356.00 358.30 356.00 357.50 +.80 Dec 356.80 359.40 356.80 358.60 +1.10 Jan 357.50 +.70 Mar 354.40 +.90 May 353.30 Jul 353.80 —.20 Aug 351.60 +.10 Sep 350.30 +.10 Oct 348.50 +.10 Dec 351.40 +.50 Jul 349.90 +.50 Oct 349.90 +.50 Dec 344.30 +.50 Est. sales 196,953. Tue.’s sales 214,521 Tue.’s open int 514,632, up 107

